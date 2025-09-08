https://ukraina.ru/20250908/stalnoy-dikobraz-prevraschaetsya-v-farsh-no-zapad-delaet-vid-chto-ne-vidit-etogo-ukraina-za-nedelyu-1068294836.html

"Стальной дикобраз" превращается в фарш, но Запад делает вид, что не видит этого. Украина за неделю

"Стальной дикобраз" превращается в фарш, но Запад делает вид, что не видит этого. Украина за неделю - 08.09.2025 Украина.ру

"Стальной дикобраз" превращается в фарш, но Запад делает вид, что не видит этого. Украина за неделю

Минувшая неделя ознаменовалась очередным всплеском околопереговорной активности, однако все больше похоже, что никаких прорывов в мирном урегулировании между Москвой и Киевом пока ждать не стоит

2025-09-08T05:30

2025-09-08T05:30

2025-09-08T05:30

эксклюзив

украина

россия

владимир зеленский

владимир путин

эммануэль макрон

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/18/1058328067_32:183:995:725_1920x0_80_0_0_b3992d9753197358b26e7804e52d787c.jpg

Коалиция ждет команды из СШАВ Париже в четверг, 4 сентября, вновь собралась так называемая коалиция желающих - группа непримиримых западных стан плюс Украина, которые так или иначе выступают против компромисса с Россией.Часть участников, включая Владимира Зеленского, присутствовали во французской столице очно, другие же подключились онлайн - в обсуждении приняли участие представители более 30 стран.По итогам разговора к прессе вышли Эммануэль Макрон и Зеленский. Как рассказал президент Франции, на сегодняшний день 26 стран готовы поучаствовать в предоставлении гарантий безопасности Украине. Он уточнил, что речь идет именно о тех государствах, которые готовы к силовому участию в этом процессе."У нас есть 26 стран, которые готовы привлечь своих военных в Украине: на земле, в воздухе или в море, чтобы обеспечить безопасность в день, который наступит после прекращения огня или наступления мира. Это войска, которые не будут вести военные действия против России, но они будут обеспечивать мир. Они будут размещены не на линии фронта, а на определенных локациях и будут направлены на предотвращение возможной предстоящей агрессии", - сказал Макрон.Прямо на встрече "коалиции желающих" ее участники созвонились с Дональдом Трампом, а в качестве его эмиссара в Париже в переговорах участвовал спецпредставитель Стив Уиткофф."Мы поговорили с президентом Америки. Выводы следующие: в ближайшие недели мы четко определим, какой будет вклад Америки в эту коалицию, финализируем его", - отметил Макрон.Он добавил, что далее должны пройти переговоры между Вашингтоном и Москвой, а затем "все сигналы должны превратиться в реальность". Французский президент также не удержался от очередных угроз и пообещал, что если РФ откажется от диалога, то против нее будут введены новые санкции.Другие европейские лидеры комментировали встречу в Париже в похожем ключе. Наиболее воинственно был настроен премьер Великобритании Кир Стармер, который обвинил Владимира Путина в том, что он якобы затягивает мирные переговоры и ему нельзя доверять. Как заявили в британском правительстве, коалиция поддержала решение и дальше снабжать украинскую армию дальнобойными ракетами.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и вовсе заявила, что в планах Европы - превращение Украины в "стального дикобраза"."Мы работаем над тремя основными задачами. Превратить Украину в стального дикобраза. Создать многонациональные силы для Украины при поддержке США. Укрепить оборону Европы", - написала она в соцсети Х.Позиция США: ни да, ни нетСвои хотелки по поводу гарантий безопасности Украине озвучил далее Зеленский. По его словам, такой гарантией должна стать сильная украинская армия, то есть в очередной раз Киев дает понять, что не пойдет ни на какие ограничения касательно численности и вооружения ВСУ.Зеленский подтвердил, что обсуждается отправка иностранных военных на Украину, однако конкретики пока нет."Мы договорились о присутствии, не могу сказать количество, но присутствие будет в разных форматах", - отметил он, добавив, что страны, которые станут гарантами безопасности Украины должны будут ратифицировать соответствующее решение в своих парламентах.Еще одной гарантией безопасности Украины Зеленский назвал членство Украины в ЕС."Среди гарантий безопасности, которые мы видим, членство в Европейском Союзе – для нас это обязательные экономические, политические и геополитические гарантии безопасности. Поэтому в нашем подходе это важный момент, который вынесен в отдельный пункт", - рассказал он.Что касается разговора с Трампом и позиции США, то никаких серьезных сдвигов, судя по комментариям всех сторон, не произошло. По словам Микрона, американский президент потребовал, чтобы страны Европы прекратили закупать российскую нефть, которую сейчас так импортируют только Венгрия и Словакия, а о дальнейших своих планах по урегулированию на Украине Белый дом обещал сообщить в ближайшее время.На фоне европейской нерешительности и нежелания направлять свои армии на Украину без твердой поддержки Соединенных Штатов некоторые страны уже сейчас дают понять, что их военнослужащих на украинской земле ждать не стоит. Такие заявления уже сделали, например, лидеры Германии, Италии, Польши, Греции и др.Несмотря на это западные СМИ фантазируют, как может быть размещен иностранный контингент на Украине. Американский телеканал NBC со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров между ЕС и США сообщает, что один из обсуждаемых вариантов - размещение в некоей буферной зоне военных из стран, не входящих в НАТО. Среди таких государств журналисты назвали Саудовскую Аравию и Бангладеш.Россия противВсе эти теоретические построения, если даже такие идеи обсуждаются на практике, не имеют никакого смысла, если на это не будет получено принципиального согласия Кремля.На минувшей неделе президент РФ Владимир Путин совершил четырехдневный визит в Китай, а также участвовал в работе Восточного экономического форума во Владивостоке, где он сделал ряд заявлений по украинскому конфликту.По его словам, втягивание Украины в НАТО было одной из первопричин кризиса, поэтому размещение иностранных военных в этой стране до окончания боевых действий будет означать, что они станут законной целью для российской армии.Ранее об этом же заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров."Как показывают дискуссии Запада с украинской стороной, эти все замыслы связаны, по сути дела, с предоставлением гарантий путем иностранной интервенции военной на какую-то часть украинской территории. И я очень надеюсь, что те, кто такие планы вынашивает, либо они пытаются просто привлечь к себе внимание, но надеюсь, что они понимают, что это будет абсолютно неприемлемым для Российской Федерации и для всех здравомыслящих политических сил в Европе", - отмечал он.Москва демонстрирует, что размещение военных других стран на Украине для нее неприемлемо, это путь к эскалации и еще большему затягиванию украинского кризиса, поэтому все ритуальные танцы вокруг этой темы со стороны "коалиции желающих" пока выглядят абсолютно бесплодными.Почему во встрече Путина и Зеленского нет смыслаТакой же бесперспективной выглядит на сегодняшней день и встреча Путина с Зеленским, о которой все время говорят на Западе. Обсуждать-то просто нечего."Послушайте, украинская сторона хочет этой встречи и предлагает эту встречу. Я сказал: "Готов, пожалуйста, приезжайте, мы точно совершенно обеспечим условия для работы и безопасность". Гарантия стопроцентная. Но если нам говорят, что мы хотим с вами встречи, то вы поезжайте туда-то на эту встречу. Мне кажется, что это просто избыточные запросы в наш адрес. В следующий раз, если реально кто-то хочет с нами встретиться, мы готовы. Самое лучшее место для этого — столица Российской Федерации, город-герой Москва", - сказал Путин.Он отметил, что не видит большого смысла в такой встрече."Почему? Потому что договориться будет с украинской стороной практически невозможно по ключевым вопросам. Даже если будет политическая воля, в чем я сомневаюсь, есть юридико-технические трудности", - заявил российский президент.По его словам, Украина должна разобраться в легитимности тех лиц, которые ею сейчас управляют, а также провести референдумы по территориальным вопросам, для чего нужно отменить военное положение.В этой связи гораздо более реалистичными выглядят оценки The Wall Street Journal, авторы которой пишут, что РФ может рассчитывать на то, что украинская армия истощится раньше, чем российская экономика, что позволит Москве одержать верх."При нынешних траекториях он (Путин - ред.) может выиграть свою ставку", - сказано в статье.Отмечается, что российская экономика хотя и столкнулась с вызовами, но в целом чувствует себя хорошо, западные санкции не дали желаемого эффекта, а с поддержкой военных расходов без существенного ущерба другим сферам проблем пока нет. Эксперты издания полагают, что такое положение может сохраняться еще два-три года.А вот у Украины этих двух-трех лет нет, констатирует газета. Еще несколько лет при нынешнем темпе боевых действий "могут довести украинских защитников до предела". В статье говорится, что ВСУ не могут восполнять потери так, как это делает армия России."Главная военная цель Москвы — не столько захватить землю, сколько измотать силы Украины, пока Киев не будет вынужден капитулировать", - пишет The Wall Street Journal.Не все ладно и в украинском тылу, признает издание: неоправданно высокие потери привели к недоверию к украинской армии и нежеланию населения пополнять ее ряды.Их коллеги из The Telegraph и вовсе констатируют провал всех дипломатических усилий последних месяцев: переговоры вернулись к исходной точке, а Россия не собирается отказываться от своих требований.На прошлой неделе украинские эксперты и военные обсуждали перспективы осенней кампании, успехи российских дронщиков, а также ситуацию в Купянске Харьковской области, которую считают катастрофической - подробнее об этом в материале издания Украина.ру "Когда из нас делают фарш, воевать достаточно сложно". Что говорят на Украине о ситуации на фронте.

https://ukraina.ru/20250903/posrednik-i-garant-kakuyu-rol-mogut-sygrat-ssha-v-rabote-zaporozhskoy-aes-1068058985.html

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, эммануэль макрон, сво