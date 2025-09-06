https://ukraina.ru/20250906/1049165269.html

Правописание раздора. Правила украинского языка, максимально удалявшие его от русского

Правописание раздора. Правила украинского языка, максимально удалявшие его от русского

Как ни странно, но все попытки украинизации и дерусификации на Украине неизменно обращались террором против украинского языка. Главной задачей горе-реформаторов было превратить мову в нечто предельно непохожее на русский язык. Одна из таких попыток была предпринята ещё во время большевистской украинизации

6 сентября 1928 года в Харькове народный комиссар просвещения УССР Николай Скрыпник визировал проект нового украинского правописания. Его называют "правопысом Голоскевича" или "скрыпниковкой", а противники обзывают "дияспорным диялектом" и "блажью телеканала СТБ".В 1926 году был опубликован для обсуждения проект украинского правописания. Среди его авторов были известные украинские учёные: Агафангел Крымский, Леонид Булаховский, Елена Курило, Алексей Синявский, Евгений Тимченко, Николай Грунский, Всеволод Ганцов, Николай Наконечный, Григорий Голоскевич, Борис Ткаченко и другие. Членами комиссии по правописанию были также литераторы Майк Йогансен, Сергей Ефремов, Мыкола Хвылевой, Михаил Яловый.Проходила широкая дискуссия, о которой сам нарком просвещения УССР Скрыпник писал так:"Нет, наверное, ни одного угла украинской земли, откуда бы не откликнулись на это дело письмами, статьями и заметками с мыслями и предложениями: из всех округов УССР, с Кубани, Воронещины, Курщины, Донщины, Таганрогщины, Мелитопольщины, и с украинских колоний на Зеленом Клину (Сибирь), в Узбекистане, Туркестане, и Казанщины, а также из Западной Украины, Закарпатской Украины, из Буковины, с Бессарабии, а также из Украинских колоний в Канаде и Соединенных Штатах.Можно с уверенностью сказать, что проведенная в течение года дискуссия в деле украинского правописания охватила широкие круги всех украинских земель, привлекла к себе внимание широких рабочих и крестьянских масс. Проект Государственной Комиссии украинского правописания стал коллективным творчеством широких кругов украинских ученых и писателей из всех украинских земель, стал на путь к культурному объединению украинского населения вокруг одного вопроса, вокруг одного проекта".По итогам столь широкого обсуждения в 1937 году в Харькове была созвана Всеукраинская конференция по правописанию, в которой приняли участие 4 чиновника Наркомпроса Украины, 5 академиков, 28 университетских профессоров лингвистики и филологии, 8 учителей, 7 журналистов и 8 писателей. Принимали участие также три представителя польской Галиции — Кирилл Студинский, Илларион Свенцицкий, Василий Симович.Был избран президиум комиссии по правописанию в составе пяти человек. Но главное — одобрили проект нового правописания, за исключением ряда правил, например, написания л-ль и г-ґ.В 1928 году Комиссия утвердила компромиссное решение по поводу дискуссионных правил, в котором были приняты во внимание традиции как галицкой, так и днепровской украинской литературы. Своего рода компромисс, превративший письменность из общедоступной в неудобоваримую, причем и для малороссов, и для галичан, не говоря уже о городских жителях востока и юга советской республики.4 сентября его поддержал СНК УССР, а 6 сентября подписал как обязательное для внедрения народный комиссар просвещения УССР Николай Скрыпник, из-за чего данное правописание иногда именуют "скрыпниковским".Однако и это еще не всё! 31 марта 1929 года его приняла Украинская академия наук, а 29 мая того же года — Научное общество имени Тараса Шевченко во Львове. И только после этого оно целых четыре года считалось общеупотребительным по обе стороны Збруча.С самого начала была заметна антиурбанистическая направленность нового свода правил. Например, § 81 гласил: "Украинские географические наименования в общем следует писать в их народно-исторической форме…2. Наименования городов заканчиваются на —ське, —цьке (а не —ськ, —цьк): Волочинське, Старобільське, Пинське, Зінов'ївське, Луцьке и др.Склоняются такие наименования, как прилагательные: "із Старобільського", "під Волочинським" и т.п."Кроме того, отмена кириллической "фиты" породила непривычный и для глаза, и для уха общий принцип передачи заимствований из древнегреческого языка. Греческая буква θ — всегда через "т", а не через "ф". То есть язык удалялся от остальных восточноевропейских в сторону других славянских, где эти нормы естественно прижились. Так появились "катедра" (кафедра), "етер" (эфир), "мiт" (миф), "Атена" (Афина) и т.п.Написание зарубежных географических названий как можно ближе к оригиналу, передача европейского звука "g" через "ґ", а не "г". С этой буквой вообще предстояла путаница. Её вернули в 90-е годы, но мало кто из филологов знает точно, куда, особенно в именах собственных, её можно вставить наверняка.Помимо западных заимствований другим принципом, по которому велось конструирование украинского языка, было внедрение простонародных названий либо изобретение новых, напоминающих простонародные. Например, созвездие Большой Медведицы именовалось "Великий Віз" (большой воз), а ртуть — "живе срібло".С самого начала в УССР это правописание натолкнулось на неприятие масс. Филолог В. Нимчук писал:"Как и следовало ожидать, против нового правописания сейчас же пошли протесты, а главное — выступило украинское организованное учительство, заявляя, что таких спутанных правил писания иностранных слов они в школы при максимальной своей охоте не смогут ввести.(…)Дело вскоре приобрело политический характер и комиссар Н. Скрыпник должен был покинуть народный комиссариат просвещения.И правописание снова вернулся в Академию наук. Школа ждать не могла, и А. Изюмов от имени учительства еще в 1931 году выпустил свой словарь, опирающийся на восточноукраинское традиционное произношение (на базе словаря под редакцией Бориса Гринченко, собиравшегося до 1918 года) и первой системы Академии наук.Таким образом, на Украине фактически действовало два правописания: правительственное и учительское, которые отличались написанием заимствованных слов".Профессор Колумбийского университета, а ранее пособник гитлеровцев и харьковский доцент Юрий Шевелёв: "это был типично тощий, бескровный фабрикат кабинетных теоретиков, не пригодный для повседневной жизни. Неудивительно, что УП 28 был не принят почти всеми".Переломным в советской национальной политике по украинскому вопросу стал 1933 год. Интенсивная украинизация, проводившаяся в предыдущее десятилетие, была объявлена опасным "националистическим уклоном".А.А. Хвыля еще 4 апреля 1933 года выступил со статьей в официальном органе ЦК КП(б)У газете "Коммунист", направленной против Государственной комиссии по разработке правил украинского правописания при Наркомпросе УССР. В ноябре того же года статья была издана в виде отдельной брошюры "Викорінити, знищити націоналістичне коріння на мовному фронті" ("Искоренить, уничтожить националистические корни на языковом фронте").Внезапно выяснилось, что комиссия занималась вредительской деятельностью — в первую очередь выдумыванием искусственных украинских терминов, которые полностью отличались от русских аналогов.Члены президиума комиссии были репрессированы, а сама она сформирована заново под началом Хвыли. В том же 1933 году было выработано и принято новое правописание, призванное устранить выявленные перекосы.При этом украинизация, хоть и сворачивалась в своих наиболее крайних проявлениях, тем не менее, в тот момент не ликвидировалась как таковая.Так, еще в 1937 году в своем выступлении на XIII съезде КП(б)У первый секретарь украинского ЦК С.В. Косиор декларировал "продолжение линии на дальнейшую украинизацию". Эта ситуация начала меняться только после того, как 4 октября 1937 года в московской газете "Правда" появилась критическая статья, требовавшая приближения норм украинского языка к русскому. После этого Политбюро ЦК КП(б)У утвердило постановление, согласно которому:"Считать необходимым дать на страницах газеты „Комуніст" развёрнутую, подробную критику искажений и ошибок, допущенных в „Словаре", в частности, связанных с протаскиванием в украинский язык польских и прочих иностранных слов в то время, когда для обозначения новых понятий есть более близкие и хорошо знакомые украинскому народу русские слова. Поручить комиссии рассмотреть все исправления, которые будет необходимо внести в словарь".С 1938 года русский язык впервые стал обязательным для изучения во всех школах УССР, а русскоязычная официальная газета "Советская Украина" была уравнена в статусе с украиноязычным "Коммунистом".Косиор был сперва переведён на повышение в Москву, а вскоре арестован и в 1939 году расстрелян. Годом ранее был расстрелян и сам борец с "трубадурами украинского фашизма" Хвыля как агент польской разведки и один из "организаторов и руководителей антисоветской национал-фашистской диверсионно-террористической организации".В более поздней, уже послевоенной, формулировке правописание 1933 года "не лишено части ошибок предыдущего правописания и было неполным".Так же в 1938 году был расстрелян нарком образования УССР В.П. Затонский, сменивший на этом посту Скрыпника. Пришедший ему на смену Г.С. Хоменко был снят с должности как "не справившийся с работой", после чего его судьба остается невыясненной.К концу 1930-х годов украинское правописание пришло в хаотическое состояние.Фактически одновременно использовались нормы нескольких правописаний, но безопаснее было использовать любые другие варианты орфографии и пунктуации. Благо, украинский язык давал для этого широкие возможности.Всё это потребовало приступить к созданию нового, нескомпрометированного варианта украинского правописания. Для этого весной 1938 году была вновь создана специальная комиссия во главе с Ф.А. Редько, который вскоре возглавил наркомат образования. Однако завершить этот процесс до начала Великой Отечественной войны так и не удалось, и новое правописание было принято только в 1946 году.

