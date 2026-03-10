Зеленский хочет обратиться с посланием к миру - New York Times - 10.03.2026 Украина.ру
Зеленский хочет обратиться с посланием к миру - New York Times
Владимир Зеленский на фоне событий на Ближнем Востоке и ухода темы украинского конфликта на второй план пытается донести свою точку зрения через "послание миру", пишет The New York Times
По данным издания, смысл послания заключается в следующем: Украина готова помочь с отражением атак иранских дронов на Ближнем Востоке, но следует помнить, что в помощи по-прежнему нуждается и она сама.Киев предложил странам Ближнего Востока обменять свои беспилотники-перехватчики на более мощные системы, необходимые украинским войскам, он также рассчитывает на дипломатическую поддержку в переговорах с Москвой в обмен на помощь.Подробнее - в материале Выяснилось, когда посланники Зеленского помогут США бороться с БПЛА Ирана на сайте Украина.ру.
09:32 10.03.2026 (обновлено: 09:34 10.03.2026)
 
Владимир Зеленский на фоне событий на Ближнем Востоке и ухода темы украинского конфликта на второй план пытается донести свою точку зрения через "послание миру", пишет The New York Times
По данным издания, смысл послания заключается в следующем: Украина готова помочь с отражением атак иранских дронов на Ближнем Востоке, но следует помнить, что в помощи по-прежнему нуждается и она сама.
"Зеленский знает, что, если США позвонят и попросят о чем-то, он ответит согласием. Но он надеется, что это поможет ему в переговорах с Россией", — пишет автор, отмечая, что помощь в конфликте с Ираном стала для Украины способом показать готовность к уступкам и некоторым компромиссам.
Киев предложил странам Ближнего Востока обменять свои беспилотники-перехватчики на более мощные системы, необходимые украинским войскам, он также рассчитывает на дипломатическую поддержку в переговорах с Москвой в обмен на помощь.
Подробнее - в материале Выяснилось, когда посланники Зеленского помогут США бороться с БПЛА Ирана на сайте Украина.ру.
Владимир Зеленский
 
Лента новостейМолния