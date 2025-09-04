https://ukraina.ru/20250904/tolko-pri-100-garantii-pobedy-sorokin-raskryl-kogda-zelenskiy-poydet-na-vybory-1068088014.html

Только при 100% гарантии победы: Сорокин раскрыл, когда Зеленский пойдет на выборы

Только при 100% гарантии победы: Сорокин раскрыл, когда Зеленский пойдет на выборы - 04.09.2025 Украина.ру

Только при 100% гарантии победы: Сорокин раскрыл, когда Зеленский пойдет на выборы

Владимир Зеленский согласится на проведение президентских выборов только при полной уверенности в своей победе, поскольку полученная им информация указывает на возможность проигрыша Петру Порошенко* во втором туре

2025-09-04T06:00

2025-09-04T06:00

2025-09-04T06:00

новости

выборы

россия

владимир зеленский

трамп и зеленский

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/13/1067241829_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_8549eda679f6ae39e586c40c78a3b7eb.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин.Эксперт пояснил, что хотя выборы могли бы обеспечить Зеленскому легитимность, текущие прогнозы показывают серьезные риски — Порошенко отбирает значительную часть электората, а Валерий Залужный может победить действующего президента во втором туре."Выборы возможны. Но только тогда, когда Зеленский на 100% будет уверен, что победит на них. Ему выгодно переизбраться и быть легитимным", — заявил Сорокин.Военно-политический эксперт подчеркнул, что при наличии информации о возможном проигрыше Зеленский не пойдет на рискованные выборы, предпочитая сохранять власть без демократических процедур.Полный текст интервью Николая Сорокина: Трамп испугался проблем с Индией и Китаем, а Россия готовит новые операции против ВСУ читайте на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в список экстремистов и террористов.

https://ukraina.ru/20250903/1068081053.html

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, выборы, россия, владимир зеленский, трамп и зеленский, вооруженные силы украины