"Сбить такой зонд на большой высоте непросто": историк ПВО о новой угрозе — метеозондах с боезарядом - 31.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250831/sbit-takoy-zond-na-bolshoy-vysote-neprosto-istorik-pvo-o-novoy-ugroze--meteozondakh-s-boezaryadom-1067912396.html
"Сбить такой зонд на большой высоте непросто": историк ПВО о новой угрозе — метеозондах с боезарядом
"Сбить такой зонд на большой высоте непросто": историк ПВО о новой угрозе — метеозондах с боезарядом - 31.08.2025 Украина.ру
"Сбить такой зонд на большой высоте непросто": историк ПВО о новой угрозе — метеозондах с боезарядом
Применение беспилотных аэростатов с боезарядами представляет сложную задачу для систем ПВО, поскольку они являются малозаметными радиопрозрачными целями, для борьбы с которыми требуется комплексный подход. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2025-08-31T05:15
2025-08-31T05:15
новости
украина
россия
юрий кнутов
геннадий алехин
украина.ру
великая отечественная война
пво
зонды
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/19/1064257377_0:0:3082:1734_1920x0_80_0_0_835ca41a5c0b36768831fd95eb2aa56f.jpg
Эксперт пояснил, что такие зонды, пропускающие радиолокационные лучи, являются сложной целью. Для их обнаружения и поражения, помимо радиолокационных станций, необходимо задействовать современные оптические средства и даже возродить методы, отработанные еще в советское время."В советское время по таким целям работали комплексы С-200, и был доработан старый комплекс С-75 для стрельбы по автоматическим дрейфующим аэростатам. Поэтому чтобы поражать подобные метеозонды надо восстанавливать опыт Советского Союза", - заявил Кнутов.Помимо этого, по его словам, эффективным решением могут стать мобильные группы ПВО, оснащенные зенитными орудиями времен Великой Отечественной войны, доработанными для борьбы с современными угрозами."Сбить такой зонд на большой высоте непросто", - резюмировал Юрий Кнутов.Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Чтобы остановить поток оружия на Украину, России понадобятся не только высокоточные ракеты" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на разных направлениях СВО - в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Ренессанс пехотного боя и исчезновение "тумана войны"" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250830/sobake-sobachya-smert-i-o-tekh-kto-zakazal-parubiya-1067903616.html
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/19/1064257377_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_591046cc02ba68dafb0e67b12fd1c52c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, юрий кнутов, геннадий алехин, украина.ру, великая отечественная война, пво, зонды, сво, новости сво россия, спецоперация
Новости, Украина, Россия, Юрий Кнутов, Геннадий Алехин, Украина.ру, Великая Отечественная война, ПВО, зонды, СВО, новости СВО Россия, Спецоперация

"Сбить такой зонд на большой высоте непросто": историк ПВО о новой угрозе — метеозондах с боезарядом

05:15 31.08.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГруппа воздушного прикрытия группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Группа воздушного прикрытия группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Применение беспилотных аэростатов с боезарядами представляет сложную задачу для систем ПВО, поскольку они являются малозаметными радиопрозрачными целями, для борьбы с которыми требуется комплексный подход. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Эксперт пояснил, что такие зонды, пропускающие радиолокационные лучи, являются сложной целью. Для их обнаружения и поражения, помимо радиолокационных станций, необходимо задействовать современные оптические средства и даже возродить методы, отработанные еще в советское время.
"В советское время по таким целям работали комплексы С-200, и был доработан старый комплекс С-75 для стрельбы по автоматическим дрейфующим аэростатам. Поэтому чтобы поражать подобные метеозонды надо восстанавливать опыт Советского Союза", - заявил Кнутов.
Помимо этого, по его словам, эффективным решением могут стать мобильные группы ПВО, оснащенные зенитными орудиями времен Великой Отечественной войны, доработанными для борьбы с современными угрозами.
"Сбить такой зонд на большой высоте непросто", - резюмировал Юрий Кнутов.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Чтобы остановить поток оружия на Украину, России понадобятся не только высокоточные ракеты" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию на разных направлениях СВО - в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Ренессанс пехотного боя и исчезновение "тумана войны"" на сайте Украина.ру.
Внутренние войска начали штурм лагеря митингующих на Майдане - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Вчера, 14:54
"Собаке собачья смерть!" И о тех, кто заказал ПарубияВо Львове, на тротуаре тихого Сыхова, оказался растянутым и окровавленным труп бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Символ Майдана, человек, который в 2014-м командовал самообороной и называл себя хранителем революции, был расстрелян средь бела дня выстрелами в упор.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияЮрий КнутовГеннадий АлехинУкраина.руВеликая Отечественная войнаПВОзондыСВОновости СВО РоссияСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00"Зеленский тянет время от безысходности": Ищенко объяснил, почем у Киев затягивает конфликт
05:47Советников – под нож. Разрешить украинский конфликт Трампу мешает давняя проблема, связанная с Россией
05:30"Хорошо продуманная операция со стратегическими последствиями": эксперт Кнутов о целях ударов ВКС
05:15"Сбить такой зонд на большой высоте непросто": историк ПВО о новой угрозе — метеозондах с боезарядом
05:00"ВСУ дерутся ожесточенно": эксперт про перспективы освобождения Славянско-Краматорской агломерации
19:08Общество переходного периода
18:50В Белгородском районе дрон ВСУ взорвался возле коммерческого объекта
18:38Встреча глав МИД стран ЕС показала их настрой на длительное продолжение военного конфликт - Сийярто
18:29590 жителей считаются пропавшими без вести в результате вторжения ВСУ в Курскую область
18:18Повезло не всем: Украина ограничила выезд парней 18-22 лет, которые числятся в розыске ТЦК
18:15"Там бурлит своя жизнь" и "привет от Обамы": версии убийства Парубия. Итоги 30 августа
18:12Украинский ТикТок снова показывает как сейчас обстоят дела на Украине
18:04В Харькове нацисты пытались прорваться к маршу ЛГБТ* "Харьков-прайд"
17:49ВС РФ разгромили склад боеприпасов ВСУ под Клебан-Быком
17:42Военкор о ситуации на Боровском направлении
17:40Некая организация "Белый феникс" заявила о своей поддержке убийства Парубия - «осквернителя украинской нации и белой расы»
17:06Обстановка в зоне действий группировок войск ВС РФ: главное из доклада Герасимова
16:56Российские войска выровняли линию фронта на границе с Днепропетровской областью
16:47Эксперт: Парубия могло ликвидировать львовское подполье
16:31ВС РФ нанесли удар по химическому заводу в Павлограде. Запечатлён момент детонации
Лента новостейМолния