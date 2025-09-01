"Подмосковные вечера" в Китае. Неформальный гимн антиглобализма - 01.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250901/podmoskovnye-vechera-v-kitae-neformalnyy-gimn-antiglobalizma-1067980914.html
"Подмосковные вечера" в Китае. Неформальный гимн антиглобализма
"Подмосковные вечера" в Китае. Неформальный гимн антиглобализма - 01.09.2025 Украина.ру
"Подмосковные вечера" в Китае. Неформальный гимн антиглобализма
В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине состоялся торжественный приём для его участников, организованный от имени председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина
2025-09-01T13:16
2025-09-01T13:26
эксклюзив
китай
ссср
си цзиньпин
владимир путин
the guardian
песня
шос
музыка
подмосковье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/01/1067986968_0:18:1216:702_1920x0_80_0_0_e8c76284f95f78828461c4b319e6b56c.jpg
Стоит отметить, что это важное мероприятие началось под звуки мелодии популярной советской песни "Подмосковные вечера". И её уже назвали в соцсетях неформальным гимном исторической встречи в верхах.Лирическая композиция, которая приобрела со временем политическое значение в международном масштабе, была написана ровно семьдесят лет назад — в 1955 году.Её соавторами стали композитор Василий Соловьёв-Седой и поэт Михаил Матусовский. Они сочинили будущий мировой хит для проходной документальной картины о спартакиаде народов СССР, не рассчитывая на то, что новая песня получит особый успех. Но после того как её передали по всесоюзному радио, в Радиокомитет хлынул поток писем с требованием повторить эту композицию."Пожалуйста, повторите снова песню о речке, которая движется и не движется, и вся из лунного серебра", — писали их авторы, которые по достоинству оценили стихи Матусовского, положенные на простую, душевную и хорошо запоминающуюся мелодию."Подмосковные вечера" быстро стали всенародно любимым шлягером, и в 1957 году песню закономерно выбрали в качестве заглавной музыкальной темы Московского фестиваля молодёжи и студентов.На этот легендарный форум приехали 35 тысяч человек, представлявших 130 стран мира — в основном это были молодые люди самых разных национальностей, искренне восхищённые Советским Союзом. Куплеты о тихом летнем вечере не имели прямого социально-политического подтекста, однако они символизировали для гостей фестиваля образ полюбившейся им гостеприимной страны.Фонограммы "Подмосковных вечеров" разлетелись по всей планете, в переводе на десятки языков, включая английский, французский и итальянский — "Evenings In The Moscow Woodlands", "Soirées de Moscou", "Le serate a Mosca". Причём популярная песня понравилась тогдашним музыкальным авангардистам, западным джазменам, сделавшим на её основе свои ремиксы — например, композицию "Midnight in Moscow", которую записал Кенни Болл.Песня о Подмосковье, в буквальном смысле, завоевала весь мир. Её первые такты стали позывными радиостанции "Маяк", потому что советский хит легко узнавали на всех континентах, от Кубы и Кореи до Индии и Египта. Кроме того, в течение нескольких десятилетий этой мелодией заканчивался каждый час эфира радиостанции "Голос России", которая вела своё вещание на английском.Музыка "Подмосковных вечеров" нередко звучала в кино — например, в фильме "Иван Васильевич меняет профессию". А в 1965 году на экраны вышел мультфильм "Песня летит по свету", посвящённый уникальному международному успеху произведения Матусовского и Соловьёва-Седого.Начался многолетний спор о том, где именно написали легендарную песню. Ленинградцы настаивали на том, что она появилась на даче композитора в курортном посёлке Комарово. А москвичи доказывали, что "Подмосковные вечера" были написаны поэтом в жилом доме по улице Сивцев Вражек, на котором со временем повесили посвящённую этому мемориальную табличку.Но особая судьба ожидала этот хит именно в Китае, где советская песня приобрела огромную популярность."Подмосковные вечера" были переведены на китайский язык в 1957 году, сразу после Московского фестиваля молодёжи и студентов. Автором китайской версии советской песни стал знаменитый переводчик Сюэ Фань — уроженец Шанхая, который с самого детства был прикован к инвалидному креслу из-за полиомиелита, восхищался литературным образом Павки Корчагина и выучил русский язык благодаря циклу учебных радиопередач.Сюэ Фань перевёл более двух тысяч советских песен, включая "День Победы", "Песню о тревожной молодости", "С чего начинается Родина". Но китайцам больше всего полюбились именно "Подмосковные вечера", которые стали в Поднебесной народной песней для нескольких поколений.Её до сих пор нередко исполняют на официальных торжествах и в неформальном узком кругу. Причём известно, что эта песня нравится председателю КНР Си Цзиньпину, который известен своим музыкальным вкусом — ведь его супруга Пэн Лиюань является популярной музыкальной исполнительницей, а в её репертуаре звучат песни на русском."Подмосковные вечера" часто исполняют на российско-китайских мероприятиях. В мае 2024 года эта песня встречала прибывшего в Пекин Владимира Путина. Причём китайские политологи указывали тогда на политический характер этого жеста."Если говорить в целом, то это не только искусное выполнение дипломатического этикета, но и живое воплощение углубляющейся дружбы и сотрудничества двух стран, которое демонстрирует исключительность и стойкость отношений Китая и России.Можно сказать, что таким искусным выбором музыки Китай направляет дружеский и приветственный сигнал, который показывает, насколько Китайская Народная Республика уважает российскую культуру и разбирается в ней, а также демонстрирует тесные связи и стратегическое партнёрство двух стран в политическом, экономическом и культурном плане", — отметил профессор Института международных отношений при Китайском народном университете Цуй Шоуцзюнь.Сейчас, в контексте саммита Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине, советский шлягер также приобретает очевидное политическое значение — как неформальный гимн государств Глобального Юга, которые обсуждают стратегию противостояния западной империалистической версии глобализма."Си Цзиньпин и Владимир Путин встретились в кулуарах знакового саммита с участием лидеров более двух десятков стран, который принимает Китай и цель которого — бросить вызов блокам, возглавляемым США и находящимся под влиянием Запада", — описала атмосферу и контекст торжественного приёма британская газета The Guardian.Спустя семьдесят лет мелодия "Подмосковных вечеров" по-прежнему сближает между собой разные страны и континенты. А её удивительная судьба напоминает о важной роли культурного влияния, эффект которого оказался в этом случае долгоиграющим.Читайте также: Союз дракона, слона и медведя. Саммит ШОС собрал противников американской гегемонии
китай
ссср
подмосковье
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Сергей Котвицкий
Сергей Котвицкий
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/01/1067986968_129:0:1089:720_1920x0_80_0_0_30872074449695bbf715aaf7c1c07612.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, китай, ссср, си цзиньпин, владимир путин, the guardian, песня, шос, музыка, подмосковье
Эксклюзив, Китай, СССР, Си Цзиньпин, Владимир Путин, The Guardian, песня, ШОС, музыка, Подмосковье

"Подмосковные вечера" в Китае. Неформальный гимн антиглобализма

13:16 01.09.2025 (обновлено: 13:26 01.09.2025)
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Сергей Котвицкий
Все материалы
В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине состоялся торжественный приём для его участников, организованный от имени председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина
Стоит отметить, что это важное мероприятие началось под звуки мелодии популярной советской песни "Подмосковные вечера". И её уже назвали в соцсетях неформальным гимном исторической встречи в верхах.
Лирическая композиция, которая приобрела со временем политическое значение в международном масштабе, была написана ровно семьдесят лет назад — в 1955 году.
Её соавторами стали композитор Василий Соловьёв-Седой и поэт Михаил Матусовский. Они сочинили будущий мировой хит для проходной документальной картины о спартакиаде народов СССР, не рассчитывая на то, что новая песня получит особый успех. Но после того как её передали по всесоюзному радио, в Радиокомитет хлынул поток писем с требованием повторить эту композицию.
"Пожалуйста, повторите снова песню о речке, которая движется и не движется, и вся из лунного серебра", — писали их авторы, которые по достоинству оценили стихи Матусовского, положенные на простую, душевную и хорошо запоминающуюся мелодию.
"Подмосковные вечера" быстро стали всенародно любимым шлягером, и в 1957 году песню закономерно выбрали в качестве заглавной музыкальной темы Московского фестиваля молодёжи и студентов.
На этот легендарный форум приехали 35 тысяч человек, представлявших 130 стран мира — в основном это были молодые люди самых разных национальностей, искренне восхищённые Советским Союзом. Куплеты о тихом летнем вечере не имели прямого социально-политического подтекста, однако они символизировали для гостей фестиваля образ полюбившейся им гостеприимной страны.
Фонограммы "Подмосковных вечеров" разлетелись по всей планете, в переводе на десятки языков, включая английский, французский и итальянский — "Evenings In The Moscow Woodlands", "Soirées de Moscou", "Le serate a Mosca". Причём популярная песня понравилась тогдашним музыкальным авангардистам, западным джазменам, сделавшим на её основе свои ремиксы — например, композицию "Midnight in Moscow", которую записал Кенни Болл.
Песня о Подмосковье, в буквальном смысле, завоевала весь мир. Её первые такты стали позывными радиостанции "Маяк", потому что советский хит легко узнавали на всех континентах, от Кубы и Кореи до Индии и Египта. Кроме того, в течение нескольких десятилетий этой мелодией заканчивался каждый час эфира радиостанции "Голос России", которая вела своё вещание на английском.
Музыка "Подмосковных вечеров" нередко звучала в кино — например, в фильме "Иван Васильевич меняет профессию". А в 1965 году на экраны вышел мультфильм "Песня летит по свету", посвящённый уникальному международному успеху произведения Матусовского и Соловьёва-Седого.
Начался многолетний спор о том, где именно написали легендарную песню. Ленинградцы настаивали на том, что она появилась на даче композитора в курортном посёлке Комарово. А москвичи доказывали, что "Подмосковные вечера" были написаны поэтом в жилом доме по улице Сивцев Вражек, на котором со временем повесили посвящённую этому мемориальную табличку.
Но особая судьба ожидала этот хит именно в Китае, где советская песня приобрела огромную популярность.
"Подмосковные вечера" были переведены на китайский язык в 1957 году, сразу после Московского фестиваля молодёжи и студентов. Автором китайской версии советской песни стал знаменитый переводчик Сюэ Фань — уроженец Шанхая, который с самого детства был прикован к инвалидному креслу из-за полиомиелита, восхищался литературным образом Павки Корчагина и выучил русский язык благодаря циклу учебных радиопередач.
Сюэ Фань перевёл более двух тысяч советских песен, включая "День Победы", "Песню о тревожной молодости", "С чего начинается Родина". Но китайцам больше всего полюбились именно "Подмосковные вечера", которые стали в Поднебесной народной песней для нескольких поколений.
Её до сих пор нередко исполняют на официальных торжествах и в неформальном узком кругу. Причём известно, что эта песня нравится председателю КНР Си Цзиньпину, который известен своим музыкальным вкусом — ведь его супруга Пэн Лиюань является популярной музыкальной исполнительницей, а в её репертуаре звучат песни на русском.
"Подмосковные вечера" часто исполняют на российско-китайских мероприятиях. В мае 2024 года эта песня встречала прибывшего в Пекин Владимира Путина. Причём китайские политологи указывали тогда на политический характер этого жеста.
"Если говорить в целом, то это не только искусное выполнение дипломатического этикета, но и живое воплощение углубляющейся дружбы и сотрудничества двух стран, которое демонстрирует исключительность и стойкость отношений Китая и России.
Можно сказать, что таким искусным выбором музыки Китай направляет дружеский и приветственный сигнал, который показывает, насколько Китайская Народная Республика уважает российскую культуру и разбирается в ней, а также демонстрирует тесные связи и стратегическое партнёрство двух стран в политическом, экономическом и культурном плане", — отметил профессор Института международных отношений при Китайском народном университете Цуй Шоуцзюнь.
Сейчас, в контексте саммита Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине, советский шлягер также приобретает очевидное политическое значение — как неформальный гимн государств Глобального Юга, которые обсуждают стратегию противостояния западной империалистической версии глобализма.
"Си Цзиньпин и Владимир Путин встретились в кулуарах знакового саммита с участием лидеров более двух десятков стран, который принимает Китай и цель которого — бросить вызов блокам, возглавляемым США и находящимся под влиянием Запада", — описала атмосферу и контекст торжественного приёма британская газета The Guardian.
Спустя семьдесят лет мелодия "Подмосковных вечеров" по-прежнему сближает между собой разные страны и континенты. А её удивительная судьба напоминает о важной роли культурного влияния, эффект которого оказался в этом случае долгоиграющим.
Читайте также: Союз дракона, слона и медведя. Саммит ШОС собрал противников американской гегемонии
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивКитайСССРСи ЦзиньпинВладимир ПутинThe GuardianпесняШОСмузыкаПодмосковье
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:53Усиление террора ТЦК, закрытие школ, выдавливание из Польши: что ждёт украинцев в сентябре
13:44СБУ не нашла доказательств причастности РФ к ликвидации Парубия
13:37Алексей Куприянов: В Индии до сих пор не все знают, что Украина – отдельная от России страна
13:16"Подмосковные вечера" в Китае. Неформальный гимн антиглобализма
13:15Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник на подлете к Луганску
13:00Сальдо рассказал о пострадавших из-за атак ВСУ жителях Херсонской области
12:59В Раде заявили, что на Украине стало на 20% меньше первоклашек, чем год назад
12:46Минобороны РФ отчиталось об успехах российской армии
12:30Путин рассказал о стремлении государств сотрудничать с ШОС
12:00Фронтовые успехи и международные встречи. Главное на 12:00
11:50Путин принимает участие во встрече в формате "ШОС плюс" в Китае
11:35Авиация ВКС РФ наносит удары по сосредоточению сил 57-й омбр ВСУ в Волчанске
11:21ВСУ ударили дронами по автомобилям в Белгородской области, ранены люди - Гладков
11:12Российские подразделения закрепились в западной части Красноармейска: поступают сообщения о продвижении
11:04Сигнал прошел. Киселев рассказал, что нужно сделать Трампу ради торжества здравого смысла
10:55Путин встретился с Эрдоганом в Китае
10:45Страны ШОС приняли стратегию развития организации до 2035 года
10:43Встреча Путина и Моди завершилась: опубликованы главные заявления лидеров
10:22ФСБ рассказала о задержании жителя Тамбовской области за сотрудничество с украинскими спецслужбами
10:20Медиагруппа "Россия сегодня" представила проект о победе СССР над Японией
Лента новостейМолния