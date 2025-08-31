https://ukraina.ru/20250831/sergey-mikheev-ukraina-nagleet-i-gotova-voevat-potomu-chto-evropa-postavila-sebya-v-bezvykhodnoe-1067865424.html

Сергей Михеев: Украина наглеет и готова воевать, потому что Европа поставила себя в безвыходное положение

Запад и Европа поставили себя в такую позицию, что им трудно включить заднюю. Им надо будет опровергнуть самих себя, чтобы сказать, что в Киеве сидят не голуби мира и борцы за демократию, а бандиты с неонацистскими замашками. Но сказать это Европа не может, потому что она долгие годы заявляла, что Украина защищает Европу от страшной России.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Сергей Михеев.- Сергей Александрович, переговоры по Украине ходят по кругу, есть ли в обозримой перспективе решение украинского конфликта?- Есть три варианта исхода. Первый - это военная победа России, второе - вмешательство Запада в эту войну и эскалация до совершенно невероятных размеров вплоть до Третьей мировой войны, и третий - это переговоры, то, что сейчас пытаются осуществить.Бесконечная война тоже неприемлема для России. Другой вопрос, что все упирается в простую вещь. Однозначно пересилить друг друга то ли не хотят, то ли не могут. И мы не стоим под Киевом, и у Украины не получается при всей помощи Запада нанести стратегическое поражение России. На этом фоне сложилось определенное равновесие, когда Россия потихоньку наступает, но Запад не чувствует для себя критическую угрозу. В этой ситуации идет игра: каждый хочет завоевать выгодную переговорную позицию, достичь своих целей и заявить об этом, как об успехе.Каждая из сторон, Россия, Украина и США, выйдя из этой ситуации, хотели бы сказать – мы победили. Но это означает, что кто-то должен потерять. Самый главный кандидат на роль потерпевшего – это Зеленский, его команда и Украина в целом. Зеленский этого не хочет и благодаря раздутому эго, опираясь на поддержку европейцев, требует для себя особых условий.Понятно, что существует глубинное государство, евроатлантисты, но это проблема стратегическая. Помимо этого, есть проблема тактическая — это лично Зеленский. Если бы его не было, то процесс мог бы идти быстрее. Запад сделал из него фигуру, построив вокруг него целую конструкцию, его уже просто так не спишешь.Но уже и американцы понимают, что давить на Россию не получается, санкции из ада Линдси Грэма* оказались фикцией, военную победу над Россией одержать невозможно, вступать с Россией в войну страшно. Тогда возникает простая мысль – без давления на Украину решить ничего не удастся. Поэтому Трамп заговорил и о санкциях против Украины.При этом европейцы пытаются поставить ситуацию с ног на голову, как будто это они уже стоят под стенами Кремля и диктуют нам свои условия.- Могут ли санкции против Украины, прекращение финансирования и передачи разведданных помочь завершить конфликт?- Мы любим верить в сказку. Мы приписываем Трампу какое-то сочувствие, дружбу или такую же логику рассуждений, которую сами же и поддерживаем. То же самое, кстати, делает Украина. А у Трампа свои взгляды на эти вещи. Наши интересы его не заботят.Он видит выход из ситуации таким: во-первых, он обезопасил США от прямого столкновения с Россией, во-вторых, он может отчитаться о том, что завершил конфликт на Украине, дайте ему Нобелевскую премию мира. А соглашение по ресурсам он уже подписал с Украиной, заодно и с Европой – по инвестициям. Что будет дальше с Украиной и с нами – ему до лампочки.Поэтому все вопросы, которые мы адресуем ему как к ответственному политику, выглядят по-детски. Это для нас с Украиной все это боль, а Трамп может позволить себе свободу действий: сегодня пообещать то, что нам нравится, а завтра начать угрожать. Он дистанцирован от ситуации, она для него жизненно важного интереса не представляет. Ему кажется, что он давит на обе стороны, но в реальности он больше давит на Россию.И он не может не понимать, что перекос к желаемому результату не приведет. Это, чего добивались от него европейцы, приехавшие в Вашингтон. Они хотели, чтобы он обманул Путина. Они говорили, что Путин дорожит контактами с вами, поэтому есть хороший шанс обмануть Россию.У Америки здесь гораздо больше рычагов влияния на Зеленского. И если Трамп не поймет, что эти рычаги надо применять, то ничего и не будет. И тут возникает вопрос, что будет делать Россия, если у Трампа сменится настроение, а переговорный процесс зайдет в тупик. Сила нашей позиции состоит в том, что за три с половиной года объединенному Западу не удалось нанести ни политическое, ни экономическое, ни военное поражение, и российская армия, пусть и медленно, но наступает. А слабость в том, что мы по-прежнему очень сильно себя ограничиваем в действиях на Украине и в отношении Европы и США. Они воспринимают это, как слабость.- В Европе нет единства по поводу Украины. Польский президент поднимает знамя борьбы с бандеровщиной, Украина, нанеся удары по нефтепроводу "Дружба", влепила пощечину Венгрии и Словакии. Сколько еще европейских правительств Киев должен довести до белого каления, чтобы Запад перестал поддерживать этот режим?- Это вопрос целеполагания. Евроатлантический проект рассматривал Украину как перманентную угрозу России. И они были готовы прощать все гопникам в Киеве, потому что они делали грязную работу. Но вопрос в том, что нужно от этого Трампу. Вроде бы, он не хочет, чтобы Украина вечно воевала с Россией. Те же самые глобалисты являются одновременно и его врагами в Штатах. Но сам он не определился. Он хочет одновременно быть немного и глобалистом, и изоляционистом, и немного самим собой.С Европой тоже не понятно. Как долго она еще собирается помогать Украине. Видимо, их расчет на то, что Путин когда-нибудь уйдет, но что дальше они собираются делать, непонятно. Наверно, мы специально демонстрируем блог Дмитрия Медведева, чтобы показать им, что может быть еще хуже, поэтому договаривайтесь с Путиным.Но Запад и Европа поставили себя в такую позицию, что им трудно включить заднюю. Им надо будет опровергнуть самих себя, чтобы сказать, что в Киеве сидят не голуби мира и борцы за демократию, а бандиты с неонацистскими замашками. Но сказать это Европа не может, потому что она долгие годы заявляла, что Украина защищает Европу от страшной России. Если европейские лидеры скажут, что это не так, то оппозиция в их странах обвинит в том, что они вбухали кучу денег в фальшивый проект.Таким образом риторика европейцев поставила их в безвыходное положение. В Киеве это понимают, поэтому так наглеют. Они люди не мудрые, но хитрые, и понимают, что Европа сама поставила себя в такую позицию. Европейцам надо самих себя публично высечь, чтобы начать наказывать Киев.- На что вообще надеется киевский режим?- На Украине нет ответственной государственности. Нет элиты, которая могла бы планировать на 20, 30, 40, 50 лет вперед. Они живут сегодняшним днем. В этой ситуации им важно сохранить себя. В этом смысле они рассчитывают на безвыходное положение европейцев. Трамп им сильно портит настроение, но европейцы их будут все равно тянуть. И они думают, что рано или поздно Трамп уйдет, главное продержаться до конца его каденции, а там придет какой-нибудь демократ и все пойдет по-новому. Но ни одна ответственная элита не может планировать будущее своей страны, как вечную войну с соседом. Это не стратегия, а авантюра, афера, тупик. Но пока им кажется, что у них есть какой-то шанс, и они за него цепляются.В отношении украинского народа это безответственная позиция, потому что происходит геноцид украинцев. Украинские националисты занимаются геноцидом собственного народа, а в реальности работают на совершенно другой проект, для которого украинский народ это мусор.- Чего ждать от встречи в Пекине, учитывая то, что ни Индия, ни Китай под санкциями США не прогибаются?- Китай занял предсказуемо жесткую позицию, а такую твердую позицию Индии мало кто мог предвидеть. Трамп не смог дозвониться до Моди, США вводят дополнительные санкции, а тот на фоне всего этого едет на саммит ШОС в Пекин, где не был шесть лет. То есть вроде бы у Китая и Индии застарелый конфликт, на что делали ставку американцы, а оказалось, что все совсем не так.Все это хотя и косвенно, но укрепляет позицию России. Встреча в Пекине лидеров России, Китая и Индии очень символична, даже если там не договорятся о чем-то судьбоносном. Особенно на фоне давления, которое США оказывают на эти страны. Это будет означать, что есть сила, которая готова выстраивать новые схемы в этом мире, и с ней придется считаться. И давление на нее не принесло желаемого результата, а даже политизировало ШОС и БРИКС, чего американцы очень не хотели.Пути и Моди будут присутствовать на параде в честь 80-летия Победы над милитаристской Японией. Китайцы постараются устроить там грандиозное представление своей модернизированной военной силы, что будет также символично.Могут ли лидеры Китая, России и Индии поделить мир на троих? Нет, потому что существуют объективные препятствия. Существует коллективный Запад, у которого несмотря на проблемы, еще много сил. Но они могут обозначить некие договоренности, своего рода "Ялту" без Запада, по отношению ко многим мировым проблемам. Решения украинского вопроса в Пекине я бы не ждал, потому что китайцы хотели бы участвовать в процессе, но как именно, они не знают. Потому что они хотели бы снять сливки, но без рисков. Можно придумать международный протекторат над Украиной, буферные зоны. В которых могут появиться китайские миротворцы, но кто на это пойдет.*Признан террористом и экстремистом в РФ

