Юрий Кнутов: Чтобы остановить поток оружия на Украину, России понадобятся не только высокоточные ракеты
Уничтожение военного оборудования, которое поступает на Украину, сложная задача, потому что 90% таких грузов идет под видом гражданских. В той же фуре спокойно перевозится шведская САУ, а сверху написано "Детское питание". Отслеживание такого рода поставок требует создания серьезной агентурной сети.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.
В ночь на 28 августа ВКС России нанесли массированный удар по целям на Украине. Как утверждают украинские источники, всего было запущено более 600 дронов и ракет. Удары наносились по предприятиям ракетно-космической отрасли, цехам по сборке БПЛА, по железнодорожному узлу в Винницкой области и по военным аэродрома в Хмельницкой и Ивано-Франковской области.
- Юрий Альбертович, чем руководствуется наше командование при выборе целей для очередного воздушного налета?
- Идет хорошо продуманная операция, которая будет иметь стратегические последствия. Украина и страны Запада сделали ставку на дальнобойное оружие, способное наносить удары по тылам России, но мы делаем все, чтобы эти планы сорвать. Поэтому удары по Киеву и другим местам сборки крылатых ракет, БПЛА и подготовки операторов беспилотников наносились и будут наноситься, что сыграет ключевую роль в сокращении числа налетов на территорию нашей страны.
- Удары были нанесены в том числе и по аэродрому в Староконстантинове, где, как утверждается, на днях приземлился Ил-76 из Молдавии с военным грузом. Эффективны ли атаки наших ВКС по этому звену в цепочке военной логистики на Украине?
- Еще во время войны во Вьетнаме американцы часто бомбили северовьетнамские аэродромы, но у вьетнамцев на восстановление взлетно-посадочной полосы уходило примерно три дня. Сейчас технологии изменились, и на это уйдёт не более суток, а может и несколько часов.
Поэтому важно уничтожать базирующиеся там самолеты. В чем здесь специфика? Помимо того, что самолеты могут находиться в капонирах или подземных укрытиях, американские спутники сообщают о взлете наших МиГ-31 с ракетами "Калибр". Как только эта информация поступает, с аэродрома взлетают F-16, фронтовые бомбардировщики Су-24 и МиГ-29, которые там базируются.
Они или улетают на запасные аэродромы, или просто находятся в воздухе. В результате удар наносится по аэродромной инфраструктуре, сами самолеты не повреждаются. Именно поэтому мы стали в последнее время применять ракеты "Циркон", которые находятся на кораблях.
Удар "Цирконами" неожиданный для противника, подлетное время этих ракет минимальное. Эффективность таких ударов намного выше, чем у ударов с авиационных носителей. Не было бы разведывательной информации от США, нам бы хватало МиГ-31.
В последнее время противник начал применять F-16 и против наших наземных войск. Используются бомбы JDAM, аналоги наших ФАБов с УМПК. Прошла информация, что в ближайшее время очередная партия F-16 из Нидерландов или Дании прибудет на Украину. Количество этих самолетов пока неизвестно.
- Как вы оцениваете боевой потенциал ракеты "Фламинго", о появлении которой у ВСУ стало известно недавно? Ее представляли как некое чудо-оружие, потом появилась информация, что это на самом деле беспилотник, оснащенный двигателем от чешского самолета L-39.
- За основу "Фламинго" взята британская ракета Fp-5. Совпадают дальность и масса боевой части. Британцы. Скорее всего, помогли Украине создать "Фламинго", но на основе более дешевых материалов. В данном случае это двигатель чешского производства. Чехи выпускают двигатели и для украинских беспилотников. Размах крыла – порядка шести метров. Сомневаюсь, что корпус, как и крылья, изготовлены из композитных материалов, поэтом у в радиолокационном отношении она будет хорошо заметна. Она не станет проблемой для наших систем ПВО, которые имеют опыт борьбы с крылатыми ракетами SCALP и Storm Shadow.
А эти ракеты имеют гораздо меньшую эффективную площадь рассеивания, их гораздо труднее заметить станциям РЛС. Но мы их успешно сбиваем. Такая же судьба ждет и "Фламинго".
- В Липецкой области враг попытался атаковать объекты инфраструктуры тремя метеорологическими воздушными шарами с боезарядами. Какие проблемы может создать массовое применение таких зондов?
- Американцы еще в 60-70-е годы активно использовали зонды, летавшие на высотах порядка 40 километров. Они занимались сбором разведывательной информации. Работать по ним тяжело, потому что зонд радиопрозрачный.
А в этом случае зонд не имеет какой-либо аппаратуры и пропускает радиолокационные лучи, поэтому это сложная цель. Здесь больше нужно применять современные оптические средства и РЛС с активными фазированными антенными решетками. Сбить такой зонд на большой высоте непросто. Мы помним историю с китайским зондом над территорией США, который американцы не могли сбить. Для этого пришлось привлекать самолеты F-22 Raptor с Аляски и переделывать ракету Sidewinder с инфракрасной головкой самонаведения.
В советское время по таким целям работали комплексы С-200, и был доработан старый комплекс С-75 для стрельбы по автоматическим дрейфующим аэростатам. Потому чтобы поражать подобные метеозонды надо восстанавливать опыт Советского Союза.
Кроме того, у нас есть мобильные группы ПВО, которые с помощью визуальных средств могут контролировать продвижение этих зондов и поражать, когда они спускаются на допустимые высоты. В годы Великой Отечественной войны активно использовались зенитные пушки калибра 37-мм. Возможно, их нужно снять с консервации, доработать и обеспечить ими мобильные группы ПВО, чтобы они смогли бороться и с БПЛА, и с зондами.
- Учитывая опыт, накопленный нашими ВКС, можно ли рассчитывать на то, что удастся полностью пресечь все военные поставки на Украину?
- Это сложная задача, потому что 90% военных грузов идет под видом гражданских. Крылатые ракеты изготавливаются таким образом, чтобы помещаться в морских контейнерах. В той же фуре спокойно перевозится шведская САУ, а сверху написано "Детское питание". Поэтому отслеживание такого рода грузов это трудоемкая задача, и она требует создания серьезной агентурной сети.
Если такая сеть будет создана, то в Одессе и других местах, где происходит разгрузка, у нас появится возможность уничтожать противника. Но и противник коварен. К примеру, в гражданских поездах, связывающих Львов с восточными и центральными районами Украины, есть вагоны, которые перевозят боеприпасы и военное снаряжение. Если ударим по такому составу, то уничтожим мирное население, вызвав соответствующую реакцию в мире. Поэтому, прикрываясь людьми, киевский режим перебрасывает оружие и военную технику на восток.
Ставка сейчас делается на то, чтобы наладить сборку ракет, ремонт бронетехники или на территории самой Украины, или в соседних Польше и Румынии. Это приведет к резкому уменьшению затрат, так как рабочая сила в этих странах дешевле. Логистические затраты тоже будут невысокими. Так что здесь большое поле деятельности для нашей военной разведки и средств высокоточного оружия.
