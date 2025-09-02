Третья столица Украины скоро падёт — Сорокин о новых операциях ВС России - 02.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250902/tretya-stolitsa-ukrainy-skoro-padt--sorokin-o-novykh-operatsiyakh-vs-rossii-1068063845.html
Третья столица Украины скоро падёт — Сорокин о новых операциях ВС России
Третья столица Украины скоро падёт — Сорокин о новых операциях ВС России - 02.09.2025 Украина.ру
Третья столица Украины скоро падёт — Сорокин о новых операциях ВС России
Директор Института национальных кризисов Николай Сорокин в эфире Украина.ру объяснил, почему поляки всё реже становятся наёмниками в конфликте на Украине, зачем Украина.ру, 02.09.2025
2025-09-02T21:09
2025-09-02T21:09
олег сорокин
украина
россия
китай
дональд трамп
петр порошенко
украина.ру
"азов"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/02/1068063725_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8195df78a848f3c004289d1d8ff92f84.jpg.webp
Директор Института национальных кризисов Николай Сорокин в эфире Украина.ру объяснил, почему поляки всё реже становятся наёмниками в конфликте на Украине, зачем "зачищают" лидеров Майдана и куда армия России пойдёт дальше. 00:28 – На какие страны будет опираться Россия? 10:35 – Что будет делать Трамп? 15:28 – Готовится ли Украина к выборам и перемирию? 16:27 – Зачем Зеленский выпускает молодёжь? 28:23 – Продвижение российской армии на фронте; 36:09 – За какие города Россия будет торговаться с Украиной? 39:13 – Почему Трамп опасается встречи с другими лидерами в Китае; 41:17 – "Полезет" ли Европа на Украину? * В материале упоминаются Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов, батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в РФ, а также движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ. ТГ-канал Николая Сорокина: https://t.me/SovinformburoSNO
украина
россия
китай
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/02/1068063725_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_87a8efb069b87c5946cf711c00a86fe3.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
олег сорокин, украина, россия, китай, дональд трамп, петр порошенко, украина.ру, "азов", видео
Олег Сорокин, Украина, Россия, Китай, Дональд Трамп, Петр Порошенко, Украина.ру, "Азов"

Третья столица Украины скоро падёт — Сорокин о новых операциях ВС России

21:09 02.09.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Директор Института национальных кризисов Николай Сорокин в эфире Украина.ру объяснил, почему поляки всё реже становятся наёмниками в конфликте на Украине, зачем "зачищают" лидеров Майдана и куда армия России пойдёт дальше.
00:28 – На какие страны будет опираться Россия?
10:35 – Что будет делать Трамп?
15:28 – Готовится ли Украина к выборам и перемирию?
16:27 – Зачем Зеленский выпускает молодёжь?
28:23 – Продвижение российской армии на фронте;
36:09 – За какие города Россия будет торговаться с Украиной?
39:13 – Почему Трамп опасается встречи с другими лидерами в Китае;
41:17 – "Полезет" ли Европа на Украину?
* В материале упоминаются Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов, батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в РФ, а также движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ.
ТГ-канал Николая Сорокина: https://t.me/SovinformburoSNO
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Олег СорокинУкраинаРоссияКитайДональд ТрампПетр ПорошенкоУкраина.ру"Азов"
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:41Украинские мониторинговые ТГ-каналы пишут о возможном массированном комбинированном ударе баллистическими и авиационными ракетами, а также БПЛА этой ночью
21:09Третья столица Украины скоро падёт — Сорокин о новых операциях ВС России
21:03Дипломатический провал: США игнорируют саммит "коалиции желающих" в Париже
20:53Асимметричный ответ: Киев угрожает Москве после эффективных ударов российских войск
20:36Языковой террор: украинские националисты требуют полного запрета русского языка через штрафы и репрессии
20:31Война силовиков: СБУ обвинило антикоррупционные органы в мести за аресты своих сотрудников
20:28Украинский металлургический экспорт рухнул на фоне тотальной деиндустриализации
19:43Беспилотный террор: ВСУ атаковали гражданские объекты Белгородской области, трое мирных жителей ранены
19:22Некробизнес по-украински: командиры ВСУ присваивали выплаты семьям солдат, доведенных до самоубийства
19:14Кровавый побег: украинские пограничники расстреляли беженца на молдавской границе
19:08Прорыв на Нетриусе: российские войска вышли к ключевой переправе у Шандриголово
19:00Александр Дюков: Парубий не мог организовать никакой "майдан" и не был опасен для Зеленского
18:52Коррупционный скандал в СБУ: высокопоставленный офицер обвинен в незаконном обогащении
18:47Точный удар "Гераней": секретный склад натовского вооружения под Николаевом уничтожен
18:38Путин и Лукашенко проводят переговоры в Пекине на фоне глобальных сдвигов
18:30Украинские силовики обстреляли мирное село в Белгородской области. Главные новости к 18:30
18:08Никита Мендкович: Индия избавится от торговой удавки США, а Россия разгромит Украину на поле боя
18:07Единство с Россией лучше независимости. Приднестровье отмечает 35 лет существования
18:00Парубия убили из ненависти к власти, Путин встречается с мировыми лидерами. Главное на вечер 2 сентября
17:57Россия и Китай обмениваются военными драмами: "Нанкинский фотограф" выходит в прокат
Лента новостейМолния