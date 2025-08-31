https://ukraina.ru/20250831/sbit-takoy-zond-na-bolshoy-vysote-neprosto-istorik-pvo-o-novoy-ugroze--meteozondakh-s-boezaryadom-1067912396.html

"Сбить такой зонд на большой высоте непросто": историк ПВО о новой угрозе — метеозондах с боезарядом

Применение беспилотных аэростатов с боезарядами представляет сложную задачу для систем ПВО, поскольку они являются малозаметными радиопрозрачными целями, для борьбы с которыми требуется комплексный подход. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

Эксперт пояснил, что такие зонды, пропускающие радиолокационные лучи, являются сложной целью. Для их обнаружения и поражения, помимо радиолокационных станций, необходимо задействовать современные оптические средства и даже возродить методы, отработанные еще в советское время."В советское время по таким целям работали комплексы С-200, и был доработан старый комплекс С-75 для стрельбы по автоматическим дрейфующим аэростатам. Поэтому чтобы поражать подобные метеозонды надо восстанавливать опыт Советского Союза", - заявил Кнутов.Помимо этого, по его словам, эффективным решением могут стать мобильные группы ПВО, оснащенные зенитными орудиями времен Великой Отечественной войны, доработанными для борьбы с современными угрозами."Сбить такой зонд на большой высоте непросто", - резюмировал Юрий Кнутов.Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Чтобы остановить поток оружия на Украину, России понадобятся не только высокоточные ракеты" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на разных направлениях СВО - в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Ренессанс пехотного боя и исчезновение "тумана войны"" на сайте Украина.ру.

