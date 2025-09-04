Сорокин: Взятие Северска и Константиновки откроет путь к освобождению всего Донбасса - 04.09.2025 Украина.ру
Сорокин: Взятие Северска и Константиновки откроет путь к освобождению всего Донбасса
Сорокин: Взятие Северска и Константиновки откроет путь к освобождению всего Донбасса
Сорокин: Взятие Северска и Константиновки откроет путь к освобождению всего Донбасса
Освобождение Северска, который является ключом к системе водоснабжения Донецка, и Константиновки откроет путь к взятию Славянска и Краматорска, что приведет к полному освобождению Донбасса. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
2025-09-04T04:00
2025-09-04T04:00
По его словам, российские войска уже окружают Северск с четырех сторон и в ближайшие два месяца установят контроль над ключевыми узлами обороны ВСУ."Северск и Константиновка – это два ключа к освобождению всего Донбасса. После взятия Северска и Константиновка Славянск и Краматорск долго не удержатся", — заявил Сорокин.Военно-политический эксперт подчеркнул особую важность Северска как "суперфортеции", контролирующей вход в канал "Северский Донец-Донбасс", который критически важен для решения проблемы острого дефицита питьевой воды в Донецке."Внимательно следим за развитием событий", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Николая Сорокина: Трамп испугался проблем с Индией и Китаем, а Россия готовит новые операции против ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
Сорокин: Взятие Северска и Константиновки откроет путь к освобождению всего Донбасса

Освобождение Северска, который является ключом к системе водоснабжения Донецка, и Константиновки откроет путь к взятию Славянска и Краматорска, что приведет к полному освобождению Донбасса. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
По его словам, российские войска уже окружают Северск с четырех сторон и в ближайшие два месяца установят контроль над ключевыми узлами обороны ВСУ.
"Северск и Константиновка – это два ключа к освобождению всего Донбасса. После взятия Северска и Константиновка Славянск и Краматорск долго не удержатся", — заявил Сорокин.
Военно-политический эксперт подчеркнул особую важность Северска как "суперфортеции", контролирующей вход в канал "Северский Донец-Донбасс", который критически важен для решения проблемы острого дефицита питьевой воды в Донецке.
"Внимательно следим за развитием событий", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Николая Сорокина: Трамп испугался проблем с Индией и Китаем, а Россия готовит новые операции против ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
