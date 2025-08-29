https://ukraina.ru/20250829/rostislav-ischenko-rabotat-s-ukrainskim-obschestvom-kak-s-normalnym-seychas-nevozmozhno-1067782346.html

Ростислав Ищенко: "Работать с украинским обществом как с нормальным сейчас невозможно"

Тотальная цензура и пропаганда на Украине достигли такого уровня, что работать с украинским обществом как с адекватным и информированным в нынешних условиях невозможно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

Отвечая на вопрос о возможности диалога, эксперт заявил: "Работать с ними сейчас как с нормальным адекватным обществом невозможно". Политолог пояснил, что даже если украинцы через VPN посмотрят альтернативные источники информации, "то, что они посмотрели, они не могут обсуждать между собой. То есть даже если бы они посмотрели бы нашу программу, они её не могут обсуждать, кроме как шёпотом где-то на кухне, потому что иначе они попадут под репрессии".Ищенко привел яркий пример тотального контроля над сознанием: "Если им начнут рассказывать на Украине ежедневно, 24 часа в день, что Солнце восходит на Западе и заходит на Востоке, через два месяца вся Украина будет верить, что именно так оно и есть". Он добавил, что тем более никто из них уже не знает, где Запад и Восток."Можем ли мы работать с таким украинским обществом? Не можем, потому что нам этот путь закрыт", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Украина использует Трампа как посредника, чтобы торговаться с Россией" на сайте Украина.ру.О том, как руководство ЕС видит дальнейшее развитие украинского конфликта — в материале "Вадим Трухачев: Если Россия резко сдвинет линию фронта, страны НАТО введут войска на западную Украину".

