Лицемерие Европы. Израиль приступил к дополнительной мобилизации, чтобы оккупировать Газу

Армия Израиля начала новое наступление на Газу, чтобы полностью оккупировать территорию палестинского сектора.

2025-08-21T14:36

Как сообщил официальный представитель израильской армии генерал Эффи Дефрин, военные уже продвигаются к центральным районам Газы, задействовав для этого пять дивизий. А в самом Израиле началась дополнительная мобилизация резервистов, чтобы обеспечить физический контроль над оккупированными кварталами.По словам Дефрина, в течение недели израильтяне получат не менее 60 тысяч официальных писем с сообщением о срочном призыве на военную службу, а ещё 20 тысяч уведомлений будут разосланы жителям страны до конца текущего месяца. Причём одновременно правительство решило продлить сроки военной службы для 70 тысяч солдат, которых призвали начиная с октября 2023 года.Это решение уже вызвало в израильском обществе недовольство. Религиозные ортодоксы перекрыли вчера несколько автомобильных трасс в разных регионах страны, периодически вступая в стычки с полицией — поскольку они традиционно выступают против армейского призыва.А израильские правозащитники предупреждают, что окончательная оккупация Газы усилит происходящую там сейчас гуманитарную катастрофу. Прежде всего, потому что очередная зачистка сектора будет сопровождаться массовой депортацией местного палестинского населения.Правительство Биньямина Нетаньяху планирует переселить не менее 800 тысяч человек. Их собираются согнать в лагеря на южной границе Газы, расположенные в безводной пустыне. И это при том, что палестинцы — включая стариков и несовершеннолетних детей — уже сейчас страдают от искусственно организованного голода, нехватки воды и самых необходимых медикаментов.Действия израильской армии привели к тому, что западные комментаторы открыто называют происходящее в секторе умышленным геноцидом, сравнивая данные о человеческих потерях в ходе арабо-израильского и украинского конфликтов."Процент погибших детей в конфликте на Украине составляет 0,3%. Процент погибших детей в конфликте в Газе — 37,7%. Разницу между военными действиями и геноцидом можно понять уже из этих цифр", — написал в своём блоге писатель и дипломат Крейг Мюррей, бывший посол Великобритании в Узбекистане.Тем не менее европейские политики продолжают оказывать Нетаньяху фактическую поддержку. Лидер британских консерваторов Кеми Баденок вообще заявила в эфире Sky News, что для Запада принципиально важно поддерживать военную кампанию Нетаньяху."Израиль ведёт прокси-войну в интересах Великобритании. Как, кстати, и Украина ведёт прокси-войну в интересах Западной Европы против России", — сообщила она удивлённым подобной откровенностью журналистам.Страны НАТО по-прежнему снабжают Израиль боеприпасами и современным оружием, вопреки настроениям американцев и европейцев, которые требуют положить конец происходящим в Газе кошмарам.Проведённые в Великобритании опросы показывают, что 41% жителей Соединённого Королевства поддерживают жителей Палестины, а в городах вроде Блэкберна и Манчестера, которые традиционно именуют "британским хартлендом", эта поддержка превышает сейчас 70%. Митинги протеста против блокады Газы собирают в Лондоне десятки тысяч человек, хотя полиция проводит на них жёсткие задержания.Вице-президент США Джей Ди Вэнс и глава Пентагона Пит Хегсет, которые собрались пообедать в вашингтонском ресторане Union Station, тоже столкнулись вчера с протестующими гражданами, которые выкрикивали лозунг: "Оккупация — это преступление!".Тем не менее западные лидеры не отреагировали на планы окончательной оккупации Газы — несмотря на то, что их реализация наверняка приведёт к этническим чисткам и спровоцирует очередную волну убийств. Хотя буквально на днях первые лица Евросоюза мгновенно, как по команде, мобилизовались на поддержку Зеленского.Под давлением избирателей европейские лидеры объявили о намерении признать палестинское государство на Генеральной Ассамблее Организации Объединённых Наций, которая должна состояться в последние недели сентября.Однако становится очевидным, что эта пауза делается именно в расчёте на наступательные действия Нетаньяху. В Париже, Лондоне и Берлине наверняка в курсе его планов относительно Газы и явно рассчитывают на то, что израильская армия завершит к этому времени зачистку сектора — чтобы картинно развести руками на публике.Арабские дипломаты напоминают, что 18 августа представители движения ХАМАС согласились прекратить огонь на срок не менее шестидесяти дней, а также предложили произвести ещё один обмен израильских заложников на палестинских политзаключённых. Единственным условием ХАМАС было требование прекратить блокаду сектора Газа, от которой страдает мирное население.Однако Тель-Авив не стал рассматривать это предложение, сделав выбор в пользу эскалации палестино-израильского конфликта.Более того, армия Израиля нанесла вчера массированные удары по территории Ливана. По мнению экспертов, эти действия не были спровоцированы обстрелами и не имели особой военной необходимости. Скорее, они носят демонстрационный характер. Правительство Нетаньяху хочет показать, что оно готово без колебаний бомбить соседей — опираясь на поддержку коллективного Запада и не обращая внимания на мнение недовольных."Война в Газе непопулярна в Израиле, поскольку не приносит результатов, кроме уничтожения гражданского населения анклава. Многие израильтяне понимают, что Нетаньяху ведёт их в неверном направлении: заложники не освобождены, ХАМАС не разгромлен, Израиль превращается в страну-изгоя. Израильское общество опасается, что, если ЦАХАЛ расширит боевые действия в Газе, потери возрастут, но цели вряд ли будут достигнуты — всё-таки за последние два года Израиль так и не смог справиться с ожесточённым сопротивлением ХАМАС. Непонятно, почему и какой ценой это должно получиться теперь. Пока что Нетаньяху чувствует себя достаточно уверенно, поскольку протесты не перешли в необратимую фазу. Однако, если план израильского премьера по установлению контроля над всем сектором Газа потерпит неудачу, ставки возрастут", — считает востоковед Кирилл Семёнов.В ближайшие дни мы станем вынужденными свидетелями новой человеческой драмы на Ближнем Востоке. И важно не забывать о том, что ответственность за происходящее во многом лежит на плечах лицемерных западных демократий.Читайте также: Убивают журналистов и футболистов. Новые трагедии в секторе Газа

