https://ukraina.ru/20250901/podmoskovnye-vechera-v-kitae-neformalnyy-gimn-antiglobalizma-1067980914.html
"Подмосковные вечера" в Китае. Неформальный гимн антиглобализма
"Подмосковные вечера" в Китае. Неформальный гимн антиглобализма - 01.09.2025 Украина.ру
"Подмосковные вечера" в Китае. Неформальный гимн антиглобализма
В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине состоялся торжественный приём для его участников, организованный от имени председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина
2025-09-01T13:16
2025-09-01T13:16
2025-09-01T13:26
эксклюзив
китай
ссср
си цзиньпин
владимир путин
the guardian
песня
шос
музыка
подмосковье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/01/1067986968_0:18:1216:702_1920x0_80_0_0_e8c76284f95f78828461c4b319e6b56c.jpg
Стоит отметить, что это важное мероприятие началось под звуки мелодии популярной советской песни "Подмосковные вечера". И её уже назвали в соцсетях неформальным гимном исторической встречи в верхах.Лирическая композиция, которая приобрела со временем политическое значение в международном масштабе, была написана ровно семьдесят лет назад — в 1955 году.Её соавторами стали композитор Василий Соловьёв-Седой и поэт Михаил Матусовский. Они сочинили будущий мировой хит для проходной документальной картины о спартакиаде народов СССР, не рассчитывая на то, что новая песня получит особый успех. Но после того как её передали по всесоюзному радио, в Радиокомитет хлынул поток писем с требованием повторить эту композицию."Пожалуйста, повторите снова песню о речке, которая движется и не движется, и вся из лунного серебра", — писали их авторы, которые по достоинству оценили стихи Матусовского, положенные на простую, душевную и хорошо запоминающуюся мелодию."Подмосковные вечера" быстро стали всенародно любимым шлягером, и в 1957 году песню закономерно выбрали в качестве заглавной музыкальной темы Московского фестиваля молодёжи и студентов.На этот легендарный форум приехали 35 тысяч человек, представлявших 130 стран мира — в основном это были молодые люди самых разных национальностей, искренне восхищённые Советским Союзом. Куплеты о тихом летнем вечере не имели прямого социально-политического подтекста, однако они символизировали для гостей фестиваля образ полюбившейся им гостеприимной страны.Фонограммы "Подмосковных вечеров" разлетелись по всей планете, в переводе на десятки языков, включая английский, французский и итальянский — "Evenings In The Moscow Woodlands", "Soirées de Moscou", "Le serate a Mosca". Причём популярная песня понравилась тогдашним музыкальным авангардистам, западным джазменам, сделавшим на её основе свои ремиксы — например, композицию "Midnight in Moscow", которую записал Кенни Болл.Песня о Подмосковье, в буквальном смысле, завоевала весь мир. Её первые такты стали позывными радиостанции "Маяк", потому что советский хит легко узнавали на всех континентах, от Кубы и Кореи до Индии и Египта. Кроме того, в течение нескольких десятилетий этой мелодией заканчивался каждый час эфира радиостанции "Голос России", которая вела своё вещание на английском.Музыка "Подмосковных вечеров" нередко звучала в кино — например, в фильме "Иван Васильевич меняет профессию". А в 1965 году на экраны вышел мультфильм "Песня летит по свету", посвящённый уникальному международному успеху произведения Матусовского и Соловьёва-Седого.Начался многолетний спор о том, где именно написали легендарную песню. Ленинградцы настаивали на том, что она появилась на даче композитора в курортном посёлке Комарово. А москвичи доказывали, что "Подмосковные вечера" были написаны поэтом в жилом доме по улице Сивцев Вражек, на котором со временем повесили посвящённую этому мемориальную табличку.Но особая судьба ожидала этот хит именно в Китае, где советская песня приобрела огромную популярность."Подмосковные вечера" были переведены на китайский язык в 1957 году, сразу после Московского фестиваля молодёжи и студентов. Автором китайской версии советской песни стал знаменитый переводчик Сюэ Фань — уроженец Шанхая, который с самого детства был прикован к инвалидному креслу из-за полиомиелита, восхищался литературным образом Павки Корчагина и выучил русский язык благодаря циклу учебных радиопередач.Сюэ Фань перевёл более двух тысяч советских песен, включая "День Победы", "Песню о тревожной молодости", "С чего начинается Родина". Но китайцам больше всего полюбились именно "Подмосковные вечера", которые стали в Поднебесной народной песней для нескольких поколений.Её до сих пор нередко исполняют на официальных торжествах и в неформальном узком кругу. Причём известно, что эта песня нравится председателю КНР Си Цзиньпину, который известен своим музыкальным вкусом — ведь его супруга Пэн Лиюань является популярной музыкальной исполнительницей, а в её репертуаре звучат песни на русском."Подмосковные вечера" часто исполняют на российско-китайских мероприятиях. В мае 2024 года эта песня встречала прибывшего в Пекин Владимира Путина. Причём китайские политологи указывали тогда на политический характер этого жеста."Если говорить в целом, то это не только искусное выполнение дипломатического этикета, но и живое воплощение углубляющейся дружбы и сотрудничества двух стран, которое демонстрирует исключительность и стойкость отношений Китая и России.Можно сказать, что таким искусным выбором музыки Китай направляет дружеский и приветственный сигнал, который показывает, насколько Китайская Народная Республика уважает российскую культуру и разбирается в ней, а также демонстрирует тесные связи и стратегическое партнёрство двух стран в политическом, экономическом и культурном плане", — отметил профессор Института международных отношений при Китайском народном университете Цуй Шоуцзюнь.Сейчас, в контексте саммита Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине, советский шлягер также приобретает очевидное политическое значение — как неформальный гимн государств Глобального Юга, которые обсуждают стратегию противостояния западной империалистической версии глобализма."Си Цзиньпин и Владимир Путин встретились в кулуарах знакового саммита с участием лидеров более двух десятков стран, который принимает Китай и цель которого — бросить вызов блокам, возглавляемым США и находящимся под влиянием Запада", — описала атмосферу и контекст торжественного приёма британская газета The Guardian.Спустя семьдесят лет мелодия "Подмосковных вечеров" по-прежнему сближает между собой разные страны и континенты. А её удивительная судьба напоминает о важной роли культурного влияния, эффект которого оказался в этом случае долгоиграющим.Читайте также: Союз дракона, слона и медведя. Саммит ШОС собрал противников американской гегемонии
китай
ссср
подмосковье
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/01/1067986968_129:0:1089:720_1920x0_80_0_0_30872074449695bbf715aaf7c1c07612.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, китай, ссср, си цзиньпин, владимир путин, the guardian, песня, шос, музыка, подмосковье
"Подмосковные вечера" в Китае. Неформальный гимн антиглобализма
13:16 01.09.2025 (обновлено: 13:26 01.09.2025)
В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине состоялся торжественный приём для его участников, организованный от имени председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина
Стоит отметить, что это важное мероприятие началось под звуки мелодии популярной советской песни "Подмосковные вечера". И её уже назвали в соцсетях неформальным гимном исторической встречи в верхах.
Лирическая композиция, которая приобрела со временем политическое значение в международном масштабе, была написана ровно семьдесят лет назад — в 1955 году.
Её соавторами стали композитор Василий Соловьёв-Седой и поэт Михаил Матусовский. Они сочинили будущий мировой хит для проходной документальной картины о спартакиаде народов СССР, не рассчитывая на то, что новая песня получит особый успех. Но после того как её передали по всесоюзному радио, в Радиокомитет хлынул поток писем с требованием повторить эту композицию.
"Пожалуйста, повторите снова песню о речке, которая движется и не движется, и вся из лунного серебра", — писали их авторы, которые по достоинству оценили стихи Матусовского, положенные на простую, душевную и хорошо запоминающуюся мелодию.
"Подмосковные вечера" быстро стали всенародно любимым шлягером, и в 1957 году песню закономерно выбрали в качестве заглавной музыкальной темы Московского фестиваля молодёжи и студентов.
На этот легендарный форум приехали 35 тысяч человек, представлявших 130 стран мира — в основном это были молодые люди самых разных национальностей, искренне восхищённые Советским Союзом. Куплеты о тихом летнем вечере не имели прямого социально-политического подтекста, однако они символизировали для гостей фестиваля образ полюбившейся им гостеприимной страны.
Фонограммы "Подмосковных вечеров" разлетелись по всей планете, в переводе на десятки языков, включая английский, французский и итальянский — "Evenings In The Moscow Woodlands", "Soirées de Moscou", "Le serate a Mosca". Причём популярная песня понравилась тогдашним музыкальным авангардистам, западным джазменам, сделавшим на её основе свои ремиксы — например, композицию "Midnight in Moscow", которую записал Кенни Болл.
Песня о Подмосковье, в буквальном смысле, завоевала весь мир. Её первые такты стали позывными радиостанции "Маяк", потому что советский хит легко узнавали на всех континентах, от Кубы и Кореи до Индии и Египта. Кроме того, в течение нескольких десятилетий этой мелодией заканчивался каждый час эфира радиостанции "Голос России", которая вела своё вещание на английском.
Музыка "Подмосковных вечеров" нередко звучала в кино — например, в фильме "Иван Васильевич меняет профессию". А в 1965 году на экраны вышел мультфильм "Песня летит по свету", посвящённый уникальному международному успеху произведения Матусовского и Соловьёва-Седого.
Начался многолетний спор о том, где именно написали легендарную песню. Ленинградцы настаивали на том, что она появилась на даче композитора в курортном посёлке Комарово. А москвичи доказывали, что "Подмосковные вечера" были написаны поэтом в жилом доме по улице Сивцев Вражек, на котором со временем повесили посвящённую этому мемориальную табличку.
Но особая судьба ожидала этот хит именно в Китае, где советская песня приобрела огромную популярность.
"Подмосковные вечера" были переведены на китайский язык в 1957 году, сразу после Московского фестиваля молодёжи и студентов. Автором китайской версии советской песни стал знаменитый переводчик Сюэ Фань — уроженец Шанхая, который с самого детства был прикован к инвалидному креслу из-за полиомиелита, восхищался литературным образом Павки Корчагина и выучил русский язык благодаря циклу учебных радиопередач.
Сюэ Фань перевёл более двух тысяч советских песен, включая "День Победы", "Песню о тревожной молодости", "С чего начинается Родина". Но китайцам больше всего полюбились именно "Подмосковные вечера", которые стали в Поднебесной народной песней для нескольких поколений.
Её до сих пор нередко исполняют на официальных торжествах и в неформальном узком кругу. Причём известно, что эта песня нравится председателю КНР Си Цзиньпину, который известен своим музыкальным вкусом — ведь его супруга Пэн Лиюань является популярной музыкальной исполнительницей, а в её репертуаре звучат песни на русском.
"Подмосковные вечера" часто исполняют на российско-китайских мероприятиях. В мае 2024 года эта песня встречала прибывшего в Пекин Владимира Путина. Причём китайские политологи указывали тогда на политический характер этого жеста.
"Если говорить в целом, то это не только искусное выполнение дипломатического этикета, но и живое воплощение углубляющейся дружбы и сотрудничества двух стран, которое демонстрирует исключительность и стойкость отношений Китая и России.
Можно сказать, что таким искусным выбором музыки Китай направляет дружеский и приветственный сигнал, который показывает, насколько Китайская Народная Республика уважает российскую культуру и разбирается в ней, а также демонстрирует тесные связи и стратегическое партнёрство двух стран в политическом, экономическом и культурном плане", — отметил профессор Института международных отношений при Китайском народном университете Цуй Шоуцзюнь.
Сейчас, в контексте саммита Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине, советский шлягер также приобретает очевидное политическое значение — как неформальный гимн государств Глобального Юга, которые обсуждают стратегию противостояния западной империалистической версии глобализма.
"Си Цзиньпин и Владимир Путин встретились в кулуарах знакового саммита с участием лидеров более двух десятков стран, который принимает Китай и цель которого — бросить вызов блокам, возглавляемым США и находящимся под влиянием Запада", — описала атмосферу и контекст торжественного приёма британская газета The Guardian.
Спустя семьдесят лет мелодия "Подмосковных вечеров" по-прежнему сближает между собой разные страны и континенты. А её удивительная судьба напоминает о важной роли культурного влияния, эффект которого оказался в этом случае долгоиграющим.