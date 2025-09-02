https://ukraina.ru/20250902/tretya-stolitsa-ukrainy-skoro-padt--sorokin-o-novykh-operatsiyakh-vs-rossii-1068063845.html
Третья столица Украины скоро падёт — Сорокин о новых операциях ВС России
Третья столица Украины скоро падёт — Сорокин о новых операциях ВС России - 02.09.2025 Украина.ру
Третья столица Украины скоро падёт — Сорокин о новых операциях ВС России
Директор Института национальных кризисов Николай Сорокин в эфире Украина.ру объяснил, почему поляки всё реже становятся наёмниками в конфликте на Украине, зачем Украина.ру, 02.09.2025
2025-09-02T21:09
2025-09-02T21:09
2025-09-02T21:09
олег сорокин
украина
россия
китай
дональд трамп
петр порошенко
украина.ру
"азов"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/02/1068063725_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8195df78a848f3c004289d1d8ff92f84.jpg.webp
Директор Института национальных кризисов Николай Сорокин в эфире Украина.ру объяснил, почему поляки всё реже становятся наёмниками в конфликте на Украине, зачем "зачищают" лидеров Майдана и куда армия России пойдёт дальше. 00:28 – На какие страны будет опираться Россия? 10:35 – Что будет делать Трамп? 15:28 – Готовится ли Украина к выборам и перемирию? 16:27 – Зачем Зеленский выпускает молодёжь? 28:23 – Продвижение российской армии на фронте; 36:09 – За какие города Россия будет торговаться с Украиной? 39:13 – Почему Трамп опасается встречи с другими лидерами в Китае; 41:17 – "Полезет" ли Европа на Украину? * В материале упоминаются Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов, батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в РФ, а также движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ. ТГ-канал Николая Сорокина: https://t.me/SovinformburoSNO
украина
россия
китай
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/02/1068063725_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_87a8efb069b87c5946cf711c00a86fe3.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
олег сорокин, украина, россия, китай, дональд трамп, петр порошенко, украина.ру, "азов", видео
Олег Сорокин, Украина, Россия, Китай, Дональд Трамп, Петр Порошенко, Украина.ру, "Азов"
Директор Института национальных кризисов Николай Сорокин в эфире Украина.ру объяснил, почему поляки всё реже становятся наёмниками в конфликте на Украине, зачем "зачищают" лидеров Майдана и куда армия России пойдёт дальше.
00:28 – На какие страны будет опираться Россия?
10:35 – Что будет делать Трамп?
15:28 – Готовится ли Украина к выборам и перемирию?
16:27 – Зачем Зеленский выпускает молодёжь?
28:23 – Продвижение российской армии на фронте;
36:09 – За какие города Россия будет торговаться с Украиной?
39:13 – Почему Трамп опасается встречи с другими лидерами в Китае;
41:17 – "Полезет" ли Европа на Украину?
* В материале упоминаются Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов, батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в РФ, а также движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ.