"Сбить такой зонд на большой высоте непросто": историк ПВО о новой угрозе — метеозондах с боезарядом
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГруппа воздушного прикрытия группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Применение беспилотных аэростатов с боезарядами представляет сложную задачу для систем ПВО, поскольку они являются малозаметными радиопрозрачными целями, для борьбы с которыми требуется комплексный подход. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Эксперт пояснил, что такие зонды, пропускающие радиолокационные лучи, являются сложной целью. Для их обнаружения и поражения, помимо радиолокационных станций, необходимо задействовать современные оптические средства и даже возродить методы, отработанные еще в советское время.
"В советское время по таким целям работали комплексы С-200, и был доработан старый комплекс С-75 для стрельбы по автоматическим дрейфующим аэростатам. Поэтому чтобы поражать подобные метеозонды надо восстанавливать опыт Советского Союза", - заявил Кнутов.
Помимо этого, по его словам, эффективным решением могут стать мобильные группы ПВО, оснащенные зенитными орудиями времен Великой Отечественной войны, доработанными для борьбы с современными угрозами.
"Сбить такой зонд на большой высоте непросто", - резюмировал Юрий Кнутов.
