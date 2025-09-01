Союз дракона, слона и медведя. Саммит ШОС собрал противников американской гегемонии - 01.09.2025 Украина.ру
Союз дракона, слона и медведя. Саммит ШОС собрал противников американской гегемонии
Союз дракона, слона и медведя. Саммит ШОС собрал противников американской гегемонии - 01.09.2025 Украина.ру
Союз дракона, слона и медведя. Саммит ШОС собрал противников американской гегемонии
В китайском городе Тяньцзин 31 августа и 1 сентября проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
На мероприятии собрались лидеры более 20 стран и 8 международных организаций. Однако западные СМИ измеряют международное значение саммита присутствием лидеров Китая, России и Индии — Си Цзиньпина, Владимира Путина и Нарендры Моди."В воскресенье стартовало крупнейшее мероприятие в дипломатическом календаре Китая в этом году: мировые лидеры собрались, чтобы наметить будущее блока под руководством Пекина, который стремится предложить альтернативу американскому миропорядку", — пишет американское информационное агентство Bloomberg.По мнению американских журналистов, саммит предоставит Путину возможность напрямую обсудить с Си Цзиньпином и Моди итоги его встречи на Аляске с американским коллегой Дональдом Трампом и перспективы соглашения о мирном урегулировании на Украине. Но, возможно, ещё более важным моментом текущего саммита Bloomberg считает то, что встреча проходит на фоне стремления Индии и Китая завязать более глубокое сотрудничество, дабы преодолеть экономические последствия развязанной США торговой войны.Отношения между Индией и Китаем резко ухудшились после ряда столкновений в пограничном регионе Ладакх в мае 2020 года. Это привело к усилению военного присутствия обеих стран в этом регионе. Отвод войск с обеих сторон начался в феврале 2021 года и продолжился в сентябре 2022 года, но все спорные вопросы так и не были решены.На саммите БРИКС в 2024 году в России Моди и Си Цзиньпин провели первую за почти пять лет двустороннюю встречу. Теперь в формате ШОС процесс восстановления отношений между Пекином и Дели продолжается.Ради участия в тяньцзиньском саммите премьер-министр Индии Моди сделал исключение и впервые с 2019 года прилетел в Китай. Си Цзиньпин со своей стороны высоко оценил его присутствие на мероприятии, подчеркнув, что "быть друзьями — это правильный выбор для обеих стран"."Нужно быть партнёрами, которые способствуют успеху друг друга, чтобы дракон и слон объединились", — заявил китайский лидер.Тем временем немецкий Spiegel бьёт тревогу: "Россия и Китай на саммите ШОС создают альтернативу западным альянсам".По мнению журналистов издания, Пекин и Москва использовали эту организацию для укрепления своих отношений с государствами Средней Азии и создания противовеса альянсам западных государств, таким, как НАТО. Свою точку зрения они иллюстрируют цитатой из интервью Владимира Путина агентству "Синьхуа" от 30 августа, в котором российский лидер заявил, что саммит укрепит способность ШОС "реагировать на современные вызовы и угрозы и укрепит солидарность на общем евразийском пространстве".В данном случае западная пресса предлагает слишком плоское толкование процессов, происходящих в рамках Шанхайской организации сотрудничества, рассказал изданию Украина.ру ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока, Центра корейских исследований Евгений Ким.Эксперт напомнил, что Индия является членом ШОС с 2017 года, а членом БРИКС — с момента его основания в 2009 году. В обеих международных организациях участвует Китай, и лидеры двух стран встречались на площадках этих двух организаций многократно, добавил он."Единственное, что Моди давно не был в Китае, а на этот раз он приехал, и это очень хорошо", — сказал Ким.По его словам, в углублении сотрудничества между Индией и Китаем большую роль сыграла российская дипломатия, но этот процесс начался ещё до создания ШОС и БРИКС."Впервые идею создания консультативной встречи трёх стран под названием РИК высказал в 1997 году тогдашний глава МИД России Евгений Примаков. Некоторые усмехнулись и сказали: между Индией и Китаем такие противоречия, а вы предлагаете что-то. Тем не менее Примаков был дальновидным. Мы понимали, что так или иначе эти страны на определённом этапе будут сотрудничать", — рассказал Ким.То, что Россия привлекла Индию в БРИКС и ШОС, — это была дальновидная стратегия Москвы, добавил эксперт."Когда страны начинают обсуждать какие-то важные вопросы международного порядка, они всё равно начинают друг друга понимать. Сейчас речь идёт о том, чтобы нерешённые вопросы отодвинуть на историческую перспективу и не стремиться к обострению. Это и демонстрирует текущий саммит ШОС", — полагает Ким.По словам эксперта, подобный подход вполне соответствует той модели международных отношений, которую предлагает Россия."Это многополярный мир, в котором никто никого не заставляет с чем-то соглашаться, а предлагает формы сотрудничества, выгодные для всех", — уточнил Ким.Эксперт обратил внимание на то, что в нынешнем саммите ШОС в китайском городе Тяньцзинь принимают участие не только государства-члены объединения, но и государства-наблюдатели и партнёры. Поскольку среди участников Египет, география саммита расширилась и на африканский континент, отметил он."Поскольку там и страны Азии, по численности населения это почти половина земного шара. Это доказывает, что к тем формам международного сотрудничества, которые предлагают Россия, Китай и их партнёры по ШОС, проявляет интерес большое количество стран, не входящих в объединение. Тем не менее они заинтересованы в нормальных межгосударственных отношениях, а не в подчинении интересам какого-то гегемона", — подчеркнул собеседник Украина.ру.Евгений Ким напомнил, что 1 сентября на площадке саммита планируется принятие важной декларации. Таким образом, страны, выступающие за инклюзивность в международной политике, выступающие за то, чтобы решения вырабатывались на основании договорённости и компромиссов, в очередной раз заявят свою позицию, полагает эксперт.Их позиции противостоит политика двойных стандартов, которая хорошо просматривается на примере американских торговых пошлин, продолжил Ким."Индия может покупать американскую нефть, но российскую — не может. С другой стороны, США покупают у России продукцию для своего ядерного комплекса, материалы для авиастроения. Это считается нормальным. Но другим странам у России покупать нельзя. Поэтому Индия правильно выступает за применение одинаковых принципов. Тем более что они заложены в правилах торговли ВТО, а эту организацию тоже создавали американцы", — отметил эксперт.Ким напомнил, что ШОС первоначально возникла как организация, обеспечивающая безопасность в регионе Средней Азии. В организацию изначально входили Россия, Китай, Таджикистан, Киргизия, Казахстан и Узбекистан, рассказал он."По мере своего расширения организация стала приобретать более важное экономическое и военно-политическое значение. Я имею в виду то, что нужно обеспечить безопасность всех стран, которые входят в объединение. При этом безопасность в самом широком смысле — не только военную, но и безопасность, связанную с борьбой против наркотрафика, против терроризма", — сказал эксперт.Поэтому можно предположить, что все эти вопросы прорабатываются на саммите и будут отражены в итоговой декларации, продолжил он. Также можно ожидать, что в документе будет уделено внимание сотрудничеству в области образования, культуры, а также вопросам, связанным с экологией, повышением уровня жизни населения, здравоохранения, допустил Ким."Но в этом году самое интересное не закончится принятием итоговой декларации. В Китае 3 сентября пройдёт военный парад по случаю 80-летия победы во Второй мировой войне. А там нельзя исключить возможность трёхсторонней встречи лидеров Китая, России и Северной Кореи", — подытожил Евгений Ким.Больше о саммите ШОС в Китае в материале Ростислава Ищенко Последнее китайское предупреждение
китай
россия
индия
Союз дракона, слона и медведя. Саммит ШОС собрал противников американской гегемонии

06:18 01.09.2025
 
Участники саммита ШОС сделали общее фото
Участники саммита ШОС сделали общее фото - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© telegram ukr_2025_ru телеграм-канал Украина.ру
Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
В китайском городе Тяньцзин 31 августа и 1 сентября проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
На мероприятии собрались лидеры более 20 стран и 8 международных организаций. Однако западные СМИ измеряют международное значение саммита присутствием лидеров Китая, России и Индии — Си Цзиньпина, Владимира Путина и Нарендры Моди.
"В воскресенье стартовало крупнейшее мероприятие в дипломатическом календаре Китая в этом году: мировые лидеры собрались, чтобы наметить будущее блока под руководством Пекина, который стремится предложить альтернативу американскому миропорядку", — пишет американское информационное агентство Bloomberg.
По мнению американских журналистов, саммит предоставит Путину возможность напрямую обсудить с Си Цзиньпином и Моди итоги его встречи на Аляске с американским коллегой Дональдом Трампом и перспективы соглашения о мирном урегулировании на Украине. Но, возможно, ещё более важным моментом текущего саммита Bloomberg считает то, что встреча проходит на фоне стремления Индии и Китая завязать более глубокое сотрудничество, дабы преодолеть экономические последствия развязанной США торговой войны.
Отношения между Индией и Китаем резко ухудшились после ряда столкновений в пограничном регионе Ладакх в мае 2020 года. Это привело к усилению военного присутствия обеих стран в этом регионе. Отвод войск с обеих сторон начался в феврале 2021 года и продолжился в сентябре 2022 года, но все спорные вопросы так и не были решены.
На саммите БРИКС в 2024 году в России Моди и Си Цзиньпин провели первую за почти пять лет двустороннюю встречу. Теперь в формате ШОС процесс восстановления отношений между Пекином и Дели продолжается.
Ради участия в тяньцзиньском саммите премьер-министр Индии Моди сделал исключение и впервые с 2019 года прилетел в Китай. Си Цзиньпин со своей стороны высоко оценил его присутствие на мероприятии, подчеркнув, что "быть друзьями — это правильный выбор для обеих стран".
"Нужно быть партнёрами, которые способствуют успеху друг друга, чтобы дракон и слон объединились", — заявил китайский лидер.
Тем временем немецкий Spiegel бьёт тревогу: "Россия и Китай на саммите ШОС создают альтернативу западным альянсам".
По мнению журналистов издания, Пекин и Москва использовали эту организацию для укрепления своих отношений с государствами Средней Азии и создания противовеса альянсам западных государств, таким, как НАТО. Свою точку зрения они иллюстрируют цитатой из интервью Владимира Путина агентству "Синьхуа" от 30 августа, в котором российский лидер заявил, что саммит укрепит способность ШОС "реагировать на современные вызовы и угрозы и укрепит солидарность на общем евразийском пространстве".
В данном случае западная пресса предлагает слишком плоское толкование процессов, происходящих в рамках Шанхайской организации сотрудничества, рассказал изданию Украина.ру ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока, Центра корейских исследований Евгений Ким.
Эксперт напомнил, что Индия является членом ШОС с 2017 года, а членом БРИКС — с момента его основания в 2009 году. В обеих международных организациях участвует Китай, и лидеры двух стран встречались на площадках этих двух организаций многократно, добавил он.
"Единственное, что Моди давно не был в Китае, а на этот раз он приехал, и это очень хорошо", — сказал Ким.
По его словам, в углублении сотрудничества между Индией и Китаем большую роль сыграла российская дипломатия, но этот процесс начался ещё до создания ШОС и БРИКС.
"Впервые идею создания консультативной встречи трёх стран под названием РИК высказал в 1997 году тогдашний глава МИД России Евгений Примаков. Некоторые усмехнулись и сказали: между Индией и Китаем такие противоречия, а вы предлагаете что-то. Тем не менее Примаков был дальновидным. Мы понимали, что так или иначе эти страны на определённом этапе будут сотрудничать", — рассказал Ким.
То, что Россия привлекла Индию в БРИКС и ШОС, — это была дальновидная стратегия Москвы, добавил эксперт.
"Когда страны начинают обсуждать какие-то важные вопросы международного порядка, они всё равно начинают друг друга понимать. Сейчас речь идёт о том, чтобы нерешённые вопросы отодвинуть на историческую перспективу и не стремиться к обострению. Это и демонстрирует текущий саммит ШОС", — полагает Ким.
По словам эксперта, подобный подход вполне соответствует той модели международных отношений, которую предлагает Россия.
"Это многополярный мир, в котором никто никого не заставляет с чем-то соглашаться, а предлагает формы сотрудничества, выгодные для всех", — уточнил Ким.
Эксперт обратил внимание на то, что в нынешнем саммите ШОС в китайском городе Тяньцзинь принимают участие не только государства-члены объединения, но и государства-наблюдатели и партнёры. Поскольку среди участников Египет, география саммита расширилась и на африканский континент, отметил он.
"Поскольку там и страны Азии, по численности населения это почти половина земного шара. Это доказывает, что к тем формам международного сотрудничества, которые предлагают Россия, Китай и их партнёры по ШОС, проявляет интерес большое количество стран, не входящих в объединение. Тем не менее они заинтересованы в нормальных межгосударственных отношениях, а не в подчинении интересам какого-то гегемона", — подчеркнул собеседник Украина.ру.
Евгений Ким напомнил, что 1 сентября на площадке саммита планируется принятие важной декларации. Таким образом, страны, выступающие за инклюзивность в международной политике, выступающие за то, чтобы решения вырабатывались на основании договорённости и компромиссов, в очередной раз заявят свою позицию, полагает эксперт.
Их позиции противостоит политика двойных стандартов, которая хорошо просматривается на примере американских торговых пошлин, продолжил Ким.
"Индия может покупать американскую нефть, но российскую — не может. С другой стороны, США покупают у России продукцию для своего ядерного комплекса, материалы для авиастроения. Это считается нормальным. Но другим странам у России покупать нельзя. Поэтому Индия правильно выступает за применение одинаковых принципов. Тем более что они заложены в правилах торговли ВТО, а эту организацию тоже создавали американцы", — отметил эксперт.
Ким напомнил, что ШОС первоначально возникла как организация, обеспечивающая безопасность в регионе Средней Азии. В организацию изначально входили Россия, Китай, Таджикистан, Киргизия, Казахстан и Узбекистан, рассказал он.
"По мере своего расширения организация стала приобретать более важное экономическое и военно-политическое значение. Я имею в виду то, что нужно обеспечить безопасность всех стран, которые входят в объединение. При этом безопасность в самом широком смысле — не только военную, но и безопасность, связанную с борьбой против наркотрафика, против терроризма", — сказал эксперт.
Поэтому можно предположить, что все эти вопросы прорабатываются на саммите и будут отражены в итоговой декларации, продолжил он. Также можно ожидать, что в документе будет уделено внимание сотрудничеству в области образования, культуры, а также вопросам, связанным с экологией, повышением уровня жизни населения, здравоохранения, допустил Ким.
"Но в этом году самое интересное не закончится принятием итоговой декларации. В Китае 3 сентября пройдёт военный парад по случаю 80-летия победы во Второй мировой войне. А там нельзя исключить возможность трёхсторонней встречи лидеров Китая, России и Северной Кореи", — подытожил Евгений Ким.
Больше о саммите ШОС в Китае в материале Ростислава Ищенко Последнее китайское предупреждение
