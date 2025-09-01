Фронт еще держится, но украинцы уже заканчиваются: Царёв назвал главную проблему Зеленского - 01.09.2025 Украина.ру
Фронт еще держится, но украинцы уже заканчиваются: Царёв назвал главную проблему Зеленского
Фронт еще держится, но украинцы уже заканчиваются: Царёв назвал главную проблему Зеленского - 01.09.2025 Украина.ру
Фронт еще держится, но украинцы уже заканчиваются: Царёв назвал главную проблему Зеленского
Владимир Зеленский продолжает рассчитывать на возобновление масштабной американской помощи и надеется, что Конгресс США в сентябре утвердит новый пакет финансирования для Украины, несмотря на позицию Дональда Трампа. Об этом рассказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв в интервью изданию Украина.ру
По словам эксперта, самая большая проблема Зеленского — это истощение людских ресурсов. "Запад может поставлять оружие, фронт может держаться, но количество живой силы в украинской армии от этого не увеличится", — констатировал Царёв. Он также добавил, что даже сфальсифицированные социологические опросы показывают обвал рейтинга Зеленского, а большая часть украинского общества выступает за прекращение войны.Политик раскрыл расчет Киева: в сентябре неоконсерваторы-республиканцы вместе с демократами могут поставить американского лидера Дональда Трампа перед фактом — либо выделить средства для Украины, либо бюджет не будет принят. "Что такое 30 миллиардов для Украины? Для США это копейки. Зато мы тебе забор от мигрантов достроим и нацгвардию усилим. Давай, соглашайся", — так, по мнению Царёва, звучит аргументация сторонников помощи Киеву.Таким образом, Зеленский надеется, что Трамп не уйдет из Украины, хлопнув дверью, а будет продолжать политику экс-президента Джо Байдена. "И шансы на то, что этот расчет сработает, есть", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Олег Царев: Зеленский пытается дотянуть до сентября, надеясь, что Трампа вынудят пойти по пути Байдена" на сайте Украина.ру.О том, как руководство ЕС видит дальнейшее развитие украинского конфликта — в материале "Вадим Трухачев: Если Россия резко сдвинет линию фронта, страны НАТО введут войска на западную Украину".
Фронт еще держится, но украинцы уже заканчиваются: Царёв назвал главную проблему Зеленского

Коллаж: Владимир Зеленский, кладбище
Владимир Зеленский продолжает рассчитывать на возобновление масштабной американской помощи и надеется, что Конгресс США в сентябре утвердит новый пакет финансирования для Украины, несмотря на позицию Дональда Трампа. Об этом рассказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв в интервью изданию Украина.ру
По словам эксперта, самая большая проблема Зеленского — это истощение людских ресурсов. "Запад может поставлять оружие, фронт может держаться, но количество живой силы в украинской армии от этого не увеличится", — констатировал Царёв.
Он также добавил, что даже сфальсифицированные социологические опросы показывают обвал рейтинга Зеленского, а большая часть украинского общества выступает за прекращение войны.
Политик раскрыл расчет Киева: в сентябре неоконсерваторы-республиканцы вместе с демократами могут поставить американского лидера Дональда Трампа перед фактом — либо выделить средства для Украины, либо бюджет не будет принят.
"Что такое 30 миллиардов для Украины? Для США это копейки. Зато мы тебе забор от мигрантов достроим и нацгвардию усилим. Давай, соглашайся", — так, по мнению Царёва, звучит аргументация сторонников помощи Киеву.
Таким образом, Зеленский надеется, что Трамп не уйдет из Украины, хлопнув дверью, а будет продолжать политику экс-президента Джо Байдена. "И шансы на то, что этот расчет сработает, есть", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Олег Царев: Зеленский пытается дотянуть до сентября, надеясь, что Трампа вынудят пойти по пути Байдена" на сайте Украина.ру.
О том, как руководство ЕС видит дальнейшее развитие украинского конфликта — в материале "Вадим Трухачев: Если Россия резко сдвинет линию фронта, страны НАТО введут войска на западную Украину".
Лента новостейМолния