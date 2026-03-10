https://ukraina.ru/20260310/tramp-udivlen-chto-iran-ne-sdaetsya--predlagaetsya-plan-otstupleniya-khronika-sobytiy-na-utro-10-marta--1076592931.html

Трамп удивлен, что Иран не сдается — предлагается план отступления. Хроника событий на утро 10 марта

Трамп удивлен, что Иран не сдается — предлагается план отступления. Хроника событий на утро 10 марта

Советники американского президента Дональда Трампа обеспокоены затягиванием иранской кампании. Тем временем из-за обсуждений возможной отправки военнослужащих ВСУ на Ближний Восток критика в адрес Владимира Зеленского усиливается. В Китае между тем сообщили, что Россия ответила США "око за око", поддержав Иран разведданными

Телефонный разговор лидеров России и США состоялсяПрезидент США Дональд Трамп сообщил, что его телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным прошел очень хорошо, в ходе беседы обсуждался, в том числе, украинский конфликт. "У меня был очень хороший разговор с президентом Путиным", — сказал Трамп, отметив, что беседа носила позитивный характер и в контактах участвовали много человек с обеих сторон. Путин, по словам американского лидера, также выразил стремление содействовать решению ситуации на Ближнем Востоке.Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил факт состоявшихся переговоров, уточнив, что разговор прошел по инициативе американской стороны. По его словам, акцент в беседе был сделан на конфликте вокруг Ирана и переговорах по украинскому урегулированию.Лидеры провели предметный и полезный обмен мнениями по ситуации в Иране, затронули также вопросы, касающиеся Венесуэлы. Путин высказал ряд соображений, направленных на скорейшее политико-дипломатическое урегулирование конфликта в Иране, а также дал положительную оценку посредническим усилиям США и лично Трампа в урегулировании конфликта на Украине.В целом беседа носила деловой, откровенный и конструктивный характер, сообщил Ушаков. Советники Трампа в панике — затяжная война с Ираном грозит политической катастрофойНекоторые советники Дональда Трампа в частном порядке призывают его разработать план выхода из конфликта с Ираном. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации американского лидера.Однако, по информации издания, часть представителей администрации Трампа считают, что легкий выход США из конфликта маловероятен, пока Иран продолжает атаковать страны Ближнего Востока, а Израиль сохраняет готовность бить по иранским целям.Источники отмечают, что Трамп не намерен прекращать войну, пока не добьется удовлетворяющей его победы. При этом американский лидер порой бывал удивлен нежеланию Тегерана согласиться на требования Вашингтона и Тель-Авива, несмотря на массированные удары.Сам Трамп накануне пообещал, что операция будет завершена "довольно скоро", и в беседе с журналистами вновь повторил это утверждение. Однако призывы советников искать выход из конфликта свидетельствуют о растущей обеспокоенности в окружении президента по поводу затягивания военной кампании и ее возможных последствий.Украинских солдат хотят разменять на политическое убежище для ЗеленскогоКиев между тем не желает оставаться в стороне. Агентству РИА Новости сообщили в российских силовых структурах, что критика в адрес Владимира Зеленского усиливается на Украине из-за обсуждений возможной отправки военнослужащих ВСУ на Ближний Восток."Националист Виталий Куприй уверен, что таким образом глава киевского режима хочет "заработать" себе на политическое убежище", — сказал собеседник агентства.В настоящее время в украинских силовых ведомствах всерьёз рассматривается вопрос о возможном участии ВСУ в потенциальной наземной операции на Ближнем Востоке.Москва использует ту же тактику, что и ВашингтонОдновременно в этим китайское издание Sohu прокомментировало ситуацию вокруг предполагаемой передачи Россией разведывательных данных Ирану, которая вызвала панику в американских СМИ и политических кругах. По мнению обозревателей, Москва действует по принципу "око за око", отвечая на многолетние провокации Вашингтона.Эксперты подчеркивают, что США также обеспокоены выходом России на мировой рынок в качестве "крупного производителя нефти". Москва, по их словам, уже выиграла от стремительного роста цен на энергоресурсы на фоне ближневосточного кризиса. Однако главное разочарование Вашингтона — поддержка Россией Ирана."Американцы четыре года снабжают Киев разведывательной информацией, используемой против РФ. Москва ответила Вашингтону в стиле "око за око"", — отмечается в материале.Тем временем Россия, наряду с Китаем и Францией, обратилась к Ирану с призывом к прекращению огня. Замглавы МИД Ирана Казем Гариб Абади подтвердил в эфире телевидения, что государства желают установления мира на Ближнем Востоке, однако Тегеран требует гарантий неповторения агрессии.Таким образом, Москва сохраняет баланс между поддержкой своего стратегического партнера и стремлением к деэскалации конфликта.Стоит напомнить, что 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о нанесении "превентивных" ударов по Ирану. Вслед за этим Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана, подчеркнув, что она направлена "на защиту американского народа путем устранения непосредственной угрозы". По его словам, деятельность Исламской республики "напрямую угрожает" США, их войскам, базам за рубежом и союзникам по всему миру.В результате военной операции погиб Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В связи с кончиной главы государства в Иране объявлен 40-дневный траур. Российская сторона выразила решительное осуждение произошедшего: Владимир Путин назвал случившееся циничным нарушением норм морали и международного права, а официальный представитель МИД РФ призвал стороны к немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта, возложив ответственность за атаку на США и Израиль.Позднее представители Пентагона на закрытом брифинге для Конгресса США признали, что у американской разведки отсутствовали данные о планах Ирана нанести первый удар по американским войскам.Фронтовая сводка Минувшей ночью средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Наибольшее количество дронов — девять — было сбито в небе над Республикой Крым. Еще пять беспилотников ликвидированы над Белгородской областью, три — над Курской областью.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Северском направлении сообщается об освобождении населенного пункта Голубовка. Боевые действия смещаются западнее Северска, где российские подразделения ведут бои за выход к дорогам, ведущим на Славянск. Полностью закрыт "карман" между Привольем и Фёдоровкой Второй, зафиксировано продвижение юго-западнее Резниковки.На Красноармейском направлении продолжаются тяжелые бои на восточных окраинах Сергеевки. Российские войска теснят противника к северу от Гришино и продвигаются в направлении Шевченко, расширяя зону контроля и создавая условия для дальнейшего наступления.На Гуляйпольском направлении зафиксировано продвижение российских подразделений к Гуляйпольскому, а также по линии Верхняя Терса — Воздвижевка. Противник пытается сдерживать натиск, но вынужден отступать под давлением ВС РФ.На Константиновском направлении российские войска продвигаются между Долгой Балкой и Ильиновкой. Подразделения ВС РФ оказывают давление на Долгую Балку и выбивают противника из Ильиновки, улучшая тактическое положение для дальнейших действий на данном участке.

