https://ukraina.ru/20250901/front-esche-derzhitsya-no-ukraintsy-uzhe-zakanchivayutsya-tsarv-nazval-glavnuyu-problemu-zelenskogo-1067794687.html

Фронт еще держится, но украинцы уже заканчиваются: Царёв назвал главную проблему Зеленского

Фронт еще держится, но украинцы уже заканчиваются: Царёв назвал главную проблему Зеленского - 01.09.2025 Украина.ру

Фронт еще держится, но украинцы уже заканчиваются: Царёв назвал главную проблему Зеленского

Владимир Зеленский продолжает рассчитывать на возобновление масштабной американской помощи и надеется, что Конгресс США в сентябре утвердит новый пакет финансирования для Украины, несмотря на позицию Дональда Трампа. Об этом рассказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв в интервью изданию Украина.ру

2025-09-01T06:00

2025-09-01T06:00

2025-09-01T06:00

новости

эксклюзив

украина

киев

олег царев

владимир зеленский

украина.ру

ес

трамп и зеленский

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/19/1058366834_164:0:1206:586_1920x0_80_0_0_380f73f56e6f59da088d15b3fb24a2a7.jpg

По словам эксперта, самая большая проблема Зеленского — это истощение людских ресурсов. "Запад может поставлять оружие, фронт может держаться, но количество живой силы в украинской армии от этого не увеличится", — констатировал Царёв. Он также добавил, что даже сфальсифицированные социологические опросы показывают обвал рейтинга Зеленского, а большая часть украинского общества выступает за прекращение войны.Политик раскрыл расчет Киева: в сентябре неоконсерваторы-республиканцы вместе с демократами могут поставить американского лидера Дональда Трампа перед фактом — либо выделить средства для Украины, либо бюджет не будет принят. "Что такое 30 миллиардов для Украины? Для США это копейки. Зато мы тебе забор от мигрантов достроим и нацгвардию усилим. Давай, соглашайся", — так, по мнению Царёва, звучит аргументация сторонников помощи Киеву.Таким образом, Зеленский надеется, что Трамп не уйдет из Украины, хлопнув дверью, а будет продолжать политику экс-президента Джо Байдена. "И шансы на то, что этот расчет сработает, есть", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Олег Царев: Зеленский пытается дотянуть до сентября, надеясь, что Трампа вынудят пойти по пути Байдена" на сайте Украина.ру.О том, как руководство ЕС видит дальнейшее развитие украинского конфликта — в материале "Вадим Трухачев: Если Россия резко сдвинет линию фронта, страны НАТО введут войска на западную Украину".

https://ukraina.ru/20250828/voenkor-ermakov-vs-rf-neobkhodimo-v-pervuyu-ochered-lishit-ukrainu-zheleznodorozhnoy-logistiki-1067781320.html

украина

киев

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, эксклюзив, украина, киев, олег царев, владимир зеленский, украина.ру, ес, трамп и зеленский, сша, бюджет, деньги, помощь, военная помощь, главные новости, аналитика, украина аналитика, аналитика событий на украине