Зеленский боится, что ему "отрубят башку" за отступление из Донбасса — Сорокин - 03.09.2025 Украина.ру
Зеленский боится, что ему "отрубят башку" за отступление из Донбасса — Сорокин
Основным препятствием для вывода украинских войск из Донбасса являются не глобалисты, а ультраправые националисты, которые могут физически устранить Владимира Зеленского в случае отдачи такого приказа. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
Ликвидация экс-главы СНБО Александра Парубия стала частью борьбы банковой администрации за контроль над нацистскими группировками.Эксперт пояснил, что галичанские "отморозки" представляют серьезную политическую силу, за которую голосует до 20% электората. Парубий был посредником между националистами и Петром Порошенко, а также лично ненавидел Зеленского. Его устранение позволяет временно разорвать контакты между оппозицией и радикалами."Если Зеленский посмеет отдать приказ ВСУ отступить из Донбасса, Херсона и Запорожья, ему просто отрубят башку", — заявил Сорокин.По словам эксперта, Зеленский рассчитывает переориентировать националистический электорат на себя, поскольку жители юго-восточных регионов уже не поддерживают его. Ликвидация Парубия связана с предвыборными процессами и борьбой за контроль над ультраправыми силами."Таким образом, ликвидация Парубия связана с предвыборными процессами", — резюмировал Сорокин.Полный текст интервью Николая Сорокина: Трамп испугался проблем с Индией и Китаем, а Россия готовит новые операции против ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
Зеленский боится, что ему "отрубят башку" за отступление из Донбасса — Сорокин

05:15 03.09.2025
 
Основным препятствием для вывода украинских войск из Донбасса являются не глобалисты, а ультраправые националисты, которые могут физически устранить Владимира Зеленского в случае отдачи такого приказа. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
Ликвидация экс-главы СНБО Александра Парубия стала частью борьбы банковой администрации за контроль над нацистскими группировками.
Эксперт пояснил, что галичанские "отморозки" представляют серьезную политическую силу, за которую голосует до 20% электората. Парубий был посредником между националистами и Петром Порошенко, а также лично ненавидел Зеленского. Его устранение позволяет временно разорвать контакты между оппозицией и радикалами.
"Если Зеленский посмеет отдать приказ ВСУ отступить из Донбасса, Херсона и Запорожья, ему просто отрубят башку", — заявил Сорокин.
По словам эксперта, Зеленский рассчитывает переориентировать националистический электорат на себя, поскольку жители юго-восточных регионов уже не поддерживают его. Ликвидация Парубия связана с предвыборными процессами и борьбой за контроль над ультраправыми силами.
"Таким образом, ликвидация Парубия связана с предвыборными процессами", — резюмировал Сорокин.
1 сентября, 15:46
По версии Киева, "убийца Парубия" действовал под давлением российских спецслужбУкраинские СМИ распространяют версию о том, что задержанный по подозрению в убийстве экс-главы СНБО Александра Парубия мог действовать под влиянием российских спецслужб. Об этом 1 сентября написал Телеграм-канал Украина.ру
Полный текст интервью Николая Сорокина: Трамп испугался проблем с Индией и Китаем, а Россия готовит новые операции против ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
