https://ukraina.ru/20260310/zelenskiy-khochet-obratitsya-s-poslaniem-k-miru---new-york-times-1076595018.html

Зеленский хочет обратиться с посланием к миру - New York Times

Зеленский хочет обратиться с посланием к миру - New York Times - 10.03.2026 Украина.ру

Зеленский хочет обратиться с посланием к миру - New York Times

Владимир Зеленский на фоне событий на Ближнем Востоке и ухода темы украинского конфликта на второй план пытается донести свою точку зрения через "послание миру", пишет The New York Times

2026-03-10T09:32

2026-03-10T09:32

2026-03-10T09:34

новости

ближний восток

украина

сша

владимир зеленский

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0d/1075603067_0:40:3071:1767_1920x0_80_0_0_8adae2d4da2731add058d6885e7591a6.jpg

По данным издания, смысл послания заключается в следующем: Украина готова помочь с отражением атак иранских дронов на Ближнем Востоке, но следует помнить, что в помощи по-прежнему нуждается и она сама.Киев предложил странам Ближнего Востока обменять свои беспилотники-перехватчики на более мощные системы, необходимые украинским войскам, он также рассчитывает на дипломатическую поддержку в переговорах с Москвой в обмен на помощь.Подробнее - в материале Выяснилось, когда посланники Зеленского помогут США бороться с БПЛА Ирана на сайте Украина.ру.

ближний восток

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ближний восток, украина, сша, владимир зеленский, украина.ру