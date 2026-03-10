https://ukraina.ru/20260310/izrail-pokhoronil-sebya-sam-kazakov-o-potere-obraza-zhertvy-i-neizbezhnom-porazhenii-tel-aviva-1076586880.html

"Израиль похоронил себя сам": Казаков о потере "образа жертвы" и неизбежном поражении Тель-Авива

Начав бомбардировки Газы Израиль лишил себя главного стратегического ресурса — образа жертвы, став агрессором. Теперь этот плацдарм невозможно защитить, особенно если США решат выйти из войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков

Журналист спросил, понимает ли Дональд Трамп, что если США выйдут из войны в Иране, то Израиль может проиграть. По словам Казакова, Израиль "похоронил себя сам" еще в октябре 2023 года, когда начал бомбардировки Газы. По мнению политолога, Израиль в этом плане похож на Прибалтику, которую можно снабжать только с моря. "А у Ирана достаточно средств поражения, чтобы закрыть израильтян с моря. Не зря же иранцы по британской базе на Кипре шарахнули, чтобы показать длину руки", — добавил аналитик.Казаков подчеркнул, что после ухода США ситуация поменяется. "Я, конечно, понимаю, что США и Трамп – это "христианские сионисты". Но они точно не собираются разменять свою страну на Израиль. Как только они уйдут, ситуация сразу изменится", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Александр Казаков: Совсем скоро США поступят с Израилем так же, как они поступили с Европой и Украиной" на сайте Украина.ру.О том, почему Запад больше не может побеждать обычными вооружениями и рассматривает возможность применения ядерного оружия — в интервью Ростислава Ищенко: Война США и Израиля против Ирана может привести к применению ядерного оружия на Украине на сайте Украина.ру.

