Юрий Кнутов: Чтобы остановить поток оружия на Украину, России понадобятся не только высокоточные ракеты

Юрий Кнутов: Чтобы остановить поток оружия на Украину, России понадобятся не только высокоточные ракеты - 28.08.2025

Юрий Кнутов: Чтобы остановить поток оружия на Украину, России понадобятся не только высокоточные ракеты

Уничтожение военного оборудования, которое поступает на Украину, сложная задача, потому что 90% таких грузов идет под видом гражданских. В той же фуре спокойно перевозится шведская САУ, а сверху написано "Детское питание". Отслеживание такого рода поставок требует создания серьезной агентурной сети.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1d/1058446385_295:120:3357:1843_1920x0_80_0_0_9c44d69afdbb9e4c284c1059414d4dd8.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.В ночь на 28 августа ВКС России нанесли массированный удар по целям на Украине. Как утверждают украинские источники, всего было запущено более 600 дронов и ракет. Удары наносились по предприятиям ракетно-космической отрасли, цехам по сборке БПЛА, по железнодорожному узлу в Винницкой области и по военным аэродрома в Хмельницкой и Ивано-Франковской области.- Юрий Альбертович, чем руководствуется наше командование при выборе целей для очередного воздушного налета?- Идет хорошо продуманная операция, которая будет иметь стратегические последствия. Украина и страны Запада сделали ставку на дальнобойное оружие, способное наносить удары по тылам России, но мы делаем все, чтобы эти планы сорвать. Поэтому удары по Киеву и другим местам сборки крылатых ракет, БПЛА и подготовки операторов беспилотников наносились и будут наноситься, что сыграет ключевую роль в сокращении числа налетов на территорию нашей страны.- Удары были нанесены в том числе и по аэродрому в Староконстантинове, где, как утверждается, на днях приземлился Ил-76 из Молдавии с военным грузом. Эффективны ли атаки наших ВКС по этому звену в цепочке военной логистики на Украине?- Еще во время войны во Вьетнаме американцы часто бомбили северовьетнамские аэродромы, но у вьетнамцев на восстановление взлетно-посадочной полосы уходило примерно три дня. Сейчас технологии изменились, и на это уйдёт не более суток, а может и несколько часов.Поэтому важно уничтожать базирующиеся там самолеты. В чем здесь специфика? Помимо того, что самолеты могут находиться в капонирах или подземных укрытиях, американские спутники сообщают о взлете наших МиГ-31 с ракетами "Калибр". Как только эта информация поступает, с аэродрома взлетают F-16, фронтовые бомбардировщики Су-24 и МиГ-29, которые там базируются. Они или улетают на запасные аэродромы, или просто находятся в воздухе. В результате удар наносится по аэродромной инфраструктуре, сами самолеты не повреждаются. Именно поэтому мы стали в последнее время применять ракеты "Циркон", которые находятся на кораблях.Удар "Цирконами" неожиданный для противника, подлетное время этих ракет минимальное. Эффективность таких ударов намного выше, чем у ударов с авиационных носителей. Не было бы разведывательной информации от США, нам бы хватало МиГ-31.В последнее время противник начал применять F-16 и против наших наземных войск. Используются бомбы JDAM, аналоги наших ФАБов с УМПК. Прошла информация, что в ближайшее время очередная партия F-16 из Нидерландов или Дании прибудет на Украину. Количество этих самолетов пока неизвестно.- Как вы оцениваете боевой потенциал ракеты "Фламинго", о появлении которой у ВСУ стало известно недавно? Ее представляли как некое чудо-оружие, потом появилась информация, что это на самом деле беспилотник, оснащенный двигателем от чешского самолета L-39.- За основу "Фламинго" взята британская ракета Fp-5. Совпадают дальность и масса боевой части. Британцы. Скорее всего, помогли Украине создать "Фламинго", но на основе более дешевых материалов. В данном случае это двигатель чешского производства. Чехи выпускают двигатели и для украинских беспилотников. Размах крыла – порядка шести метров. Сомневаюсь, что корпус, как и крылья, изготовлены из композитных материалов, поэтом у в радиолокационном отношении она будет хорошо заметна. Она не станет проблемой для наших систем ПВО, которые имеют опыт борьбы с крылатыми ракетами SCALP и Storm Shadow.А эти ракеты имеют гораздо меньшую эффективную площадь рассеивания, их гораздо труднее заметить станциям РЛС. Но мы их успешно сбиваем. Такая же судьба ждет и "Фламинго".- В Липецкой области враг попытался атаковать объекты инфраструктуры тремя метеорологическими воздушными шарами с боезарядами. Какие проблемы может создать массовое применение таких зондов?- Американцы еще в 60-70-е годы активно использовали зонды, летавшие на высотах порядка 40 километров. Они занимались сбором разведывательной информации. Работать по ним тяжело, потому что зонд радиопрозрачный.А в этом случае зонд не имеет какой-либо аппаратуры и пропускает радиолокационные лучи, поэтому это сложная цель. Здесь больше нужно применять современные оптические средства и РЛС с активными фазированными антенными решетками. Сбить такой зонд на большой высоте непросто. Мы помним историю с китайским зондом над территорией США, который американцы не могли сбить. Для этого пришлось привлекать самолеты F-22 Raptor с Аляски и переделывать ракету Sidewinder с инфракрасной головкой самонаведения.В советское время по таким целям работали комплексы С-200, и был доработан старый комплекс С-75 для стрельбы по автоматическим дрейфующим аэростатам. Потому чтобы поражать подобные метеозонды надо восстанавливать опыт Советского Союза.Кроме того, у нас есть мобильные группы ПВО, которые с помощью визуальных средств могут контролировать продвижение этих зондов и поражать, когда они спускаются на допустимые высоты. В годы Великой Отечественной войны активно использовались зенитные пушки калибра 37-мм. Возможно, их нужно снять с консервации, доработать и обеспечить ими мобильные группы ПВО, чтобы они смогли бороться и с БПЛА, и с зондами.- Учитывая опыт, накопленный нашими ВКС, можно ли рассчитывать на то, что удастся полностью пресечь все военные поставки на Украину?- Это сложная задача, потому что 90% военных грузов идет под видом гражданских. Крылатые ракеты изготавливаются таким образом, чтобы помещаться в морских контейнерах. В той же фуре спокойно перевозится шведская САУ, а сверху написано "Детское питание". Поэтому отслеживание такого рода грузов это трудоемкая задача, и она требует создания серьезной агентурной сети.Если такая сеть будет создана, то в Одессе и других местах, где происходит разгрузка, у нас появится возможность уничтожать противника. Но и противник коварен. К примеру, в гражданских поездах, связывающих Львов с восточными и центральными районами Украины, есть вагоны, которые перевозят боеприпасы и военное снаряжение. Если ударим по такому составу, то уничтожим мирное население, вызвав соответствующую реакцию в мире. Поэтому, прикрываясь людьми, киевский режим перебрасывает оружие и военную технику на восток.Ставка сейчас делается на то, чтобы наладить сборку ракет, ремонт бронетехники или на территории самой Украины, или в соседних Польше и Румынии. Это приведет к резкому уменьшению затрат, так как рабочая сила в этих странах дешевле. Логистические затраты тоже будут невысокими. Так что здесь большое поле деятельности для нашей военной разведки и средств высокоточного оружия.О ситуации на передовой в зоне СВО - в интервью Командир отделения БПЛА штурмовой роты "В" "Серб": Мы хотим искупить вину и вернуться честными людьми

