"Наши продвигаются по флангам, ВСУ сохраняют позиции в городе": Онуфриенко про ситуацию в Волчанске
На северных участках фронта — под Волчанском, Купянском и в Сумской области — российские части добиваются тактических успехов, однако кардинального прорыва пока нет. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
Давая оценку ситуации под Волчанском, эксперт опроверг слухи о скором падении города. "Не думаю, что Волчанск на грани падения. Бои там идут по той же линии фронта, что и год назад. Наши продвигаются по флангам, но южнее реки Волчья противник сохраняет хорошо укрепленные позиции в городе", — заявил Онуфриенко.
Аналогичная ситуация, по его словам, сложилась и под Купянском. "Мы ведем бои на северных окраинах города силами тех подразделений, которые сумели закрепиться на западном берегу Оскола. Для полноценного штурма города этого явно недостаточно. Город не окружен", — пояснил обозреватель.
Что касается Сумской области, то там, как отметил эксперт, стороны обмениваются локальными успехами. "В Сумской области ВСУ контратаковали и сумели отбить Козатовку и Андреевку, вынудив наши войска отойти севернее. При этом есть наше продвижение в Юнаковке и в Бессаловке. Но это успехи тактического уровня. Они не имеют отношения к наступлению на областной центр Сумы", — заключил собеседник издания.
