Мария Захарова: Запад “заразился Украиной”, пока пытался залатать проблему вместо её решения

Украину нужно лечить урегулированием кризиса, а не латать проблему, чтобы отсрочить неминуемое — устранение первопричин конфликта в виде неонацизма, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

На полях Восточного экономического форума, который с 3 по 6 сентября проходит на острове Русский, директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова дала эксклюзивное интервью корреспонденту издания Украина.ру Анне Черкасовой.— Мария Владимировна. Вся политика ЕС в отношении Украины за последние 3,5 года закончилась неудачей, а доверие к европейским политическим институтам снизилось. В свою очередь, США хотят выйти из конфликта, переложив бремя на плечи Европы. С кем на Западе в таком случае России вести конструктивные переговоры по урегулированию кризиса на Украине, который стал уже не только нашей проблемой, а последствия затронули весь мир?— Вы как-то очень мягко сказали про Европейский Союз и его политику — что это неудача. Когда они отправили неквалифицированный проект документа или направили на переговоры непрофессионального человека — это неудача. Или когда они сделали ставку не на тот сектор экономического взаимодействия с тем или иным государством и он не принёс ожидаемых дивидендов — это неудача.В данном случае мы видим коллапс, трагедию — это полное признание Евросоюзом собственной дисфункции. Что такое Европейский Союз? Это, на секундочку, объединение стран, в первую очередь, по экономическому признаку.Они сбились в стайку для того, чтобы, во-первых, решать свои экономические вопросы не путём войн (чем они занимались, кстати говоря, много столетий, уничтожая друг друга на небольшой площадке, если взять весь европейский континент), а мирным, цивилизованным способом. Во-вторых — чтобы объединить свои потенциалы себе во благо.То есть был создан Европейский экономический совет, который позже, при добавлении политического, гуманитарного компонента, перерос в такое объединение.И что мы видим от усилий этого объединения? Вместо того, чтобы повышать свои собственные экономические показатели, которые были неплохими ещё 10 лет назад, они позволили самим себе, опять же под диктовку извне, превратиться чуть ли не в кошелёк Североатлантического альянса, его придаток, который должен находить деньги для агрессивной политики в отношении не только нас, но в целом мира.Разве можно это назвать неудачей? Это провал. Это их собственная трагедия, связанная не только с Украиной, а со всем европейским континентом.Вы говорите о том, что США хотят выйти из конфликта. Я бы выделила иные приоритеты. На данном этапе при нынешней администрации Белого дома, которую возглавляет Дональд Трамп, США хотят внести свой вклад конкретно в урегулирование конфликта. Это, простите, разные вещи. Это надо видеть и необходимо задействовать в качестве важного ресурса.Мне сложно рассуждать на эту тему, потому что я никогда не разговаривала на этот счёт ни с кем из нынешней команды [Белого дома]. Могу лишь судить по их публичным выступлениям и по аналитическим материалам. Но есть ощущение того, что США при Байдене оказались причиной всех нынешних бед.Это ощущение присутствует не только в качестве шпильки в адрес ушедшей администрации, хотя всегда в Соединённых Штатах была традиция “спихивания” на предыдущих правителей всех проблем — как часть западной демократии современного периода. Это как поджечь чучело Масленицы и считать, что все беды ушли. Такое ритуальное "поджигание" предыдущих руководителей на Западе особенно развито.Так вот данном случае речь идёт не только о каких-то политических счетах, а о понимание того, что же на самом деле сотворил Байден, Обама, вся эта группировка.Шаги США демонстрируют желание внести свою роль именно в урегулирование с ЕС. Пускай они разбираются сами. Они друг другу союзники, пусть решают свою внутреннюю историю.Нас она касается лишь в том плане, что, во-первых, внутризападные, внутринатовские интриги и дисфункции привели к трагедии на европейском континенте.И второе. Это происходит не впервые в истории. Напомню, что первая треть XX века продемонстрировала, как длительное время вызревал конфликтный потенциал, который позже перерос в глобальную мировую трагедию.— И с кем же на Западе нам вести переговоры по Украине, исходя из этих факторов?— Эти переговоры ведутся с нынешней американской администрацией. Я понимаю, что у всех перезрело желание (я сейчас говорю в целом о мировом большинстве), каким-то образом вывести урегулирование в политическое русло.Мы старались все эти годы и испробовали все возможности. Ведем разговоры, переговоры, контакты поддерживаем со всеми, кто исповедует логику мирного политического урегулирования. Мы всегда были открыты ко всем предложениям, в том числе инициативам африканских стран, Китая и других.В своё время таковых предложений было несколько десятков. И это были не мнимые формулы мира, а реальные решения.Вы спрашиваете, с кем вести переговоры? С теми, кто будет понимать первопричины кризиса, и то, что без их преодоления невозможно движение вперёд; что нам нужны не заплаточные решения, которые маскируют ситуацию. Должна идти глубинная работа с первопричинами кризиса, честный разговор на основе фактов — а не “жвачки”, заменяющей суть вопроса.Я понимаю, что им [западникам] не нравится, когда рассказывают об истории, о событиях столетней, или даже тысячелетней, давности. Это то же самое, как придёт в операционную врач, а ему начнут читать лекции по медицине, биологии, анатомии, химии, прежде чем допустят к операционному столу. Либо ему нужно предъявить свою квалификацию.Но, к сожалению, кто на Западе может это сделать? Кто приходит к власти в западных странах? Люди, которые не имеют представления ни о мировой истории, ни о ходе международных отношений, ни о конфликтах и их завершении. Это люди совершенно иных профессий. Ярчайший пример — Урсула фон дер Ляйен.Деньги они считать умеют, причём в большей степени те, которые должны поступить в их карманы — судя по махинациям. Но никакого представления о международных отношениях у них нет и не было.Поэтому, да, будут слушать историю, учить её на ходу, если хотите претендовать на то, чтобы быть за столом, у стола или под ним. А вообще-то было бы неплохо её изначально знать, коль скоро вы претендуете на обсуждение политических вопросов в мире.Потому что без понимания этих вещей не продвинуться никуда. Ни одного мирового конфликта (а, как вы правильно сказали, украинский кризис действительно оказывает влияние на общемировые процессы) без опыта и знаний, росчерком пера не разрешить. Но немногие на Западе хотят это сделать. Это важно понимать.У многих есть заблуждение, что они сейчас эдакое придумают, чтобы насолить России и, как говорит их больное воображение, реализовать концепцию нанесения стратегического поражения ей. И так далее, и так далее.Поэтому сначала должно идти осознание тупиковости, бесперспективности такого подхода. Затем — понимание первопричин. Для этого, повторюсь, всё равно нужно знать историю и иметь реальный взгляд на проблему, а не заниматься зомбированием самих себя.Тогда появятся предпосылки для того, чтобы мы общались и контактировали с различными западными представителями. Сейчас мы это делаем тоже — с теми, кто такой подход исповедует.Западники сами закоммутировали всю свою жизнь на политическую ситуацию вокруг Украины, стали её заложниками, заразили ею свою экономику, гуманитарную сферу, отринули свои международные обязательства в угоду обслуживания украинского, как они говорят, нарратива.Вот в чём их проблема. Вот почему им эта ситуация важна: повторюсь, потому что она как болезнь проникла во все их сферы, а не из-за того, что им кто-то угрожает, а Украина якобы может помочь.Украина не может помочь даже самой себе. Отсюда попрошайничество, непреодолимая никакими законными методами коррупция, отсутствие государственности, полный разлад в системе работы государственных органов. Кому Украина может помочь на Западе? Она может только усугубить их ситуацию.— Вы упомянули настрой стран на мирное урегулирование. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что любые гарантии безопасности Украине, в том числе с привлечением миротворческих сил, нужно заключать с участием России и, возможно, Китая. В то же время в МИД КНР заявили, что не будут отправлять своих военных на Украину в качестве гарантий безопасности. Как тогда Китай может включиться в этот процесс?— Во-первых, Китай на протяжении последних лет занимал взвешенную и ответственную позицию по ситуации вокруг Украины. Не призывал к нереализуемым вещам; понимая,что происходит, обращал внимание на работу с первопричинами конфликта; не поддавался на западные авантюры на площадках международных организаций, не шёл на провокации против России.Вспомните, как шантажировали Китай — и введением санкций, и многими другими шагами. А он в этом смысле отстаивал свою собственную независимость и проводил взвешенную, адекватную, сбалансированную политику.Теперь по поводу темы миротворческих контингентов, каких-то сил и так далее. Это всё является на сегодняшний день попыткой (если мы говорим о западных заявлениях) избежать главного обсуждения — разговора о первопричинах конфликта.Это как больному приносить красивую одежду, думая, что она поправит его здоровье, или создавать внешнюю атмосферу, полагая, что она вылечит его от болезни, которая требует медикаментозного подхода.Работа с первопричинами [украинского] конфликта не может быть заменена решениями заплаточного или какого-то более масштабного характера. В чем суть первопричины украинского кризиса? В нацистской сущности. Это когда людям запрещают говорить на родном языке, требуют изжить из себя всё русское, русскую культуру, потому что её якобы нет. В частности, о таких призывах я на днях прочитала в одном репрезентативном комментарии гражданки Украины.Когда путём махинаций, провокаций, запугивания, силовых методов, коррупции, подкупов людям насаждали чуждый им уклад жизни, отказывали в возможности получать образование с реальной исторической компонентой, подменяя её квази-историей. Когда им запрещали говорить и воспитывать детей на родном языке, в том числе в дошкольных и школьных учреждениях, издавать средства массовой информации и потреблять информацию на родном языке.Вот они — первопричины кризиса. Если их не устранить, то мы загоним болезнь глубже, сделав её более масштабной в будущем. Поэтому, повторюсь, важна работа с первопричинами кризиса.Я, наверное, должна объяснить, почему я использую такие примеры. Они наиболее показательны. Каждый понимает: можно сколько угодно сбивать температуру, но она — показатель того, что есть воспалительный процесс. И если она не снижается, нужно обращаться к врачу, проходить обследования, сдавать анализы и так далее. И когда картина объективно сложится, ставить диагноз и работать с первопричиной состояния.Диагноз мы уже поставили. Неонацизм на Украине бушует, он разжигался извне и был дополнен милитаризацией в угоду Западу. Вот с этим диагнозом надо работать.— Но этого делать, видимо, не хотят…— Не хотят. Поэтому они готовы обсуждать любые конструкции, лишь бы не уйти в суть того, что происходит на самом деле. Потому что тогда придётся признать всю пагубность их методики вмешательства во внутренние дела других государств, цветные революции, организацию государственных переворотов, манипуляции с общественным мнением, недемократичность при моделировании медиасреды, отсутствие уважения к свободе слова, полное попрания прав человека.На самом деле даже это вторично сейчас — признание вины западников. Это важный компонент, но в первую очередь нужно констатировать, что именно он привёл к тому, что происходит на Украине.Если всё мировое большинство настаивает на политическом урегулировании, тогда необходимо сделать и сложную, и простую одновременно вещь: констатировать эти самые первопричины. Вот ещё один диагноз.Когда человек приходит к врачу с острой зубной болью, врач ставит ему диагноз (это кариес, пульпит, разрушение зуба, и так далее), и только потом начинает лечение. Он не читает нотации, кто прав, кто виноват, почему это случилось — а лечит.Сейчас надо лечить [Украину]. Урегулирование кризиса — это излечение. Необходимо взять диагноз и начать применять соответствующий комплекс мер. Не ходить вокруг да около: “а как ещё залатать эту проблему, чтобы отсрочить неминуемое” — работу с первопричиной.— Помимо работы с первопричинами, нам всё-таки нужно сформировать какой-то ответ на вызовы Запада. Ведёт ли МИД какую-то работу с коллегами из стран БРИКС на тему того, как мы будем противодействовать санкции?— Конечно. Но только работа ведётся не по противодействию. Само объединение БРИКС создавалось не для того, чтобы дружить против каких-то стран или предпринимать меры против других объединений. Это очень важно.Партнёрство в рамках этого объединения носит и самоценный стратегический характер. Оно не подвержено влиянию конъюнктуры. Сотрудничество в рамках БРИКС нацелено прежде всего на содействие обеспечению благоприятных условий для поступательного развития стран объединения и укреплению их социально-экономического, инвестиционного, инновационно-технологического и человеческого потенциала.А это, в свою очередь, и есть тот самый иммунитет, который позволяет и позволит в будущем ещё больше отторгать деструктивное влияние тех, кто хочет манипулировать санкционной тематикой.Большое внимание внутри объединения уделяется поддержанию стабильности глобальных цепочек добавленной стоимости, обеспечению надёжных платёжных механизмов, укреплению торговых, инвестиционных связей. Хочу сказать о том, что в рамках объединения действует весьма разветвлённая система механизмов финансового и торгово-экономического сотрудничества.Взаимодействие осуществляется по линии профильных ведомств, деловых сообществ наших государств. Распространение торгово-ограничительных действий, будь то без разбора повышаемые пошлины, нетарифные меры или какой-то гипертрофированный протекционизм под прикрытием борьбы за улучшение той же самой экологичности, угрожает дальнейшим сокращением мировой торговли, нарушением глобальных цепочек поставок — о чём мы говорим регулярно. Это также негативно влияет на перспективы глобального мирового развития.Надо также понимать, что санкции имеют далеко идущие негативные последствия, в том числе для любимой западной темы прав человека. Права человека — это не только пересаживание, пардон, половых органов и придумывание новых гендеров.Права человека — фундаментальны. Это право на развитие и здоровье, на жизнь и продовольственную безопасность. А санкционная дубина затрагивает наиболее уязвимые слои населения во всех странах мира. И никто об этом не думает, никто не говорит о правах человека на Западе.Подходы стран БРИКС в этом вопросе во многом и созвучны, и регулярно отражаются в совместных документах объединения, в частности в декларации саммитов БРИКС, заявлениях по итогам встреч министров торговли. Например, в текущем году была принята декларация БРИКС о реформе ВТО, об укреплении многосторонней торговой системы.Поэтому, укрепляя свои ряды, развиваясь, создавая таким образом иммунитет, БРИКС в качестве второй очереди задач отвечает на угрозы. А на первом месте у объединения стоит задача собственного развития.— А как вы оцениваете отношение ООН к российско-украинскому конфликту?— Отвратительно, если сказать одним словом. Недопустимо. Организация Объединённых Наций — это не инструмент в чьих-то руках, не пропагандистская трибуна.Безусловно, можно пропагандировать и продвигать каждой стране свои взгляды, но секретариат не имеет права становиться инструментом в чужих руках или превращаться в самозаводящуюся динамо-машину по производству оторванных от реальности новостей.А что мы видим? Я приведу несколько примеров. С 2014 года секретариат ООН последовательно проводит политику двойных стандартов, а позже просто отказался от них, выбрав только одно — прозападный нарратива.С 2014 года ооновцы стали тщательно обходить неудобную правду о Майдане. Помните, тогда обсуждали: кто начал стрельбу, чьи были снайперы — тот и виноват в обострении ситуации на Украине. И чьи же это были люди? Очевидно — со стороны западных стран в коллаборации с майданными властями. Теперь это все знают.И что? Разве кто-то кого-то наказал или обвинил? Нет, конечно. Тему эту закрыли, уже неинтересно.Они как будто не замечали войну, которая велась в Донбассе Киевом против своих собственных на тот момент граждан. Они якобы не видели энергетический и продовольственной блокады, блокады в сфере гуманитарного снабжения, будь то медицина или просто социальные выплаты, пенсии, которые не давали людям.Мы от них не слышали призывов к налаживанию прямого диалога Киева с Донбассом с 2014 по 2022 год. Нет, таких слов не было.Я напомню, что, согласно резолюции Совета Безопасности ООН 2202 [№ S/RES/2202 (2015)], задача секретариата помогать странам реализовать то, о чём они договорились. Мало того, это обязательно к исполнению всеми. Но секретариатом ООН ничего из этого не было сделано. А совершалось ровно противоположное.Напомню, это та самая резолюция, которая укрепила комплекс мер по выполнению Минских соглашений, они обязательны были для реализации всем мировым сообществом. Ничего из этого вы не найдёте в заявлениях ни генсекретаря, ни его представителей, ни уполномоченных лиц [организации].Сегодня основная линия ООН, включая лично генсекретаря – господина Гутерриша, стала ещё более предвзятой, просто оголтелой. А для служащих организации стало нормой замалчивать вопиющие нарушения киевским режимом и собственного законодательства, и ооновских, десятилетиями установленных и реализуемых норм.Стало нормой замалчивать террористические акты, бесчеловечные преступления в отношении мирного населения и гражданской инфраструктуры в российских регионах. Ооновцы (я имею в виду и секретариат, и генсека, и его зама, по кластерам работающих представителей) не замечают капиталистическую сущность киевского режима, его неонацистскую сущность.Секретариат последние годы играл на стороне мировой партии войны — тех, кто грезил нанесением России, как они сформулировали, стратегического поражения. Не призывал страны к миру и выполнению ооновских положений, в первую очередь устава ООН, во всей их полноте и совокупности. А просто выдёргивал отдельные слова и положения.Конечно, генсекретарь запятнал себя ангажированными оценочными высказываниями по волеизъявлению населения Запорожской, Херсонской областей, Донецкой, Луганской народных республик. Где уважение к той самой демократии, которую они раскручивали, в том числе на ооновской площадке?Это прямая демократия. Люди осуществили свой выбор — добровольный, выстраданный многолетними попытками вернуть ситуацию в нормальное русло. Получив тотальный отказ, ещё и с силовым воздействием, они пришли к урнам проголосовать.Я не знаю ещё более демократичной процедуры, чем эта. Это исторический выбор на основе демократии, законности.И, конечно, нельзя обходить стороной заявления Гутерриша, в которых он говорил о том, что якобы речь идёт об аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей, и якобы это не будет иметь юридической силы, и якобы это заслуживает осуждения.С людьми встреться! Поговори с ними, сделай так, чтобы выдали им визы. Организуй хотя бы круглый стол, узнай об их мучениях из первых уст и тогда попробуй произнести что-нибудь подобное [о заявлениях Гутерриша про аннексии]. Ничего из этого не сделано. Блокируются даже видеообращения людей этого региона.И, конечно, шок вызывает вольный подход господина Гутерриша и других высокопоставленных чиновников Организации Объединённых Наций к трактовке постулатов устава организации. Я кратко об этом сказала, но они как будто жонглируют ими. Принцип территориальной целостности, который они регулярно выпячивают, и никто от этого не отказывается. Это, конечно, столбовое понятие.Но напомню: согласно консенсусной декларации о принципах международного права от 1970 года принцип территориальной целостности применим лишь государством, чьи правительства соблюдают принцип самоопределения, и в силу этого представляют всё население, проживающее на соответствующей территории.Но этой второй части секретариат просто не видит. А разве киевский режим таким критериям соответствует? А разве соблюдаются на территориях, над которыми киевский режим хочет свой суверенитет распространять, права человека — базовые, коренные права населения: язык, образование, воспитание детей, право просто на свою исконную историю и культуру. Нет, конечно.Статья №100 устава ООН требует от сотрудников секретариата соблюдения принципа беспристрастности, включая необходимость. Это прямая цитата: “воздерживается от любых действий, которые могли бы отразиться на их положении как международных должностных лиц, ответственных только перед организацией”. Это прямая цитата из статьи №100 устава ООН.Разве соответствует поведение генсекретаря Гутерриша и его подчинённых этой статье? Не соответствует.Не соответствуют действия и высказывания генсекретаря и статье №97 устава ООН. Она ставит крест на ангажированных политических заявлениях генсекретаря от имени всей организации и запрещает заниматься толкованием норм устава и документов Генеральной ассамблеи. Не его это дело, а он полностью ушёл в тину.Поэтому мы регулярно даём опровержение, говорим об этом. И вопрос-то в другом — в том, что они таким образом убивают организацию, которую призваны сохранять и оберегать, и передавать следующим поколению.

