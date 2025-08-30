"Наши продвигаются по флангам, ВСУ сохраняют позиции в городе": Онуфриенко про ситуацию в Волчанске - 30.08.2025 Украина.ру
"Наши продвигаются по флангам, ВСУ сохраняют позиции в городе": Онуфриенко про ситуацию в Волчанске
"Наши продвигаются по флангам, ВСУ сохраняют позиции в городе": Онуфриенко про ситуацию в Волчанске - 30.08.2025 Украина.ру
"Наши продвигаются по флангам, ВСУ сохраняют позиции в городе": Онуфриенко про ситуацию в Волчанске
На северных участках фронта — под Волчанском, Купянском и в Сумской области — российские части добиваются тактических успехов, однако кардинального прорыва пока нет. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
2025-08-30T07:30
2025-08-30T07:30
Давая оценку ситуации под Волчанском, эксперт опроверг слухи о скором падении города. "Не думаю, что Волчанск на грани падения. Бои там идут по той же линии фронта, что и год назад. Наши продвигаются по флангам, но южнее реки Волчья противник сохраняет хорошо укрепленные позиции в городе", — заявил Онуфриенко.Аналогичная ситуация, по его словам, сложилась и под Купянском. "Мы ведем бои на северных окраинах города силами тех подразделений, которые сумели закрепиться на западном берегу Оскола. Для полноценного штурма города этого явно недостаточно. Город не окружен", — пояснил обозреватель.Что касается Сумской области, то там, как отметил эксперт, стороны обмениваются локальными успехами. "В Сумской области ВСУ контратаковали и сумели отбить Козатовку и Андреевку, вынудив наши войска отойти севернее. При этом есть наше продвижение в Юнаковке и в Бессаловке. Но это успехи тактического уровня. Они не имеют отношения к наступлению на областной центр Сумы", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Военный эксперт Михаил Онуфриенко: Россия не выбьет ВСУ из Краматорска без стратегической операции" на сайте Украина.ру.О том, почему Украину на Черном море ждут большие неприятности — в материале Кирилла Курбатова "Василий Дандыкин: Уничтожение "Симферополя" означает, что Черноморский флот возвращается в игру".
https://ukraina.ru/20250829/spetsoperatsiya-na-minuvshey-nedele-renessans-pekhotnogo-boya-i-ischeznovenie-tumana-voyny-1067793456.html
"Наши продвигаются по флангам, ВСУ сохраняют позиции в городе": Онуфриенко про ситуацию в Волчанске

07:30 30.08.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкГруппа "Шрама" спецназа "Ахмат" МО РФ
Группа Шрама спецназа Ахмат МО РФ - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
На северных участках фронта — под Волчанском, Купянском и в Сумской области — российские части добиваются тактических успехов, однако кардинального прорыва пока нет. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
Давая оценку ситуации под Волчанском, эксперт опроверг слухи о скором падении города. "Не думаю, что Волчанск на грани падения. Бои там идут по той же линии фронта, что и год назад. Наши продвигаются по флангам, но южнее реки Волчья противник сохраняет хорошо укрепленные позиции в городе", — заявил Онуфриенко.
Аналогичная ситуация, по его словам, сложилась и под Купянском. "Мы ведем бои на северных окраинах города силами тех подразделений, которые сумели закрепиться на западном берегу Оскола. Для полноценного штурма города этого явно недостаточно. Город не окружен", — пояснил обозреватель.
Что касается Сумской области, то там, как отметил эксперт, стороны обмениваются локальными успехами. "В Сумской области ВСУ контратаковали и сумели отбить Козатовку и Андреевку, вынудив наши войска отойти севернее. При этом есть наше продвижение в Юнаковке и в Бессаловке. Но это успехи тактического уровня. Они не имеют отношения к наступлению на областной центр Сумы", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Военный эксперт Михаил Онуфриенко: Россия не выбьет ВСУ из Краматорска без стратегической операции" на сайте Украина.ру.
О том, почему Украину на Черном море ждут большие неприятности — в материале Кирилла Курбатова "Василий Дандыкин: Уничтожение "Симферополя" означает, что Черноморский флот возвращается в игру".
Вчера, 05:18
Спецоперация на минувшей неделе. Ренессанс пехотного боя и исчезновение "тумана войны"Практически на всех участках фронта возросло количество огневых ударов по объектам противника не только по линии боевого соприкосновения, но и по тыловым районам ВСУ. Это ещё раз убедительно свидетельствует о том, что артиллерия, прежде всего дальнобойная и высокоточная, возвращена на пьедестал бога войны
