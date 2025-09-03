https://ukraina.ru/20250903/zelenskiy-boitsya-chto-emu-otrubyat-bashku-za-otstuplenie-iz-donbassa--sorokin-1068037698.html
Зеленский боится, что ему "отрубят башку" за отступление из Донбасса — Сорокин
Основным препятствием для вывода украинских войск из Донбасса являются не глобалисты, а ультраправые националисты, которые могут физически устранить Владимира Зеленского в случае отдачи такого приказа. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
2025-09-03T05:15
2025-09-03T05:15
2025-09-03T05:15
Полный текст интервью Николая Сорокина: Трамп испугался проблем с Индией и Китаем, а Россия готовит новые операции против ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
Ликвидация экс-главы СНБО Александра Парубия стала частью борьбы банковой администрации за контроль над нацистскими группировками.
Эксперт пояснил, что галичанские "отморозки" представляют серьезную политическую силу, за которую голосует до 20% электората. Парубий был посредником между националистами и Петром Порошенко, а также лично ненавидел Зеленского. Его устранение позволяет временно разорвать контакты между оппозицией и радикалами.
"Если Зеленский посмеет отдать приказ ВСУ отступить из Донбасса, Херсона и Запорожья, ему просто отрубят башку", — заявил Сорокин.
По словам эксперта, Зеленский рассчитывает переориентировать националистический электорат на себя, поскольку жители юго-восточных регионов уже не поддерживают его. Ликвидация Парубия связана с предвыборными процессами и борьбой за контроль над ультраправыми силами.
"Таким образом, ликвидация Парубия связана с предвыборными процессами", — резюмировал Сорокин.