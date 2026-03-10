"Израиль похоронил себя сам": Казаков о потере "образа жертвы" и неизбежном поражении Тель-Авива - 10.03.2026 Украина.ру
"Израиль похоронил себя сам": Казаков о потере "образа жертвы" и неизбежном поражении Тель-Авива
Начав бомбардировки Газы Израиль лишил себя главного стратегического ресурса — образа жертвы, став агрессором. Теперь этот плацдарм невозможно защитить, особенно если США решат выйти из войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков
2026-03-10T05:45
2026-03-10T05:45
новости
израиль
сша
иран
александр казаков
дональд трамп
ростислав ищенко
удар по ирану
война в иране
международные отношения
Журналист спросил, понимает ли Дональд Трамп, что если США выйдут из войны в Иране, то Израиль может проиграть. По словам Казакова, Израиль "похоронил себя сам" еще в октябре 2023 года, когда начал бомбардировки Газы. По мнению политолога, Израиль в этом плане похож на Прибалтику, которую можно снабжать только с моря. "А у Ирана достаточно средств поражения, чтобы закрыть израильтян с моря. Не зря же иранцы по британской базе на Кипре шарахнули, чтобы показать длину руки", — добавил аналитик.Казаков подчеркнул, что после ухода США ситуация поменяется. "Я, конечно, понимаю, что США и Трамп – это "христианские сионисты". Но они точно не собираются разменять свою страну на Израиль. Как только они уйдут, ситуация сразу изменится", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Александр Казаков: Совсем скоро США поступят с Израилем так же, как они поступили с Европой и Украиной" на сайте Украина.ру.О том, почему Запад больше не может побеждать обычными вооружениями и рассматривает возможность применения ядерного оружия — в интервью Ростислава Ищенко: Война США и Израиля против Ирана может привести к применению ядерного оружия на Украине на сайте Украина.ру.
израиль
сша
иран
прибалтика
новости, израиль, сша, иран, александр казаков, дональд трамп, ростислав ищенко, удар по ирану, война в иране, международные отношения, международная политика, главные новости, главное, военный эксперт, война, прибалтика, аналитики, аналитика
Новости, Израиль, США, Иран, Александр Казаков, Дональд Трамп, Ростислав Ищенко, удар по Ирану, война в Иране, международные отношения, Международная политика, Главные новости, главное, военный эксперт, война, Прибалтика, аналитики, Аналитика

"Израиль похоронил себя сам": Казаков о потере "образа жертвы" и неизбежном поражении Тель-Авива

05:45 10.03.2026
 
© РИА НовостиИзраильские военные в районе границы с сектором Газа
Израильские военные в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости
Начав бомбардировки Газы Израиль лишил себя главного стратегического ресурса — образа жертвы, став агрессором. Теперь этот плацдарм невозможно защитить, особенно если США решат выйти из войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков
Журналист спросил, понимает ли Дональд Трамп, что если США выйдут из войны в Иране, то Израиль может проиграть. По словам Казакова, Израиль "похоронил себя сам" еще в октябре 2023 года, когда начал бомбардировки Газы.
"Все адекватные политические мыслители сходятся во мнении, что он лишил себя главного стратегического ресурса – образа жертвы. Теперь это агрессор и геноцидник. Израиль не спасти", — заявил эксперт.
По мнению политолога, Израиль в этом плане похож на Прибалтику, которую можно снабжать только с моря. "А у Ирана достаточно средств поражения, чтобы закрыть израильтян с моря. Не зря же иранцы по британской базе на Кипре шарахнули, чтобы показать длину руки", — добавил аналитик.
Казаков подчеркнул, что после ухода США ситуация поменяется. "Я, конечно, понимаю, что США и Трамп – это "христианские сионисты". Но они точно не собираются разменять свою страну на Израиль. Как только они уйдут, ситуация сразу изменится", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Александр Казаков: Совсем скоро США поступят с Израилем так же, как они поступили с Европой и Украиной" на сайте Украина.ру.
О том, почему Запад больше не может побеждать обычными вооружениями и рассматривает возможность применения ядерного оружия — в интервью Ростислава Ищенко: Война США и Израиля против Ирана может привести к применению ядерного оружия на Украине на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
