Россия против западных войск на Украине, Трамп хочет поговорить с Путиным: главное на утро 5 сентября

Россия не приемлет размещения войск западных стран на территории Украины. Президент США Дональд Трамп заявил о желании поговорить с российским лидером Владимиром Путиным. ВКС России наносят новые удары по целям на Украине

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/05/1068190823_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_d6b819ad0eea43d4f21467ca8dec33ca.jpg

Россия против западных войск на УкраинеРоссия выступает категорически против размещения военных контингентов стран НАТО на территории Украины и считает такой вариант гарантий безопасности неприемлемым – об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя вчерашние заявления, сделанные лидерами стран из "коалиции желающих"."Могут ли обеспечивать и предоставлять гарантии безопасности Украины иностранные, особенно европейские и американские военные контингенты? Однозначно нет, не могут. Это не может быть гарантией безопасности Украины, которая устроила бы нашу страну.Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что позиция Москвы относительно гарантий безопасности остается неизменной относительно тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе переговоров в Стамбулу в 2022 году.Песков также напомнил, что одной из главных первопричин конфликта стало нарушение основ безопасности России, когда "Украину начали втаскивать в НАТО". Он подчеркнул, что продвижение военной инфраструктуры НАТО в сторону границ с Россией представляет опасность для России и добавил, что Москве должны быть предоставлены гарантии безопасности в ходе урегулирования конфликта.При этом спикер также отметил, что повышение уровня российской делегации на переговорах до "политического" является возможным – хотя и подчеркнул, что уровень переговорной группы России с Украиной достаточно высок уже сейчас.Песков напомнил, что президент России Владимир Путин открыт для любых переговоров, в том числе и для трехсторонних переговоров с участием Дональда Трампа и Владимира Зеленского – однако подобные встречи следует тщательно организовывать, и для любой встречи на высоком или высшем уровне следует проделать "огромное количество работы".Помимо этого, пресс-секретарь президента России заявил, что именно европейские страны в настоящий момент мешают урегулированию конфликта и заявил, что Москва видит продолжение попыток "сделать из Украины центр всего антирусского".Чуть позже стало известно, что президент Румынии Никушор Дан заявил, что его страна не планирует направлять свои вооруженные силы на Украину в рамках "гарантий безопасности" и добавил, что данное решение было принято на основе консенсуса между представителями "всех политических сил страны".В свою очередь, президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форму также подчеркнул, что выступает против ввода войск стран НАТО на Украину. Он подчеркнул, что в случае появления вооруженных сил западных стран они станут законными целями для армии России. По словам российского лидера, в случае достижения твердого мира на Украине необходимости размещения западных войск там не будет. Путин добавил, что никто еще не обсуждал с Россией всерьез возможные гарантии безопасности.Также Владимир Путин прокомментировал возможные прямые переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским – по его словам, он готов к этой встрече, но не видит в ней практического смысла.Также Владимир Путин подчеркнул, что если кто-то действительно хочет встречи, то самое лучше место для этого — столица России и добавил, что запросы Киева приехать для переговоров в названное ими место считает избыточными. Он напомнил, что еще недавно киевские власти исключали возможность переговоров с Россией, а теперь просят о таких контактах. Также российский лидер заявил, что дает "стопроцентные гарантии безопасности" Владимиру Зеленскому в случае его визита в Москву.Трамп хочет поговорить с ПутинымПрезидент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы поговорить с президентом России Владимиром Путиным и отметил, что в настоящий момент между США и Россией идет "хороший диалог".Американский лидер также заявил о том, что он "завершил семь войн" и повторил, что российско-украинский конфликт он считал одним из самых легких, однако на практике "все оказалось несколько сложнее". Трамп добавил, что его уверенность в том, что конфликт легко разрешим, базировалась "на хороших отношениях с Путиным и Украиной".Помимо этого президент США опубликовал на своей странице в соцсети Truth совместную фотографию с президентом России из Анкориджа – на ней два лидера смотрят на пролетающий над авиабазой бомбардировщик B-2 в сопровождении четырех истребителей F-35. Данную фотографию Трамп никак не комментировал.В свою очередь помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что США пока не запрашивали разговора с российским президентом.Сам президент России Владимир Путин в ходе беседы с журналистами в рамках Восточного экономического форума заявил, что пока что не созванивался с Трампом, однако подчеркнул, что у него с американским лидером есть договоренность созваниваться в случае необходимости.Также российский лидер заявил, что существуют перспективы восстановления экономического сотрудничества США и России, однако "нужно политическое решение". Глава государства подчеркнул, что в Вашингтоне много желающих возобновить или начать новую работу с Москвой. Кроме того, он отметил, что обсуждалась возможность совместной работы России, Китая и США в Арктике.Что происходит на фронтеМинувшей ночью ВКС России произвели массированный налет "гераней" по инфраструктурному объекту в Днепропетровске – местные паблики сообщают о более чем десяти прилетах. В результате ударов зафиксирован мощный пожар. Кроме того, местные паблики пишут о ездящем по городу автомобилю ГСЧС, который сообщает о химической опасности в Днепропетровске и призывает жителей не открывать окна. Как проинформировал телеграм-канал "Донбасский партизан", под удар беспилотников попало предприятие "Комбинат-Салют". Глава украинской областной военной администрации Сергей Лысак подтвердил, что одно из промышленных предприятий попало под удар беспилотников, однако не комментировал информацию о химическом загрязнении. Позже в ГСЧС Днепропетровска заявили, что в городе воздух чистый и опасности для жителей не представляет.Помимо этого, "герани" наносили удары по целям в Сумской и Харьковской областях, а также в оккупированной ВСУ части ДНР в районе Доброполья. Кроме того, украинские мониторинговые паблики сообщают об ударах ВКС России авиабомбами.ВСУ минувшей ночью также совершили налет БПЛА на регионы России, за ночь средства ПВО ВС РФ перехватили и уничтожили 92 украинских беспилотника – об этом сообщили в Минобороны России. Из них 15 были сбиты над Брянской областью, 13 – над Ростовской, 12 – над Тульской, 11 – над Калужской, 9 – над Рязанской. Кроме того, 8 беспилотников сбиты и перехвачены над Крымом, 7 – над Воронежской областью, по 5 – над Курской и Орловской.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Казначеевка Валуйского округа пострадал мирный житель в результате атаки украинского БПЛА – по информации главы региона, мужчина получил баротравму во время атаки на грузовой автомобиль 2 сентября. Кроме того, по информации Гладкова, еще 5 муниципалитетов регион подверглись атакам ВСУ, однако пострадавших нет.О том, что происходило на фронте за прошедшую неделю, читайте в материале Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Армия России прорывает фронт на всех направлениях" на сайте Украина.ру

