Только при 100% гарантии победы: Сорокин раскрыл, когда Зеленский пойдет на выборы - 04.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250904/tolko-pri-100-garantii-pobedy-sorokin-raskryl-kogda-zelenskiy-poydet-na-vybory-1068088014.html
Только при 100% гарантии победы: Сорокин раскрыл, когда Зеленский пойдет на выборы
Только при 100% гарантии победы: Сорокин раскрыл, когда Зеленский пойдет на выборы - 04.09.2025 Украина.ру
Только при 100% гарантии победы: Сорокин раскрыл, когда Зеленский пойдет на выборы
Владимир Зеленский согласится на проведение президентских выборов только при полной уверенности в своей победе, поскольку полученная им информация указывает на возможность проигрыша Петру Порошенко* во втором туре
2025-09-04T06:00
2025-09-04T06:00
новости
выборы
россия
владимир зеленский
трамп и зеленский
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/13/1067241829_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_8549eda679f6ae39e586c40c78a3b7eb.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин.Эксперт пояснил, что хотя выборы могли бы обеспечить Зеленскому легитимность, текущие прогнозы показывают серьезные риски — Порошенко отбирает значительную часть электората, а Валерий Залужный может победить действующего президента во втором туре."Выборы возможны. Но только тогда, когда Зеленский на 100% будет уверен, что победит на них. Ему выгодно переизбраться и быть легитимным", — заявил Сорокин.Военно-политический эксперт подчеркнул, что при наличии информации о возможном проигрыше Зеленский не пойдет на рискованные выборы, предпочитая сохранять власть без демократических процедур.Полный текст интервью Николая Сорокина: Трамп испугался проблем с Индией и Китаем, а Россия готовит новые операции против ВСУ читайте на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в список экстремистов и террористов.
https://ukraina.ru/20250903/1068081053.html
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/13/1067241829_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_5f5c99e4c852a9e4da80730ccf992fab.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, выборы, россия, владимир зеленский, трамп и зеленский, вооруженные силы украины
Новости, выборы, Россия, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Вооруженные силы Украины

Только при 100% гарантии победы: Сорокин раскрыл, когда Зеленский пойдет на выборы

06:00 04.09.2025
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Зеленский согласится на проведение президентских выборов только при полной уверенности в своей победе, поскольку полученная им информация указывает на возможность проигрыша Петру Порошенко* во втором туре
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин.
Эксперт пояснил, что хотя выборы могли бы обеспечить Зеленскому легитимность, текущие прогнозы показывают серьезные риски — Порошенко отбирает значительную часть электората, а Валерий Залужный может победить действующего президента во втором туре.
"Выборы возможны. Но только тогда, когда Зеленский на 100% будет уверен, что победит на них. Ему выгодно переизбраться и быть легитимным", — заявил Сорокин.
Военно-политический эксперт подчеркнул, что при наличии информации о возможном проигрыше Зеленский не пойдет на рискованные выборы, предпочитая сохранять власть без демократических процедур.
- РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Вчера, 08:57
Лавров объяснил, что необходимо для прочного украинского урегулированияГлава МИД РФ Сергей Лавров дал интервью индонезийской газете Kompas, телеграм-канал Украина.ру 3 сентября выделил главное:
Полный текст интервью Николая Сорокина: Трамп испугался проблем с Индией и Китаем, а Россия готовит новые операции против ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
* Внесен в РФ в список экстремистов и террористов.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостивыборыРоссияВладимир ЗеленскийТрамп и ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:31ПВО сбила почти полсотни украинских дронов над РФ и Черным морем
07:18ВКС РФ нанесли бомбовый удар по целям в Запорожской области
07:00Мендкович: Украина — лишь "дежурная тема" на встречах Путина с Моди и Эрдоганом
06:30Фролов: Заявления Миллера о низких ценах для Китая — это "шпилька" в адрес Европы
06:29"Парубий – первая ласточка, рано или поздно народ начнёт убивать и других". Эксперты о будущем Украины
06:15Виталий Лебедев: У КНДР есть дешевое оружие, которое позволит вырубить военную промышленность Украины
06:00Только при 100% гарантии победы: Сорокин раскрыл, когда Зеленский пойдет на выборы
05:38Станислав Крапивник: Пока США терпят крах в Тихоокеанском регионе, Россия идет на Славянск и Краматорск
05:37Чем пахнет Дальний Восток, как сделать сало из кокоса и высоки ли ставки в винном казино: закулисье ВЭФ
05:36Трамп закручивает гайки, Европа готовит войска. Украина в международном контексте
05:30Предоставляет площадку и экспертизу: Куприянов о роли России в китайско-индийских отношениях
05:00Европа в ловушке собственной риторики и не может отказаться от Украины — Михеев
04:33Сводка ударов ВС РФ по объектам ВСУ и ВПК Украины на 4:00
04:30“Сохранить генофонд” или избежать скандала? Эксперт о щедрости Киева к призывникам
04:10"Гарантии безопасности" Украине являются "гарантиями опасности" европейскому континенту — МИД РФ
04:00Сорокин: Взятие Северска и Константиновки откроет путь к освобождению всего Донбасса
03:47ВСУ отвели военную технику из микрорайона на Карантинном острове Херсона — Сальдо
03:06Аэропорт Сочи открыли, Волгоградский пока закрыт на взлёт и посадку
02:54Пророческий мультфильм "Каиновы слёзы" (1981) о не меняющемся веками облике бандеровца-самостийника
02:44Наиболее значимые события 3 сентября по версии телеграм-канала Украина.ру
Лента новостейМолния