https://ukraina.ru/20250902/chto-to-proizoydet-v-sentyabre-novaya-voyna-neizbezhna-blizhniy-vostok-na-poroge-vzryva-1068041111.html

"Что-то произойдет в сентябре. Новая война неизбежна". Ближний Восток на пороге взрыва

"Что-то произойдет в сентябре. Новая война неизбежна". Ближний Восток на пороге взрыва - 02.09.2025 Украина.ру

"Что-то произойдет в сентябре. Новая война неизбежна". Ближний Восток на пороге взрыва

На Ближнем Востоке стремительно нарастает военно-политическая напряжённость. Многие эксперты и аналитики убеждены, что в ближайшее время Израиль совершит новое нападение на Иран, которое будет осуществляться при непосредственной поддержке со стороны Соединённых Штатов Америки.

2025-09-02T13:41

2025-09-02T13:41

2025-09-02T15:45

эксклюзив

израиль

иран

сша

дональд трамп

биньямин нетаньяху

дуглас макгрегор

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/02/1068048983_0:0:1260:709_1920x0_80_0_0_a5bce92991f65c56a823913a78a7a08d.jpg

Американский журнал Foreign Policy предупреждает об этом в статье под заголовком: "Следующая война между Ираном и Израилем на подходе".Как полагает её автор, шведский востоковед Трита Парси, Израиль начнёт новую войну с Ираном до конца нынешнего года, а возможно это случится уже в ближайшее время. Потому что в Тель-Авиве недовольны результатами недавних бомбардировок иранской территории и проводят подготовку к новым ударам, рассчитывая привлечь к ним американцев.Пока что все говорит о том, что Белый дом поможет Биньямину Нетаньяху в реализации его планов.Американская армия спешно поставила Израилю новые системы противовоздушной обороны, а также самые современные самолёты-танкеры, необходимые для воздушной дозаправки израильской авиации.Кроме того, Пентагон предоставляет своим ближневосточным союзникам полную номенклатуру боеприпасов, необходимую для проведения атакующих боевых действий, которые могут возобновиться в любой момент.Бывший советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор прямо говорит, что очередная израильская агрессия может состояться в текущем месяце, и избежать войны на данном этапе уже нельзя."Что-то произойдёт в сентябре, или, в крайнем случае — в октябре. Проект "Великого Израиля" не имеет шансов на успех — если только не удастся окончательно раздробить и уничтожить Иран. Поэтому война должна продолжаться. В этом, с израильской точки зрения, сомнений нет. Я знаю, что в Израиль уже активно отправляют технику — зенитные ракеты большой дальности, системы ПВО и прочее оборудование. Мы, безусловно, заняты тем, чтобы помогать израильтянам в обороне. Разумеется, боеприпасы для них у нас без ограничений, как и всё остальное, что потребуется. Так что новая война неизбежна. Вопрос лишь в том, когда именно она начнётся", — отмечает американский военный.Руководство Евросоюза тоже оказывает Тель-Авиву активную поддержку. Несмотря на то, что действия Нетаньяху вызывает в европейском обществе широкое возмущение.Лондон, Париж, Берлин, Рим и Брюссель фактически поддержали оккупацию сектора Газа, которой занимаются сейчас израильские войска. Хотя уничтожение Газы сопровождается систематическими убийствами мирных жителей, журналистов, врачей и сотрудников международных гуманитарных организаций, которые пытаются доставить в блокадный сектор питьевую воду и продукты питания."Это грязная работа, которую Израиль делает для всех нас", — цинично заявил в начале лета канцлер Германии Фридрих Мерц. И руководство ЕС осуществляет свою ближневосточную политику исходя из этого людоедского принципа.На днях Европа запустила механизм возобновления санкций против Ирана, заявляя, что его мирная ядерная программа якобы представляет собой серьёзную международную угрозу, даже после недавних бомбардировок. И эти действия Брюсселя, явно согласованные с Израилем, могут стать обоснованием для нового нападения на Иран, к которому вполне способны присоединиться войска НАТО.Накануне большой войны Запад старается по максимуму нейтрализовать иранских союзников на Ближнем Востоке.Израильская армия совершила атаки против руководства движения хуситов, в результате которых были убиты высокопоставленные представители руководства Йемена — премьер-министр, министр иностранных дел, министр юстиции, министр экономики и промышленности, министр энергетики и водных ресурсов, министр сельского хозяйства и окружающей среды, министр туризма и культуры, министр информации и министр труда.Причём, арабские издания сообщают, что эти воздушные атаки осуществлялись в непосредственной координации с американской разведкой.Израиль снова бомбит Сирию и Ливан. Вашингтон ультимативно потребовал от ливанской армии разоружить шиитское движение "Хезболла" — даже если это приведёт к гражданской войне. А правительство Ирака распорядилось срочно усилить меры безопасности внутри страны, поскольку Израиль может атаковать её территорию с согласия Пентагона — под предлогом нейтрализации политических сторонников Ирана.Все идёт к тому, что маски гуманизма, которыми обычно прикрывались преступления союзников Запада, будут окончательно сброшены. Политика евроатлантического истеблишмента всё больше напоминает собой "звериный оскал империализма", как совершенно справедливо изображала её вечно актуальная советская пропаганда.Правящие круги Америки и Европы не в состоянии найти мирные выходы из глубокого системного кризиса и готовы развязать новую бойню, не считаясь с её возможными последствиями для планеты. Причём, одновременно с ударами по Ирану американские войска вполне способны атаковать Венесуэлу, располагающую самыми большими нефтяными запасами в Латинской Америке.Противовесом этой безумной стратегии должна являться позиция членов Шанхайской организации сотрудничества. Политическая декларация, только что принятая на саммите ШОС в китайском Тяньцзине, решительно осудила военные удары Израиля и США по Ирану и спровоцированную Западом гуманитарную катастрофу в Газе.А это может говорить о намерениях противостоять агрессивным планам Тель-Авива и Вашингтона.Читайте также: Лицемерие Европы. Израиль приступил к дополнительной мобилизации, чтобы оккупировать Газу

https://ukraina.ru/20250901/1068000590.html

израиль

иран

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Александр Савко

Александр Савко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Савко

эксклюзив, израиль, иран, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, дуглас макгрегор, ес