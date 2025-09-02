https://ukraina.ru/20250902/tretya-stolitsa-ukrainy-skoro-padt--sorokin-o-novykh-operatsiyakh-vs-rossii-1068063845.html

Третья столица Украины скоро падёт — Сорокин о новых операциях ВС России

Директор Института национальных кризисов Николай Сорокин в эфире Украина.ру объяснил, почему поляки всё реже становятся наёмниками в конфликте на Украине, зачем Украина.ру, 02.09.2025

Директор Института национальных кризисов Николай Сорокин в эфире Украина.ру объяснил, почему поляки всё реже становятся наёмниками в конфликте на Украине, зачем "зачищают" лидеров Майдана и куда армия России пойдёт дальше. 00:28 – На какие страны будет опираться Россия? 10:35 – Что будет делать Трамп? 15:28 – Готовится ли Украина к выборам и перемирию? 16:27 – Зачем Зеленский выпускает молодёжь? 28:23 – Продвижение российской армии на фронте; 36:09 – За какие города Россия будет торговаться с Украиной? 39:13 – Почему Трамп опасается встречи с другими лидерами в Китае; 41:17 – "Полезет" ли Европа на Украину? * В материале упоминаются Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов, батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в РФ, а также движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ. ТГ-канал Николая Сорокина: https://t.me/SovinformburoSNO

