https://ukraina.ru/20250906/obelenie-natsizma-proiskhodit-ne-tolko-na-ukraine-mikhalkov-otvetil-na-vopros-ukrainaru-1068246701.html
“Обеление нацизма происходит не только на Украине”. Михалков ответил на вопрос Украина.ру
“Обеление нацизма происходит не только на Украине”. Михалков ответил на вопрос Украина.ру - 06.09.2025 Украина.ру
“Обеление нацизма происходит не только на Украине”. Михалков ответил на вопрос Украина.ру
Сегодня происходит тенденция обеления нацизма и попытки доказать миру, что его не было, заявил председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков, отвечая на вопрос корреспондента издания Украина.ру Анны Черкасовой о том, стоит ли формировать в кино и литературе образ нациста-украинца, как это было в отношении немцев.
2025-09-06T13:33
2025-09-06T13:33
2025-09-06T13:33
эксклюзив
россия
украина
владивосток
никита михалков
владимир мединский
украина.ру
вэф
нацизм
кино
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/06/1068247645_0:179:3006:1870_1920x0_80_0_0_049308cf88d2e5938a816b12c3ef8881.jpg
“Я бы не ставил так вопрос: нациста- украинца. Дело в том, что сегодня происходит тенденция вообще, так сказать, обеления нацизма и попытки доказать миру, что его не было. Равно как это происходит сейчас и на Украине” — пояснил режиссёр.Никита Михалков рекомендовал к просмотру свой спектакль, который называется "Перед рассветом", снятый по мотивам произведений Бертольта Брехта,. Он отметил, что там есть ответы на все “ваши вопросы” [о нацизме, в том числе на Украине].О том, почему Украину нужно лечить урегулированием кризиса, в материале Мария Захарова: Запад “заразился Украиной”, пока пытался залатать проблему вместо её решения.На полях ВЭФ-2025 во Владивостоке 6 сентября состоялся деловой завтрак "Создавая образы будущего: роль киноинститутов в формировании ценностей и мировоззрения" с участием официального представителя МИД России Марии Захаровой, помощника президента России, председателя РВИО Владимира Мединского, Героя Труда России, режиссёра, председателя Союза кинематографистов РФ Никиты Михалкова и президента Пекинской компании по классической литературе и искусству "Чуаншицзи" У Цзяна.После сессии состоялся пресс-подход участников, на котором они ответили на вопросы журналистов.
https://ukraina.ru/20250905/rossiya-protiv-zapadnykh-voysk-na-ukraine-tramp-khochet-pogovorit-s-putinym-glavnoe-na-utro-5-sentyabrya-1068187525.html
россия
украина
владивосток
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/06/1068247645_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_7a43a468277e5dac367779ac3c4c9dc0.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, россия, украина, владивосток, никита михалков, владимир мединский, украина.ру, вэф, нацизм, кино, режиссер
Эксклюзив, Россия, Украина, Владивосток, Никита Михалков, Владимир Мединский, Украина.ру, ВЭФ, нацизм, кино, режиссер
“Обеление нацизма происходит не только на Украине”. Михалков ответил на вопрос Украина.ру
Сегодня происходит тенденция обеления нацизма и попытки доказать миру, что его не было, заявил председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков, отвечая на вопрос корреспондента издания Украина.ру Анны Черкасовой о том, стоит ли формировать в кино и литературе образ нациста-украинца, как это было в отношении немцев.
“Я бы не ставил так вопрос: нациста- украинца. Дело в том, что сегодня происходит тенденция вообще, так сказать, обеления нацизма и попытки доказать миру, что его не было. Равно как это происходит сейчас и на Украине” — пояснил режиссёр.
Никита Михалков рекомендовал к просмотру свой спектакль, который называется "Перед рассветом", снятый по мотивам произведений Бертольта Брехта,. Он отметил, что там есть ответы на все “ваши вопросы” [о нацизме, в том числе на Украине].
На полях ВЭФ-2025 во Владивостоке 6 сентября состоялся деловой завтрак "Создавая образы будущего: роль киноинститутов в формировании ценностей и мировоззрения" с участием официального представителя МИД России Марии Захаровой, помощника президента России, председателя РВИО Владимира Мединского, Героя Труда России, режиссёра, председателя Союза кинематографистов РФ Никиты Михалкова и президента Пекинской компании по классической литературе и искусству "Чуаншицзи" У Цзяна.
После сессии состоялся пресс-подход участников, на котором они ответили на вопросы журналистов.