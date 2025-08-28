Василий Дандыкин: Уничтожение "Симферополя" означает, что Черноморский флот возвращается в игру - 28.08.2025 Украина.ру
Василий Дандыкин: Уничтожение "Симферополя" означает, что Черноморский флот возвращается в игру
Василий Дандыкин: Уничтожение "Симферополя" означает, что Черноморский флот возвращается в игру
Украину на Черном море ждут большие неприятности. Российские БЭКи могут оснащаться ракетным вооружением и средствами ПВО. Они могут бить и по портовой инфраструктуре, и по прибрежной военной инфраструктуре
Об этом рассказал капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин в интервью изданию Украина.руРанее Минобороны РФ сообщило, что впервые за время СВО российский безэкипажный катер утопил в устье Дуная средний разведывательный корабль "Симферополь" Военно-Морских сил Украины. Самый "ценный" из тех, что вообще имелся в распоряжении противника.- Василий Алексеевич, за счет каких технических характеристик и тактики применения этого морского дрона нам это удалось?- На самом деле первое такое официальное применение было во время недавних учений на Балтике, когда, видимо, однотипный БЭК поразил мишень в виде вышедшего из строя судна. Получилось очень эффектно. Судя по всему, сейчас произошло то же самое.Насколько я понимаю, дрон обладает достаточной мореходность, дальностью действия и огромной мощью боевого заряда. Наверное, даже больше, чем у врага. А что касается тактики применения, то все делается с учетом опыта, который приобрел противник.Думаю, Украину на Черном море ждут большие неприятности. Такие БЭКи могут оснащаться ракетным вооружением и средствами ПВО. Они могут бить и по портовой инфраструктуре, и по прибрежной военной инфраструктуре.А вот как они будут их сбивать? У нас-то это дело отработано, а у них – нет.Ничего нового в этом нет. В истории флота всегда были брандеры. И у нас всегда были наработки в части подводных беспилотников, а в части мин на тральщиках. Просто сейчас прошло их первое боевое испытание.А вообще "Симферополь" — это корабль, который достался Украине при разделе флота. Украина упрямо называла эти корабли в честь городов Крымского полуострова. Часть кораблей распилили, часть – оставили. Они небольшого водоизмещения. И боевую службу они несли максимум полгода."Симферополь" - это последнее судно такого класса, которое мы уничтожили. До этого мы накрыли средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" в районе Одессы. А флагман "Гетман Сагайдачный" они затопили возле Николаева.- По некоторым данным, "Симферополь" — это бывший средний морозильный рыболовный траулер типа "Василий Яковенко".- Это же разведывательные корабли, которые маскировались под гражданские суда. Океанские корабли большого класса с огромным водоизмещением вообще называли "белыми пароходами". Они были без оружия, но работали по назначению. А основными трудягами были средние разведывательные корабли.- И все-таки, что изменилось в концепции нашего флота, что мы сразу же использовали в бою приемы, которые только-только отработали на учениях.- Еще на больших маневрах в прошлом году мы занимались и применением БЭКов, и отражением их атак. Сейчас все наши корабли будут обеспечиваться и воздушными, и надводными дронами. Надеюсь, в ближайшее время мы нагоним противника в этом отношении.Я вообще считаю, что в будущем одни БЭКи станут драться с другими БЭКами. Посмотрите, что сейчас в воздухе происходит. Не секрет, что наши дроны-перехватчики сбивают украинских "Бабок-Ежек". То же самое будет на море.Повторюсь, первое испытание прошло. Это не единственный наш БЭК. Скоро их производство станет на поток. Это нужно не только на Черном море, но и всех остальных направлениях.- А как украинцы не заметили наш дрон? Одно дело, когда противник запускает их в большом Черном море, а другое дело – в узком устье Дуная.- Наверное, у украинцев было чувство самоуспокоенности, что мы не сможем этого сделать. И, видимо, у них недостаточно средств слежения, которые есть у нас. Их западные спонсоры этим тоже не озадачились, которые летают над Черным морем. Может быть, был промежуток, когда их не было. Да и скорость у наших дронов приличная.- Кстати, а что бы вы могли ответить на комментарии наших диванных болельщиков? "Почему его не утопил Черноморский флот в самом начале СВО? Разведывательный корабль — это не моторка, в камышах не спрячешь".- Одно дело – поражать мишень в виде списанных судов. Другое дело – корабль, который числится в реестре ВМС Украины. Причем, кроме "Симферополя", там уже топить было нечего. Но как бы там не было, его уничтожение показало, что украинские суда не укроются ни в каком затоне.- Можно ли теперь окончательно закрыть обсуждение угроз относительно того, что Украина высадит десант в Крыму или на Кинбурнской косе?- Это очень хорошие новости. Применение БЭКов для борьбы с вражескими БЭКами станет хорошим подспорьем для того, чтобы Черноморский флот оперировал в тех местах, до которых он сейчас не дотягивается. Наши корабли ждут своего часа. И теперь у них появился передовой отряд.Как было в Чесменском сражении? Капитан Ильин вел брандеры, которые уничтожали турецкий флот, а потом уже шли линкоры. Тут будет то же самое. Кто бы что ни говорил, что время надводных кораблей прошло. Русские очень быстро учатся.- Вы еще сказали, что мы с помощью морских дронов можем наносить серьезный ущерб портовой инфраструктуре Украины.- Во время Великой Отечественной войны мы использовали торпеды для уничтожения боновых заграждений и ударов по причалам. Морские дроны – это то же самое, только усовершенствованное и с большей начинкой.Тогда во время десантных операций стреляли с торпедных катеров и на Черном море, и на Дальнем Востоке. А сейчас мы можем запускать БЭКи и с кораблей, и с берега. У нас есть коса, которую Украина жаждет отбить. Вот оттуда мы их и запустим.- А что рациональнее? Морские дроны или ракеты с "Геранями"?- Это совершенно разные вещи. Это вопрос боезаряда. БЭК может нести до тонны взрывчатки. Все зависит от мощности двигателя и управляемости. Но и погодные условия нельзя сбрасывать со счетов. Да, день стремительно сокращается. Да, осенне-зимние шторма никто не отменял. Но сейчас активно отрабатываются подводные дроны.Над всем этим колдуют наши ученые. В вопросе воздушных БПЛА мы от ничьи переходим к превосходству. Получим превосходство и на воде.Повторюсь, уничтожение "Симферополя" — это первая ласточка относительно того, что Черноморский флот, при всех его проблемах и непростой истории, еще проявит себя. Я очень долго ждал этого.- А, как, на ваш взгляд, будет развиваться ситуация на земле? Сами украинцы жалуются, что мы Херсон чуть ли не в дроновую осаду взяли?- Там сейчас ведется борьба на островах. Когда Украина взорвала Каховскую ГЭС, она не думала, что станет мелко. Противник сейчас репу чешет: "Что же мы наделали?". Да, правый берег Днепра обрывистый, но не только же враг засылает ДРГ к нам. Наш спецназ там тоже работает. И Днепровскую флотилию мы создали. Она уже выполняет свои задачи.К тому же, Украине очень тяжело удерживать фронт от Чернигова до Херсона. Они же перебрасывают резервы с одно участка на другой, а мы пользуемся дырами в их обороне.Надеюсь, командующий группировкой "Днепр" Михаил Теплинский сумеет преподнести врагу сюрприз. Нас оттуда ждут хорошие вести.О других аспектах СВО - в интервью Дмитрия Стешина: Если Россия быстро не займет Славянск и Краматорск, воду Донецку даст только снежная зима
Украину на Черном море ждут большие неприятности. Российские БЭКи могут оснащаться ракетным вооружением и средствами ПВО. Они могут бить и по портовой инфраструктуре, и по прибрежной военной инфраструктуре
Об этом рассказал капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин в интервью изданию Украина.ру
Ранее Минобороны РФ сообщило, что впервые за время СВО российский безэкипажный катер утопил в устье Дуная средний разведывательный корабль "Симферополь" Военно-Морских сил Украины. Самый "ценный" из тех, что вообще имелся в распоряжении противника.
- Василий Алексеевич, за счет каких технических характеристик и тактики применения этого морского дрона нам это удалось?
- На самом деле первое такое официальное применение было во время недавних учений на Балтике, когда, видимо, однотипный БЭК поразил мишень в виде вышедшего из строя судна. Получилось очень эффектно. Судя по всему, сейчас произошло то же самое.
Насколько я понимаю, дрон обладает достаточной мореходность, дальностью действия и огромной мощью боевого заряда. Наверное, даже больше, чем у врага. А что касается тактики применения, то все делается с учетом опыта, который приобрел противник.
Думаю, Украину на Черном море ждут большие неприятности. Такие БЭКи могут оснащаться ракетным вооружением и средствами ПВО. Они могут бить и по портовой инфраструктуре, и по прибрежной военной инфраструктуре.
А вот как они будут их сбивать? У нас-то это дело отработано, а у них – нет.
Ничего нового в этом нет. В истории флота всегда были брандеры. И у нас всегда были наработки в части подводных беспилотников, а в части мин на тральщиках. Просто сейчас прошло их первое боевое испытание.
А вообще "Симферополь" — это корабль, который достался Украине при разделе флота. Украина упрямо называла эти корабли в честь городов Крымского полуострова. Часть кораблей распилили, часть – оставили. Они небольшого водоизмещения. И боевую службу они несли максимум полгода.
"Симферополь" - это последнее судно такого класса, которое мы уничтожили. До этого мы накрыли средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" в районе Одессы. А флагман "Гетман Сагайдачный" они затопили возле Николаева.
- По некоторым данным, "Симферополь" — это бывший средний морозильный рыболовный траулер типа "Василий Яковенко".
- Это же разведывательные корабли, которые маскировались под гражданские суда. Океанские корабли большого класса с огромным водоизмещением вообще называли "белыми пароходами". Они были без оружия, но работали по назначению. А основными трудягами были средние разведывательные корабли.
- И все-таки, что изменилось в концепции нашего флота, что мы сразу же использовали в бою приемы, которые только-только отработали на учениях.
- Еще на больших маневрах в прошлом году мы занимались и применением БЭКов, и отражением их атак. Сейчас все наши корабли будут обеспечиваться и воздушными, и надводными дронами. Надеюсь, в ближайшее время мы нагоним противника в этом отношении.
Я вообще считаю, что в будущем одни БЭКи станут драться с другими БЭКами. Посмотрите, что сейчас в воздухе происходит. Не секрет, что наши дроны-перехватчики сбивают украинских "Бабок-Ежек". То же самое будет на море.
Повторюсь, первое испытание прошло. Это не единственный наш БЭК. Скоро их производство станет на поток. Это нужно не только на Черном море, но и всех остальных направлениях.
- А как украинцы не заметили наш дрон? Одно дело, когда противник запускает их в большом Черном море, а другое дело – в узком устье Дуная.
- Наверное, у украинцев было чувство самоуспокоенности, что мы не сможем этого сделать. И, видимо, у них недостаточно средств слежения, которые есть у нас. Их западные спонсоры этим тоже не озадачились, которые летают над Черным морем. Может быть, был промежуток, когда их не было. Да и скорость у наших дронов приличная.
- Кстати, а что бы вы могли ответить на комментарии наших диванных болельщиков? "Почему его не утопил Черноморский флот в самом начале СВО? Разведывательный корабль — это не моторка, в камышах не спрячешь".
- Одно дело – поражать мишень в виде списанных судов. Другое дело – корабль, который числится в реестре ВМС Украины. Причем, кроме "Симферополя", там уже топить было нечего. Но как бы там не было, его уничтожение показало, что украинские суда не укроются ни в каком затоне.
- Можно ли теперь окончательно закрыть обсуждение угроз относительно того, что Украина высадит десант в Крыму или на Кинбурнской косе?
- Это очень хорошие новости. Применение БЭКов для борьбы с вражескими БЭКами станет хорошим подспорьем для того, чтобы Черноморский флот оперировал в тех местах, до которых он сейчас не дотягивается. Наши корабли ждут своего часа. И теперь у них появился передовой отряд.
Как было в Чесменском сражении? Капитан Ильин вел брандеры, которые уничтожали турецкий флот, а потом уже шли линкоры. Тут будет то же самое. Кто бы что ни говорил, что время надводных кораблей прошло. Русские очень быстро учатся.
- Вы еще сказали, что мы с помощью морских дронов можем наносить серьезный ущерб портовой инфраструктуре Украины.
- Во время Великой Отечественной войны мы использовали торпеды для уничтожения боновых заграждений и ударов по причалам. Морские дроны – это то же самое, только усовершенствованное и с большей начинкой.
Тогда во время десантных операций стреляли с торпедных катеров и на Черном море, и на Дальнем Востоке. А сейчас мы можем запускать БЭКи и с кораблей, и с берега. У нас есть коса, которую Украина жаждет отбить. Вот оттуда мы их и запустим.
- А что рациональнее? Морские дроны или ракеты с "Геранями"?
- Это совершенно разные вещи. Это вопрос боезаряда. БЭК может нести до тонны взрывчатки. Все зависит от мощности двигателя и управляемости. Но и погодные условия нельзя сбрасывать со счетов. Да, день стремительно сокращается. Да, осенне-зимние шторма никто не отменял. Но сейчас активно отрабатываются подводные дроны.
Над всем этим колдуют наши ученые. В вопросе воздушных БПЛА мы от ничьи переходим к превосходству. Получим превосходство и на воде.
Повторюсь, уничтожение "Симферополя" — это первая ласточка относительно того, что Черноморский флот, при всех его проблемах и непростой истории, еще проявит себя. Я очень долго ждал этого.
- А, как, на ваш взгляд, будет развиваться ситуация на земле? Сами украинцы жалуются, что мы Херсон чуть ли не в дроновую осаду взяли?
- Там сейчас ведется борьба на островах. Когда Украина взорвала Каховскую ГЭС, она не думала, что станет мелко. Противник сейчас репу чешет: "Что же мы наделали?". Да, правый берег Днепра обрывистый, но не только же враг засылает ДРГ к нам. Наш спецназ там тоже работает. И Днепровскую флотилию мы создали. Она уже выполняет свои задачи.
К тому же, Украине очень тяжело удерживать фронт от Чернигова до Херсона. Они же перебрасывают резервы с одно участка на другой, а мы пользуемся дырами в их обороне.
Надеюсь, командующий группировкой "Днепр" Михаил Теплинский сумеет преподнести врагу сюрприз. Нас оттуда ждут хорошие вести.
О других аспектах СВО - в интервью Дмитрия Стешина: Если Россия быстро не займет Славянск и Краматорск, воду Донецку даст только снежная зима
