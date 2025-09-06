https://ukraina.ru/20250906/obelenie-natsizma-proiskhodit-ne-tolko-na-ukraine-mikhalkov-otvetil-na-vopros-ukrainaru-1068246701.html

Сегодня происходит тенденция обеления нацизма и попытки доказать миру, что его не было, заявил председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков, отвечая на вопрос корреспондента издания Украина.ру Анны Черкасовой о том, стоит ли формировать в кино и литературе образ нациста-украинца, как это было в отношении немцев.

“Я бы не ставил так вопрос: нациста- украинца. Дело в том, что сегодня происходит тенденция вообще, так сказать, обеления нацизма и попытки доказать миру, что его не было. Равно как это происходит сейчас и на Украине” — пояснил режиссёр.Никита Михалков рекомендовал к просмотру свой спектакль, который называется "Перед рассветом", снятый по мотивам произведений Бертольта Брехта,. Он отметил, что там есть ответы на все “ваши вопросы” [о нацизме, в том числе на Украине].О том, почему Украину нужно лечить урегулированием кризиса, в материале Мария Захарова: Запад “заразился Украиной”, пока пытался залатать проблему вместо её решения.На полях ВЭФ-2025 во Владивостоке 6 сентября состоялся деловой завтрак "Создавая образы будущего: роль киноинститутов в формировании ценностей и мировоззрения" с участием официального представителя МИД России Марии Захаровой, помощника президента России, председателя РВИО Владимира Мединского, Героя Труда России, режиссёра, председателя Союза кинематографистов РФ Никиты Михалкова и президента Пекинской компании по классической литературе и искусству "Чуаншицзи" У Цзяна.После сессии состоялся пресс-подход участников, на котором они ответили на вопросы журналистов.

