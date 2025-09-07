Сорокин: Европа тайно заменяет потери ВСУ своими военными — 70 тысяч наемников уже воюют против России - 07.09.2025 Украина.ру
Сорокин: Европа тайно заменяет потери ВСУ своими военными — 70 тысяч наемников уже воюют против России
Европейские страны, не вступая в открытую войну, тайно замещают потери украинской армии своими военнослужащими — министерства обороны ЕС массово отправляют офицеров и сержантов на Украину под видом увольнения в запас или длительных отпусков
2025-09-07T06:00
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин.Эксперт привел данные о национальном составе наемников: французы занимают первое место (харьковские госпитали переполнены ранеными французами), за ними следуют чехи, немцы и колумбийцы. Поляки, по словам Сорокина, находятся лишь на седьмом месте из-за секретного запрета своего Минобороны после больших потерь за три года."Европейские министерства обороны постепенно дают длительные отпуска или увольняют в запас офицеров, сержантов и отправляют их на Украину", — раскрыл Сорокин.Он сообщил, что общее число наемников в ВСУ достигает 70 тысяч человек (около 10% от всей армии), и их доля продолжает расти. Раненых европейцев лечат западные медики в Харькове, а затем отправляют на реабилитацию в Польшу и Германию."То есть нам надо готовиться к тому, что мы будем воевать с натовцами и их наемниками", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Николая Сорокина: Трамп испугался проблем с Индией и Китаем, а Россия готовит новые операции против ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
Сорокин: Европа тайно заменяет потери ВСУ своими военными — 70 тысяч наемников уже воюют против России

© Фото : Сухопутні війська / Telegram
Европейские страны, не вступая в открытую войну, тайно замещают потери украинской армии своими военнослужащими — министерства обороны ЕС массово отправляют офицеров и сержантов на Украину под видом увольнения в запас или длительных отпусков
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин.
Эксперт привел данные о национальном составе наемников: французы занимают первое место (харьковские госпитали переполнены ранеными французами), за ними следуют чехи, немцы и колумбийцы. Поляки, по словам Сорокина, находятся лишь на седьмом месте из-за секретного запрета своего Минобороны после больших потерь за три года.
"Европейские министерства обороны постепенно дают длительные отпуска или увольняют в запас офицеров, сержантов и отправляют их на Украину", — раскрыл Сорокин.
Он сообщил, что общее число наемников в ВСУ достигает 70 тысяч человек (около 10% от всей армии), и их доля продолжает расти. Раненых европейцев лечат западные медики в Харькове, а затем отправляют на реабилитацию в Польшу и Германию.
"То есть нам надо готовиться к тому, что мы будем воевать с натовцами и их наемниками", — резюмировал собеседник издания.
26 августа, 16:28
Арифметика мобилизации. Когда ждать на фронте последнего украинца
Полный текст интервью Николая Сорокина: Трамп испугался проблем с Индией и Китаем, а Россия готовит новые операции против ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
