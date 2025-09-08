Западная пресса распространила фейковое "заявление Трампа" - МИД Венгрии - 08.09.2025 Украина.ру
Западная пресса распространила фейковое "заявление Трампа" - МИД Венгрии
Западная пресса распространила фейковое "заявление Трампа" - МИД Венгрии
Западная пресса распространила фейковое "заявление Трампа" - МИД Венгрии
Президент США Дональд Трамп не требовал от официального Будапешта прекратить закупки российской нефти. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
"Очередная фейковая новость, и это не только символично, но и действительно важно, в том числе с венгерской точки зрения, с точки зрения энергетической безопасности Венгрии. Западные газеты писали, и, конечно же, венгерские порталы тоже подхватили это, что несколько дней назад Дональд Трамп призвал Венгрию не покупать российскую нефть... Конечно же, такого призыва не было, даже близко", - сказал Сийярто в эфире программы "Борцовский час".Разъяснения главы венгерской дипломатии опубликовало РИА Новости. Оно также отметило, что ранее информагентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя администрации США сообщило, что Трамп в ходе состоявшегося в четверг разговора с лидерами европейских стран выдвинул требование отказаться от закупок нефти российского происхождения.Венгрия и Словакия закупают нефть в России с санкции Еврокомиссии, не имея возможности закрыть свои потребности альтернативными поставками. Российская нефть поставляется по нефтепроводу "Дружба", который украинская армия периодически атакует ударными беспилотниками. Еврокомиссия поощряет Киев в такой практике.Ранее в новостях: ВСУ вновь атаковали нефтепровод "Дружба".Также сообщалось, что Премьер Венгрии Орбан предрёк разделение Украины на три зоны после завершения конфликта.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп не требовал от официального Будапешта прекратить закупки российской нефти. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
"Очередная фейковая новость, и это не только символично, но и действительно важно, в том числе с венгерской точки зрения, с точки зрения энергетической безопасности Венгрии. Западные газеты писали, и, конечно же, венгерские порталы тоже подхватили это, что несколько дней назад Дональд Трамп призвал Венгрию не покупать российскую нефть... Конечно же, такого призыва не было, даже близко", - сказал Сийярто в эфире программы "Борцовский час".
Разъяснения главы венгерской дипломатии опубликовало РИА Новости. Оно также отметило, что ранее информагентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя администрации США сообщило, что Трамп в ходе состоявшегося в четверг разговора с лидерами европейских стран выдвинул требование отказаться от закупок нефти российского происхождения.
Венгрия и Словакия закупают нефть в России с санкции Еврокомиссии, не имея возможности закрыть свои потребности альтернативными поставками. Российская нефть поставляется по нефтепроводу "Дружба", который украинская армия периодически атакует ударными беспилотниками. Еврокомиссия поощряет Киев в такой практике.
Ранее в новостях: ВСУ вновь атаковали нефтепровод "Дружба".
Также сообщалось, что Премьер Венгрии Орбан предрёк разделение Украины на три зоны после завершения конфликта.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
