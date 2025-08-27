https://ukraina.ru/20250827/1067739594.html

Военный эксперт Михаил Онуфриенко: Россия не выбьет ВСУ из Краматорска без стратегической операции

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/04/1057240862_1:0:1288:724_1920x0_80_0_0_14b6f850e2c4e1f2681c25c9c8475dee.jpg

Некоторое время назад ВС РФ в центральном Донбассе растянули линию фронта. У ВСУ сказался дефицит личного состава, что позволило нам широким фронтом подойти к Доброполью. В том числе к трассе на Павлоград, которая шла с севера через Доброполье и Родинское.Наши войска ведут бои в центре поселка Красный Лиман, а это уже пригород Родинского. Чуть восточнее Родинского идут бои за терриконы шахты "Родинская". Это угрожает окружением покровско-мирноградского укрепрайона. Остается единственная дорога М-30, которая ведет в этот укрепрайон с северо-запада.Если наша армия пройдет еще десяток километров западнее Покровска от Удачного и Котлино на север, то и эта дорога будет перерезана. Сейчас она контролируется дронами, но это не дает стопроцентного обрезания логистических путей противника. Его группировка требует большого количества боеприпасов, снаряжения, техники. Сейчас с этим у них начинаются проблемы. Особенно с учетом того, что наши передовые отряды ведут бои уже в Покровске.При этом о перспективах скорого освобождения Славянско-Краматорской агломерации пока говорить не приходится. Отступление у ВСУ возле Доброполья связано именно с нехваткой личного состава и грамотными тактическими операциями наших командиров. Но это операции местного значения, а не стратегическая наступательная операция, в результате которой можно окружить группировку противника в каком-то из городов.За все города противник дерется ожесточенно. Освобождение значительно меньшего по размерам Часов Яра потребовало 15 месяцев. Добровольный выход ВСУ из Славянска/Краматорска может обеспечить только политическое решение. Пока же никакого краха украинской армии и обрушения фронта нет.Если говорить об обстановке на других направлениях, то не думаю, что Волчанск на грани падения. Бои там идут по той же линии фронта, что и год назад. Наши продвигаются по флангам, но южнее реки Волчья противник сохраняет хорошо укрепленные позиции в городе.Под Купянском мы ведем бои на северных окраинах города силами тех подразделений, которые сумели закрепиться на западном берегу Оскола. Для полноценного штурма города этого явно недостаточно. Город не окружен, он находится на двух берегах Оскола. Тем более, пока на восточном берегу никаких активных действий с попыткой наступления не происходит.В Сумской области ВСУ контратаковали и сумели отбить Козатовку и Андреевку, вынудив наши войска отойти севернее. При этом есть наше продвижение в Юнаковке и в Бессаловке. Но это успехи тактического уровня. Они не имеют отношения к наступлению на областной центр Сумы.

