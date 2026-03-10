https://ukraina.ru/20260310/tramp-govorit-o-chetyrekh-nedelyakh-ischenko-o-zapasakh-raket-u-ssha-i-srokakh-voyny-v-irane-1076583601.html

"Трамп говорит о четырех неделях": Ищенко о запасах ракет у США и сроках войны в Иране

Исход операции США в Иране зависит от того, какие запасы вооружений они подготовили и на какое сопротивление Тегерана они рассчитывали. Трамп говорит о запасах на четыре недели, но уже к концу третьей американцы начнут испытывать серьезные проблемы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

Отвечая на вопрос о ресурсах сторон, эксперт обратил внимание на заявления президента США. Все зависит от того, насколько серьезные запасы вооружений подготовили американцы и на какое сопротивление Ирана они рассчитывали, добавил Ищенко."Трамп говорит, что на четыре недели. Если на четыре недели, то американцы – люди бережливые. И уже к концу третьей недели они начнут испытывать серьезные проблемы", — заявил политолог. По его словам, первые трудности у американцев могут возникнуть раньше. Им придется проводить перерасчет, позволяет ли логистика растянуть запасы.Он привел данные о возможностях США. "Говорят, что США за год производят меньше ракет, чем используют за день. Более того, мы каждый год слышим, что у них боеприпасы для "Пэтриотов" заканчиваются. Тем не менее, они до сих пор Украине продолжают поставлять зенитные ракеты", — отметил политолог. "Посмотрим, как будут развиваться события", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Война США и Израиля против Ирана может привести к применению ядерного оружия на Украине" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты хитрой игры Трампа на Ближнем Востоке и как война в Иране связана с выборами в США — в материале "Андрей Серенко: Украина использует войну США и Ирана, чтобы стать лидером западного мира" на сайте Украина.ру.

