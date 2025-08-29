Ростислав Ищенко: "Работать с украинским обществом как с нормальным сейчас невозможно" - 29.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250829/rostislav-ischenko-rabotat-s-ukrainskim-obschestvom-kak-s-normalnym-seychas-nevozmozhno-1067782346.html
Ростислав Ищенко: "Работать с украинским обществом как с нормальным сейчас невозможно"
Ростислав Ищенко: "Работать с украинским обществом как с нормальным сейчас невозможно" - 29.08.2025 Украина.ру
Ростислав Ищенко: "Работать с украинским обществом как с нормальным сейчас невозможно"
Тотальная цензура и пропаганда на Украине достигли такого уровня, что работать с украинским обществом как с адекватным и информированным в нынешних условиях невозможно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-08-29T05:00
2025-08-29T05:00
новости
украина
запад
россия
ростислав ищенко
дональд трамп
украина.ру
главные новости
аналитика
аналитики
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/100953/43/1009534376_0:159:2692:1673_1920x0_80_0_0_0142247338fd93c94f3b022419d0375b.jpg
Отвечая на вопрос о возможности диалога, эксперт заявил: "Работать с ними сейчас как с нормальным адекватным обществом невозможно". Политолог пояснил, что даже если украинцы через VPN посмотрят альтернативные источники информации, "то, что они посмотрели, они не могут обсуждать между собой. То есть даже если бы они посмотрели бы нашу программу, они её не могут обсуждать, кроме как шёпотом где-то на кухне, потому что иначе они попадут под репрессии".Ищенко привел яркий пример тотального контроля над сознанием: "Если им начнут рассказывать на Украине ежедневно, 24 часа в день, что Солнце восходит на Западе и заходит на Востоке, через два месяца вся Украина будет верить, что именно так оно и есть". Он добавил, что тем более никто из них уже не знает, где Запад и Восток."Можем ли мы работать с таким украинским обществом? Не можем, потому что нам этот путь закрыт", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Украина использует Трампа как посредника, чтобы торговаться с Россией" на сайте Украина.ру.О том, как руководство ЕС видит дальнейшее развитие украинского конфликта — в материале "Вадим Трухачев: Если Россия резко сдвинет линию фронта, страны НАТО введут войска на западную Украину".
https://ukraina.ru/20250828/oleg-nemenskiy-evropa-zhdet-chto-rossiya-budet-legkoy-dobychey-v-bolshoy-voyne-kotoruyu-sprovotsiruet-1067749717.html
украина
запад
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/100953/43/1009534376_126:0:2567:1831_1920x0_80_0_0_e25643032cba3100cf4efd5f0b368b2c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, запад, россия, ростислав ищенко, дональд трамп, украина.ру, главные новости, аналитика, аналитики, аналитика событий на украине, эксперты, общество, пропаганда
Новости, Украина, Запад, Россия, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, Украина.ру, Главные новости, Аналитика, аналитики, аналитика событий на Украине, эксперты, Общество, пропаганда

Ростислав Ищенко: "Работать с украинским обществом как с нормальным сейчас невозможно"

05:00 29.08.2025
 
© РИА Новости . Александр Максименко / Перейти в фотобанкНародное вече в Киеве
Народное вече в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости . Александр Максименко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Тотальная цензура и пропаганда на Украине достигли такого уровня, что работать с украинским обществом как с адекватным и информированным в нынешних условиях невозможно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос о возможности диалога, эксперт заявил: "Работать с ними сейчас как с нормальным адекватным обществом невозможно".
Политолог пояснил, что даже если украинцы через VPN посмотрят альтернативные источники информации, "то, что они посмотрели, они не могут обсуждать между собой. То есть даже если бы они посмотрели бы нашу программу, они её не могут обсуждать, кроме как шёпотом где-то на кухне, потому что иначе они попадут под репрессии".
Ищенко привел яркий пример тотального контроля над сознанием: "Если им начнут рассказывать на Украине ежедневно, 24 часа в день, что Солнце восходит на Западе и заходит на Востоке, через два месяца вся Украина будет верить, что именно так оно и есть". Он добавил, что тем более никто из них уже не знает, где Запад и Восток.
"Можем ли мы работать с таким украинским обществом? Не можем, потому что нам этот путь закрыт", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Украина использует Трампа как посредника, чтобы торговаться с Россией" на сайте Украина.ру.
О том, как руководство ЕС видит дальнейшее развитие украинского конфликта — в материале "Вадим Трухачев: Если Россия резко сдвинет линию фронта, страны НАТО введут войска на западную Украину".
Олег Неменский интервью - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Вчера, 06:30
Олег Неменский: Европа ждет, что Россия будет легкой добычей в большой войне, которую спровоцирует ПольшаПольша может стать государством, на которое будет возложена ответственность по провоцированию военного столкновения с Россией. Такой конфликт пока что является планом части европейской элиты, но именно эта элита сейчас господствует в европейских государствах. В том числе и в Польше. Подготовка к военному конфликту идет вполне серьезная.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаЗападРоссияРостислав ИщенкоДональд ТрампУкраина.руГлавные новостиАналитикааналитикианалитика событий на УкраинеэкспертыОбществопропаганда
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:28Руслан Сафаров: Трампа может устроить такая война на Украине, которая разорит, но не уничтожит Европу
05:28Американская парадигма: пока все сфокусированы на Украине, Трамп наладил бизнес с Россией
05:28"К концу года в стране останется меньше 20 млн человек". Украинские эксперты о ближайшем будущем
05:20"Мы ведь Родину защищаем, это высший приоритет": командир роты про ответственность перед семьями бойцов
05:18Спецоперация на минувшей неделе. Ренессанс пехотного боя и исчезновение "тумана войны"
05:00Ростислав Ищенко: "Работать с украинским обществом как с нормальным сейчас невозможно"
04:40Зеленский из двух зол выбрал меньшее: эксперт объяснил, почему Киев отпускает из страны молодежь
04:20"Поднял ставки, но попал в дурацкое положение": Царёв о том, почему Трамп отказался от санкций против РФ
04:00Ростислав Ищенко: "С Зеленским договориться невозможно, а с Трампом — почему бы и нет"
03:50Неприятие бандеровщины в Польше нарастает, но она и дальше будет истово поддерживать Украину — посол РФ
03:23Китай готов содействовать решению конфликта на Украине — посол РФ в КНР
03:02Обломками украинских БПЛА в Орловской области ранен один человек, повреждены четыре здания
02:52Чиновники ЕС обсуждают создание буферной зоны на Украине
02:22В Тамбовской области объявлена опасность БПЛА. В Тульской, Рязанской и Орловской областях работает ПВО
02:03Украинские МИД и Минкульт возмутились из-за российского флага на Венецианском кинофестивале
01:37Росавиация временно ограничила работу аэропорта Калуги
01:29Силы ПВО уничтожили десять украинских БПЛА над Брянской областью
01:17Силы ПВО за три часа сбили над российскими регионами 19 украинских БПЛА
01:04Массированный ночной удар и потопление украинского корабля. Обзор главных событий 28 августа
00:48Мелитополь атакуют БПЛА. Сводка угроз по регионам России на 0:40
Лента новостейМолния