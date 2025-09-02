Победа России, мировая война или переговоры вопреки Зеленскому: Михеев назвал три пути для Украины - 02.09.2025 Украина.ру
Победа России, мировая война или переговоры вопреки Зеленскому: Михеев назвал три пути для Украины
Разрешение украинского конфликта возможно по трем сценариям: военная победа России, прямая эскалация до уровня Третьей мировой войны или переговоры, которые тормозятся из-за позиции Владимира Зеленского. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Сергей Михеев
Эксперт отметил, что текущая ситуация характеризуется определенным равновесием: Россия постепенно наступает, но Запад не чувствует критической угрозы. В этих условиях каждая сторона пытается достичь выгодной позиции для будущих переговоров, чтобы иметь возможность заявить о победе. Главным "кандидатом на поражение" при этом остается Зеленский и Украина в целом."Бесконечная война тоже неприемлема для России. Другой вопрос, что все упирается в простую вещь. Однозначно пересилить друг друга то ли не хотят, то ли не могут", — заявил Михеев.Политолог подчеркнул, что Запад создал вокруг Зеленского целую конструкцию, что делает его фигурой, которую "просто так не спишешь". При этом личностный фактор украинского лидера с раздутым эго, опирающегося на поддержку европейцев, становится тактической проблемой для мирного процесса."Если бы его не было, то процесс мог бы идти быстрее. Запад сделал из него фигуру, построив вокруг него целую конструкцию, его уже просто так не спишешь", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Михеева: Украина наглеет и готова воевать, потому что Европа поставила себя в безвыходное положение читайте на сайте Украина.ру.
Разрешение украинского конфликта возможно по трем сценариям: военная победа России, прямая эскалация до уровня Третьей мировой войны или переговоры, которые тормозятся из-за позиции Владимира Зеленского. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Сергей Михеев
Эксперт отметил, что текущая ситуация характеризуется определенным равновесием: Россия постепенно наступает, но Запад не чувствует критической угрозы. В этих условиях каждая сторона пытается достичь выгодной позиции для будущих переговоров, чтобы иметь возможность заявить о победе. Главным "кандидатом на поражение" при этом остается Зеленский и Украина в целом.
"Бесконечная война тоже неприемлема для России. Другой вопрос, что все упирается в простую вещь. Однозначно пересилить друг друга то ли не хотят, то ли не могут", — заявил Михеев.
Политолог подчеркнул, что Запад создал вокруг Зеленского целую конструкцию, что делает его фигурой, которую "просто так не спишешь". При этом личностный фактор украинского лидера с раздутым эго, опирающегося на поддержку европейцев, становится тактической проблемой для мирного процесса.
"Если бы его не было, то процесс мог бы идти быстрее. Запад сделал из него фигуру, построив вокруг него целую конструкцию, его уже просто так не спишешь", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Михеева: Украина наглеет и готова воевать, потому что Европа поставила себя в безвыходное положение читайте на сайте Украина.ру.
