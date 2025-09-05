Мертвая зона на трассе М-14 уже создана: Сорокин раскрыл, откуда начнется штурм Херсона - 05.09.2025 Украина.ру
Мертвая зона на трассе М-14 уже создана: Сорокин раскрыл, откуда начнется штурм Херсона
Российские войска создали "мертвую зону" на трассе М-14 "Николаев-Херсон", полностью блокировав снабжение украинского гарнизона, и готовятся к двухэтапному штурму города, ключевым элементом которого станет захват микрорайона Остров
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин.Эксперт раскрыл детали будущей операции: после расширения "килл-зоны" на подступах к городу планируется форсирование восточной протоки Днепра и захват микрорайона Остров, что сделает оборону Херсона бессмысленной. Он также отметил успешное продвижение на Запорожском направлении, где войска закрепились в Степногорске."Мы там уже сотни машин сожгли. То есть мы сделали так, что противник не сможет снабжать Херсон по трассе", — заявил Сорокин.Он подчеркнул, что Херсон является русским городом, а его жители, даже попав под влияние бандеровской идеологии, остаются носителями русской культуры. Он также выразил уверенность, что Россия освободит 90% территории Донбасса."Последовательность действий будет такой: расширение килл-зоны, микрорайон Остров, весь Херсон", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Николая Сорокина: Трамп испугался проблем с Индией и Китаем, а Россия готовит новые операции против ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
© РИА Новости . Станислав Красильников
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин.
Эксперт раскрыл детали будущей операции: после расширения "килл-зоны" на подступах к городу планируется форсирование восточной протоки Днепра и захват микрорайона Остров, что сделает оборону Херсона бессмысленной. Он также отметил успешное продвижение на Запорожском направлении, где войска закрепились в Степногорске.
"Мы там уже сотни машин сожгли. То есть мы сделали так, что противник не сможет снабжать Херсон по трассе", — заявил Сорокин.
Он подчеркнул, что Херсон является русским городом, а его жители, даже попав под влияние бандеровской идеологии, остаются носителями русской культуры. Он также выразил уверенность, что Россия освободит 90% территории Донбасса.
"Последовательность действий будет такой: расширение килл-зоны, микрорайон Остров, весь Херсон", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Николая Сорокина: Трамп испугался проблем с Индией и Китаем, а Россия готовит новые операции против ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
