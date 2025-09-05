https://ukraina.ru/20250905/spetsoperatsiya-na-minuvshey-nedele-armiya-rossii-proryvaet-front-na-vsekh-napravleniyakh-1068174759.html

Спецоперация на минувшей неделе. Армия России прорывает фронт на всех направлениях

Спецоперация на минувшей неделе. Армия России прорывает фронт на всех направлениях - 05.09.2025 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. Армия России прорывает фронт на всех направлениях

Российская армия ведёт наступательные действия на всех направлениях спецоперации. Стратегическая инициатива на поле боя прочно удерживается частями и подразделениями группировок войск. Это подтвердил министр обороны РФ Андрей Белоусов, отметив, что план набора на службу по контракту именно для наступательных действий выполняется успешно.

Другими словами, российские подразделения в зоне СВО пополняются за счёт высокомотивированных бойцов, которым не способны противостоять солдаты украинской армии, загнанные в окопы насильно. Безусловно, подробности предстоящих наступательных операций держатся в секрете.На минувшей неделе российская армия вплотную подошла к Константиновке. Населённый пункт Нелеповка силами группировки войск "Юг" освобождён и становится частью плацдарма для наступления на Константиновку. Отсюда до города шесть километров, но его охват идёт и с флангов. Артиллеристы группировки "Юг" расчищают путь для штурмовиков — им в условиях активного наступления особенно непросто. Ведь фронт двигают не столько тяжёлые орудия, сколько люди. Там, где даже снаряд бессилен, дорогу пробьёт обычный российский солдат.В районе Красноармейска на участке Малиновка–Новоэкономическое противник пытается контратаковать и перебрасывает штурмовые группы. Наши расчёты БПЛА выявляют и уничтожают живую силу противника, рассредоточенную в лесопосадках. В Малиновке в результате контратаки ВСУ потеряли до сотни военнослужащих, часть из них ещё уничтожается нашими операторами.Очевидно, что главком ВСУ генерал Сырский пытается за счёт концентрированных ударов хоть немного стабилизировать ситуацию. Отчасти это удалось в Родинском, но с треском провалилось в Золотом Колодезе и Кучеровом Яре. Даже украинский информационный паблик DeepState (заблокированный в РФ) сообщил о прибытии в районы Родинского и Новоэкономического российских морских пехотинцев, которые уже прощупывают оборону ВСУ. Они провели разведку боем с целью обнаружения вражеских опорников, по которым тут же отработали ФАБы с УМПК.Кстати, украинское Минобороны опубликовало весьма любопытную статистику применения российской авиацией ФАБ. По их данным, в августе ВКС РФ сбросили 4390 авиабомб, что на 604 больше, чем в июле (3786). Максимальное число ударов зафиксировано в апреле — порядка 5 тысяч бомб. Показатель августа говорит о том, что, несмотря на заявления Киева о "снижении активности" российских ВКС, интенсивность ударов сохраняется на стабильно высоком уровне.Как сообщают военкоры с мест, на Южно-Донецком направлении после ликвидации кармана в районе Камышевахи весь юг ДНР перешёл под контроль ВС РФ. Продолжаются бои в районе Темировки. Наши войска продвигаются к югу от Малиевки. Зафиксированы продвижения в Троянде, а также в Родинском и Красном Лимане. На Добропольском участке продолжается наступление войск РФ в районе Вольного. Штурмовые подразделения расширили зону своего контроля в районе Софиевки.Каждый день поступают горячие новости из районов Северска и Красного Лимана. Довольно небольшой по размерам, но стратегически важный городок Северск в ДНР, известный добычей доломита, в скором времени может быть освобождён. Этому предшествовало взятие под контроль села Фёдоровка южнее города, откуда были выбиты подразделения ВСУ. Севернее российские войска продолжают наступление вдоль реки Северский Донец, обеспечивая прикрытие действий соседних группировок, завершающих зачистку Кременского леса от остатков ВСУ.Наши подразделения продвигаются в направлении Дроновки — населённого пункта, контролирующего крупный железнодорожный мост через Северский Донец. Этот мост является ключевым элементом инфраструктуры на магистрали, идущей от Артёмовска через Северск к Ямполю, Красному Лиману и далее — на Святогорск и Изюм, Балаклею.Судя по складывающейся ситуации, украинскому гарнизону в районе Северска, по всей видимости, удержаться долго не удастся. Противник, на мой взгляд, будет отходить в сторону Николаевки, городка, изначально построенного для энергетиков Славянской ГРЭС. Там, кстати, и до Славянска рукой подать. С занятием Дроновки открывается прямой путь на Ямполь, расположенный в пойме Донца. Этот район простреливается артиллерией ВСУ, дислоцированной на господствующих меловых высотах в районе Закотного, Ильичёвки и Кривой Луки (Краснолиманский район). Для нейтрализации этой угрозы и защиты наступающих на Красный Лиман сил, вероятно, планируется удар с фланга — как раз из района Северска.Освобождение Северска и Ямполя, по мнению военных экспертов, в свою очередь, откроет возможности для более быстрого продвижения российских войск от Торского и Кировска. Севернее, на Оскольском направлении, где ВСУ создали оборонительный рубеж ещё в 2022 году, также возобновилось комплексное наступление. Так, вчера подразделения ВСУ были выбиты из села Глущенково Харьковской области на границе с Краснолиманским районом. Оттуда наносится удар в сторону Краснооскольского водохранилища на Лозовую и Яцковку.С другой стороны, давление на Боровую севернее Глущенкова должно ускорить взятие этого важного райцентра, где находится переправа на правый берег Оскола. Помимо полного освобождения Краснолиманского и Артёмовского районов (включая Северск и Дроновку), российская армия будет решать оперативные задачи с выходом к Изюму, Святогорску, а также к Славянску и Краматорску.Вполне закономерно и логично, что в первые осенние дни ситуация на Харьковском направлении обострилась, в первую очередь в районе Купянска. На данный момент штурмовые подразделения группировки войск "Запад" охватывают город с разных направлений. В результате успешных боевых действий в районе Соболевки наши осуществили манёвр с западного фланга и уже вплотную подошли к автомобильной магистрали М26. Это важная трасса на этом участке фронта, она соединяет Купянск, Шевченково и Чугуев. По ней противник перебрасывает свои силы из-под Харькова.Говорить о том, что наши войска на 100 процентов контролируют эту трассу, я бы не стал, но её основная часть находится под нашим плотным огневым контролем. Вдоль этой дороги находится достаточно мощная линия обороны ВСУ западнее Купянска. Это лесной массив Малые Ровны. И теперь противник оказался здесь без подпитки и дополнительной помощи. Российская армия удерживает на этом направлении контроль практически над всеми переправами через реку Оскол. Противник пытается соорудить "времянки" — насыпные и понтонно-мостовые переправы, чтобы перебраться с левого берега на правый. На левом наши хорошо поднажали в промзоне, и подразделения ВСУ, частично потеряв управляемость, самостоятельно выходят из-под ударов. Это свидетельствует о хаосе в их рядах.Пока ещё не в полном объёме, но уже близко к этому. Командование ВСУ сейчас пытается как-то оттянуть наши силы на двух других направлениях севернее Харькова — это Чугуев и Липцы. Но состояние украинских военных в Купянске критическое из-за больших потерь, об этом говорят пленные ВСУ. Массовой сдачи в плен со стороны украинской армии пока не наблюдается. Здесь есть некоторые особенности. Основная часть украинских военных на этом направлении — это уроженцы Харькова и Харьковской области� области. Их разбавляют иностранными наёмниками и бросают под Волчанск, Липцы, Купянск. Те украинских боевиков не особо жалеют и могут выстрелить в спину.ВСУ можно разделить на три группы по характеру формирования. Первая — это "деды", которые воюют ещё с 2022 года, они имеют большой опыт и, как правило, идейно мотивированы. Вторая — это ярые националисты. Третья же категория — тот самый молодняк, который либо пошёл воевать добровольно, либо "по зову бусификации". Все они между собой не особо дружат, и все разговоры про "побратимов" — это лишь элемент украинской пропаганды. С обрушением фронта на каком-то участке, не сомневаюсь, пойдёт массовая сдача в плен, сработает "эффект домино" — начнут поднимать руки и на других направлениях. Сейчас пока держатся, в том числе из-за страха.На Ореховском направлении подразделения группировки войск "Днепр" последовательно усилили давление и продвигаются по линии нескольких населённых пунктов, расширяя плацдарм для дальнейших наступательных действий. В этом районе десантники 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии методично и планомерно увеличили зону контроля, параллельно успешно отбивая контратаки противника на Плавни и Каменское. Благодаря профессионализму и высокой боевой выучке наши подразделения зашли с юга в Приморское и Степногорск, там завязались ожесточённые бои.Август можно охарактеризовать серьёзным переломным месяцем по нескольким причинам. Во-первых, нащупав слабые места в обороне Степногорска и Приморского, наши штурмовые группы давят по этим направлениям для расширения зоны контроля группировки войск "Днепр". Это два населённых пункта вдоль прибрежной зоны Днепра, откуда есть отличная возможность бить беспилотниками по дорожным артериям противника, срывать ротации, подвоз боеприпасов, вооружения и так далее. Ну и, в конце концов, взять в полукольцо Орехов. А во-вторых, ВСУ стянули сюда с других направлений и из резервов подразделения для сдерживания нашего наступления, что уже заметно сказывается на других участках фронта.Сумской фронт. На Андреевском и Юнаковском участках ВСУ проводят контратаки, пытаясь восстановить утраченные позиции в районе Андреевки. В Юнаковке бои продолжаются без изменений в ЛБС, с обеих сторон сохраняется высокая интенсивность боестолкновений. Эффективно и результативно работают наши дроноводы, это вынуждены признавать украинские инструкторы и специалисты. Российские операторы дронов настолько плотно работают беспилотниками, что иногда берут под контроль населённые пункты практически без участия штурмовиков, сообщил в эфире украинского YouTube-канала Alpha Media инструктор ВСУ Антон Чёрный."Есть люди из "Рубикона" на каком-то направлении, они создают такие серьёзные зоны поражения, практически без личного состава могут отбить тот или иной населённый пункт", — рассказал он. Также Чёрный отметил, что российские операторы часто запускают настолько много дронов, что буквально не дают боевикам ВСУ поднять голову, и им приходится "бороться с жаждой, выжимая влажные салфетки".Накануне замминистра обороны России Алексей Криворучко на заседании коллегии Минобороны сообщил, что испытательный центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон" за год уничтожил в зоне СВО четыре тысячи средств связи, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), РЛС и подавил более 44 тысяч FPV-дронов. Новые специальности, связанные с БПЛА и робототехникой, фиксируют институционализацию фронтового опыта последних двух лет. Это системное решение, формирующее кадровый ресурс на годы вперёд.Доклад о боевой подготовке отмечает масштабное обучение операторов БПЛА, FPV-дронов и формирование подразделений FPV-перехватчиков. Строительство полигонов, учебных баз, привлечение гражданских инструкторов и создание багги- и мотодромов демонстрируют готовность вести боевые действия в режиме постоянной СВО. Это не временная мобилизация, а систематическая перестройка боевой подготовки под реалии специальной военной операции на Украине.

