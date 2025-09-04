https://ukraina.ru/20250904/kirill-babaev-tramp-mog-by-stoyat-v-pekine-ryadom-s-putinym-i-si-esli-by-ne-odno-no-1068166108.html

Кирилл Бабаев: Трамп мог бы стоять в Пекине рядом с Путиным и Си, если бы не одно “но”

Кирилл Бабаев: Трамп мог бы стоять в Пекине рядом с Путиным и Си, если бы не одно “но” - 04.09.2025 Украина.ру

Кирилл Бабаев: Трамп мог бы стоять в Пекине рядом с Путиным и Си, если бы не одно “но”

Визит Владимира Путина в Пекин — сигнал всему миру о том, что Россия и Китай представляют собой совершенно новую модель равноправного партнёрства между великими державами. Это то, чего до сих пор не было, и то, что развивает нашу цивилизацию по сравнению с системой “правил” Запада.

2025-09-04T17:33

2025-09-04T17:33

2025-09-04T17:33

интервью

китай

россия

пекин

владимир путин

дональд трамп

си цзиньпин

мид

шос

вэф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/18/1056452635_87:27:795:425_1920x0_80_0_0_2d009e48e5c82c4cd10d0ff31de41df9.jpg.webp

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев, который стал участником ВЭФ-2025 и модератором тематических сессий на этом мероприятии.Ранее, 4 сентября, пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин завершил официальный визит в Китай и вылетел во Владивосток на Восточный экономический форум.— Кирилл Владимирович, поделитесь вашими впечатлениями о Восточном экономическом форуме. Достигли ли вы тех целей, с которыми приехали сюда?— Я своих целей пока не достиг. Мы ожидаем прорывных дискуссий по итогам визита президента России в Китай. Впереди две сессии, посвящённых российско-китайскому сотрудничеству, где мы будем говорить и о региональном разрезе нашего партнёрства, и о геополитическом, и о геоэкономическом.Визит президента дал нам много различных поводов для обсуждения. Среди их числа — крупнейшие соглашения, в том числе по строительству "Силы Сибири-2", важные решения по введению безвизового режима. Но мне кажется, что на Восточном экономическом форуме традиционно китайские бизнесмены привыкли в большей степени ориентироваться на собственные нужды и говорить о своих проектах. А последние прикладные и конкретные.Сегодня мы помогаем большому количеству китайских компаний обосноваться на российской земле, стать инвесторами, создать новые проекты совместно с российскими партнёрами. Будем говорить об этом, в том числе о созданном в Амурской области с нашей помощью центре российско-китайского делового сотрудничества. Планов много, посмотрим, насколько их удастся осуществить за такое короткое время [с 4 по 6 сентября].— Как вы оцениваете визит Владимира Путина в Пекин и встречу с Си Цзиньпином и другими лидерами?— Прежде всего, конечно, визит глубоко символичен, потому что он показал всему миру, насколько Россия и Китай сегодня близки. Причём они близки не только в понимании настоящего, но и прошлого, итогов Второй мировой войны. Страны также разделяют видение будущего для всего человечества.Председатель Си Цзиньпин объявил о своей новой инициативе глобального управления. Эта инициатива была сразу же поддержана Владимиром Путиным. Это говорит о том, что лидеры КНР и РФ согласовывали заранее свои позиции по этому поводу.Кстати, в Тяньцзиньской декларации Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) от 1 сентября 2025 года тоже много говорилось о российских инициативах.Визит [Путина в Пекин] станет сигналом всему миру о том, что Россия и Китай представляют собой совершенно новую модель равноправного партнёрства между великими державами. То, чего до сих пор ещё не было, и то, что очень сильно развивает всю нашу цивилизацию по сравнению с той системой так называемых правил, которые существуют на Западе.Я полагаю, что это и сигнал, прежде всего, странам Запада о том, что Россию и Китай не удаётся оторвать и изолировать друг от друга, невозможно сдержать их партнёрство и развитие.— Много было спекуляций насчет того, поедет или нет Трамп в Пекин. Насколько вообще уместно было говорить об этом?— Соединённые Штаты сыграли большую роль в победе на Тихом океане, и мы должны ценить их вложение в победу. Китай, конечно, понёс максимальные потери, и это был наибольший вклад с точки зрения людей и ресурсов.Поэтому, полагаю, что присутствие Трампа в Пекине было бы естественным с точки зрения того, чтобы продемонстрировать миру, что сегодня все три державы разделяют мнение о том, каковы итоги Второй мировой войны и каково должно быть будущее человечества.Но американский истеблишмент консервативен и вряд ли позволил бы президенту Трампу выехать в Пекин для того, чтобы стать свидетелем партнёрства между такими странами, как КНДР, Китай, Россия, Индия, которые сегодня всё-таки символизируют собой некий новый и во многом антизападный мир, создающийся на обломках исчезающей системы.Думаю, что встреча между тремя великими державами, конечно, состоится, но, видимо, в другом месте и в другое время.— Вы упомянули, что Си Цзиньпин выступил с инициативой по созданию сообщества глобального управления. Сможет ли теперь Россия опереться на позицию стран Глобального Юга, в том числе что касается противостояние с Западом по Украине?— Инициатива глобального управления — это стратегическая цель. Она содержит довольно общие принципы и понадобится ещё много работы, чтобы эти принципы превратить в конкретные шаги, сделать её прикладной.В этом смысле председатель КНР озвучил то видение, которое разделяют сегодня практически все страны Глобального Юга.— Что это такое?— Это равноправие. Это уважение национальных интересов, политических и общественных структур друг друга. Это важная часть экономической политики всего мира, когда мы опираемся на недискриминационный подход и открытую экономику и торговлю.Это принципиальные позиции, которые разделяют и все страны ШОС, и, я думаю, все государства мирового большинства.Куда мы движемся теперь, если мы понимаем, что наши принципы совпадают, что база у нас общая? Но это как раз и самое важное. Если партнёры говорят о том, что их представления о будущем совпадают, значит могут вместе в эту сторону двигаться. В добрый путь!— Как вы относитесь к мнению, которое довольно часто позиционируют эксперты — о том, что Россия, Китай и США могли бы разделить центры влияния на земле и благодаря этому существовать в мире?— Разделить мир сегодня не получится. Мир един, мировая экономика взаимосвязана.В этом смысле, мне кажется, речь должна идти скорее не о разделении мира на сферы влияния, как это происходило в XIX или в XX веке, а об объединении усилий в создании новой системы международных отношений, новой структуры глобального управления. Причём нам ничего не нужно изобретать. Она может быть основана на принципах Организации Объединённых Наций.Возможно, её придётся модифицировать. Прежде всего — инфраструктуру в области безопасности в Совбезе ООН или инфраструктуру в области финансов, такую как Международный валютный фонд или Всемирный банк. Но для этого нужна добрая воля со стороны всех трёх великих держав.Если удастся достичь этого, если Соединённые Штаты поддержат призыв России и Китая перейти от конфронтации к переговорам, дискуссиям и созданию новой системы, я полагаю, что новый сбалансированный мир (назовите его "Новой Ялтой" или как угодно), может быть вполне достижим и появиться очень скоро.— А как же быть с извечным треугольником Китай – Россия – США, в том числе политикой сдерживания Вашингтона в отношении Пекина?— Понимаете, прежде всего нужно избавиться от необходимости кого-либо сдерживать. Что за идея — сдерживать экономику другого, тоже великого, государства? Мне кажется, это контрпродуктивно и никому не приносит дивидендов.Сегодня мы понимаем, что те, кто накладывают санкции, прежде всего сами от них и страдают. Любые односторонние ограничения, будь то торговые пошлины или экспортные/импортные ограничения — всё бьёт по экономике самих стран-авторов этих мер.Полагаю, что вся мировая экономика значительно выиграет, если великие державы перестанут соперничать и разовьют добрый дух в конкуренции в строго рыночном смысле этого слова. Думаю, что и мировая экономика, и всё человечество существенно обогатились бы, отойди Америка от своей политики сдерживания Китая и России к политике взаимовыгодного существования.— Глава МИД России Сергей Лавров говорил о том, что любые гарантии безопасности Украине, в том числе там с участием миротворческих сил, должны быть заключены при участии России и, возможно, Китая. При этом китайский МИД заявил, что никаких военных контингентов на Украине с их стороны не будет в качестве гарантий безопасности. В какой форме тогда Китай может поучаствовать в этом процессе?— Для нас поддержка Китая очень важна. В разрешении украинского конфликта он уже сыграл большую роль своими мирными инициативами — и индивидуально, и совместно с Бразилией. В этом смысле, конечно же, Китай для нас очень важен.Если сегодня Соединённые Штаты имеют поддержку в лице 30 европейских стран, то, конечно, и России нужно иметь опору для своей позиции со стороны своих крупных партнёров и союзников, в том числе Китая. Я полагаю, что это и китайским интересам соответствует.Кроме того, так как у Китая в Европе большие экономические интересы, я убеждён, что он будет заинтересован в том, чтобы принимать участие в разрешении украинского конфликта на геополитическом и даже на экономическом уровне.Каковы будут формы этого участия Китая, пока сложно сказать, хотя бы потому, что Запад отвергает всякое участие со стороны КНР.

https://ukraina.ru/20240725/1056468300.html

китай

россия

пекин

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, китай, россия, пекин, владимир путин, дональд трамп, си цзиньпин, мид, шос, вэф, экономика, санкции, украинский кризис