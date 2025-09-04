https://ukraina.ru/20250904/tolko-pri-100-garantii-pobedy-sorokin-raskryl-kogda-zelenskiy-poydet-na-vybory-1068088014.html
Только при 100% гарантии победы: Сорокин раскрыл, когда Зеленский пойдет на выборы
Только при 100% гарантии победы: Сорокин раскрыл, когда Зеленский пойдет на выборы - 04.09.2025 Украина.ру
Только при 100% гарантии победы: Сорокин раскрыл, когда Зеленский пойдет на выборы
Владимир Зеленский согласится на проведение президентских выборов только при полной уверенности в своей победе, поскольку полученная им информация указывает на возможность проигрыша Петру Порошенко* во втором туре
2025-09-04T06:00
2025-09-04T06:00
2025-09-04T06:00
новости
выборы
россия
владимир зеленский
трамп и зеленский
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/13/1067241829_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_8549eda679f6ae39e586c40c78a3b7eb.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин.Эксперт пояснил, что хотя выборы могли бы обеспечить Зеленскому легитимность, текущие прогнозы показывают серьезные риски — Порошенко отбирает значительную часть электората, а Валерий Залужный может победить действующего президента во втором туре."Выборы возможны. Но только тогда, когда Зеленский на 100% будет уверен, что победит на них. Ему выгодно переизбраться и быть легитимным", — заявил Сорокин.Военно-политический эксперт подчеркнул, что при наличии информации о возможном проигрыше Зеленский не пойдет на рискованные выборы, предпочитая сохранять власть без демократических процедур.Полный текст интервью Николая Сорокина: Трамп испугался проблем с Индией и Китаем, а Россия готовит новые операции против ВСУ читайте на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в список экстремистов и террористов.
https://ukraina.ru/20250903/1068081053.html
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/13/1067241829_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_5f5c99e4c852a9e4da80730ccf992fab.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, выборы, россия, владимир зеленский, трамп и зеленский, вооруженные силы украины
Новости, выборы, Россия, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Вооруженные силы Украины
Только при 100% гарантии победы: Сорокин раскрыл, когда Зеленский пойдет на выборы
Владимир Зеленский согласится на проведение президентских выборов только при полной уверенности в своей победе, поскольку полученная им информация указывает на возможность проигрыша Петру Порошенко* во втором туре
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин.
Эксперт пояснил, что хотя выборы могли бы обеспечить Зеленскому легитимность, текущие прогнозы показывают серьезные риски — Порошенко отбирает значительную часть электората, а Валерий Залужный может победить действующего президента во втором туре.
"Выборы возможны. Но только тогда, когда Зеленский на 100% будет уверен, что победит на них. Ему выгодно переизбраться и быть легитимным", — заявил Сорокин.
Военно-политический эксперт подчеркнул, что при наличии информации о возможном проигрыше Зеленский не пойдет на рискованные выборы, предпочитая сохранять власть без демократических процедур.
* Внесен в РФ в список экстремистов и террористов.