Сырский признал преимущество ВС РФ, саммит БРИКС, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 8 сентября

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал превосходство российской армии. СМИ сообщили подробности о формате саммита БРИКС. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

Главком ВСУ Александр Сырский признал многократное численное превосходство российских войск на фронте."Сейчас противник имеет трёхкратное преимущество в силах и средствах, а на основных направлениях сосредоточения своих усилий может преобладать в четыре-шесть раз", — заявил Сырский в месячном отчёте.Там же он сообщил об "успешном" завершении перевода ВСУ на корпусную систему.Тем временем украинские СМИ сообщают о плохом положении"Наш источник сообщает, что в приватных беседах все военные эксперты говорят, что ВСУ в очередной раз находятся в самой сложной ситуации с 2022 года, указывая, что мы "за пару шагов от февраля 22 года", когда ВС РФ на марше шли по территории Украины", — писал 8 сентября популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Авторы заявили, что украинское общество серьёзно разочаровалось во власти.Закрытый формат саммитаВнеочередной онлайн-саммит БРИКС пройдет в закрытом формате, сообщило агентство Bloomberg."Виртуальная встреча лидеров БРИКС в понедельник, как планируется, будет длиться всего пару часов, начиная с 08:00 по североамериканскому восточному времени (15:00 по московскому времени — Ред.). Речи будут закрыты для прессы, <...> совместного заявления по окончании встречи не будет", — указало агентство со ссылкой на знакомого с планами мероприятия бразильского чиновника.По его данным, лидеры сами могут принять решение о публикации своего заявления на саммите.В мероприятии примет участие президент Владимир Путин, рассказал РИА Новости на Восточном экономическом форуме его пресс-секретарь Дмитрий Песков.С инициативой онлайн-саммита выступил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. По информации СМИ, он хочет обсудить торговую политику президента США Дональда Трампа.Обстрелы и налётыУтром 8 сентября Минобороны России рассказало о налётах украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи в период с 23:05 по московскому времени 7 сентября до 03:00 по московскому времени 8 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 7 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 3 – над территорией Тульской области, 2 – над территорией Смоленской области, 1 – над территорией Брянской области, 1 – над территорией Рязанской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале ведомства.Позднее стало известно о новых налётах."С 08:00 по московскому времени до 11:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 12 БПЛА – над территорией Республики Крым, 1 БПЛА – над акваторией Чёрного моря", — заявила пресс-служба Минобороны РФ.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 15 ударов по территории этого региона России.На горловском направлении ВСУ совершили 10 обстрелов, на донецком — 2 обстрелом и на макеевском — 3 обстрела. Всего было выпущено 18 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 6 гражданских лиц, в том числе ребёнка 2011 года рождения. Огнём ВСУ были повреждены 6 жилых домостроений, легковые автомобили и объект гражданской инфраструктуры.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 36 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 36 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 7; Каховка — 6; Великая Лепетиха — 4; Князе-Григоровка — 7; Малая Лепетиха — 6; Бехтеры — 4; Новая Каховка — 2", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Козачьи Лагеря, Корсунка, Пролетарка и Днепряны.Утром 8 сентября исполняющий обязанности главы городского округа города Новая Каховка Владимир Оганесов сообщил о жертве украинской атаки."Важно! 7 сентября 2025 года в результате атаки БПЛА балкона многоквартирного дома г. Новая Каховка получил МВТ житель г. Новая Каховка. С осколочными ранениями доставлен в Новокаховскую ЦГБ, госпитализирован в Каховскую ЦРБ", — написал Оганесов в своём телеграм-канале.Также утром 8 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе по селу Красный Октябрь и хутору Церковный совершены атаки 5 беспилотников, 4 из которых сбиты. Пострадавших и повреждений нет", — указывалось в сводке.В Борисовском районе в селе Грузское с беспилотника сброшено взрывное устройство — повреждены частный дом и забор соседнего домовладения."В Валуйском муниципальном округе город Валуйки, сёла Борки и Казинка, хутора Бабка и Леоновка подверглись атакам 11 беспилотников, 7 из которых подавлены. В селе Казинка повреждены 2 единицы сельхозтехники, в хуторе Леоновка — частное домовладение", — писал Гладков.В Волоконовском районе хутора Екатериновка и Старый атакованы 5 беспилотниками, из которых 3 сбиты. В хуторе Екатериновка повреждены 2 автомобиля и надворная постройка.В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, сёлам Безымено, Дроновка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Пороз, а также хутору Масычево в ходе 3 обстрелов выпущено 7 боеприпасов и нанесены удары 14 беспилотниками, один из которых сбит. В селе Новостроевка-Первая повреждён забор частного дома."В Краснояружском районе посёлки Красная Яруга и Прилесье, сёла Вязовое, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Староселье подверглись 4 обстрелам с применением 16 боеприпасов и атакам 14 беспилотников, 3 из которых сбиты. Информация о последствиях уточняется", — отмечалось в сводке.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Мешковое, Муром и Новая Таволжанка совершены атаки 22 беспилотников, 19 из которых подавлены и сбиты. В селе Муром повреждён частный дом, в селе Новая Таволжанка произошло возгорание частного дома.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходившем на Украине в минувшую неделю — в статье Павла Котова ""Стальной дикобраз" превращается в фарш, но Запад делает вид, что не видит этого. Украина за неделю".

