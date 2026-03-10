https://ukraina.ru/20260310/zelenskiy-khochet-obratitsya-s-poslaniem-k-miru---new-york-times-1076595018.html
Зеленский хочет обратиться с посланием к миру - New York Times
Зеленский хочет обратиться с посланием к миру - New York Times - 10.03.2026 Украина.ру
Зеленский хочет обратиться с посланием к миру - New York Times
Владимир Зеленский на фоне событий на Ближнем Востоке и ухода темы украинского конфликта на второй план пытается донести свою точку зрения через "послание миру", пишет The New York Times
2026-03-10T09:32
2026-03-10T09:32
2026-03-10T09:34
новости
ближний восток
украина
сша
владимир зеленский
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0d/1075603067_0:40:3071:1767_1920x0_80_0_0_8adae2d4da2731add058d6885e7591a6.jpg
По данным издания, смысл послания заключается в следующем: Украина готова помочь с отражением атак иранских дронов на Ближнем Востоке, но следует помнить, что в помощи по-прежнему нуждается и она сама.Киев предложил странам Ближнего Востока обменять свои беспилотники-перехватчики на более мощные системы, необходимые украинским войскам, он также рассчитывает на дипломатическую поддержку в переговорах с Москвой в обмен на помощь.Подробнее - в материале Выяснилось, когда посланники Зеленского помогут США бороться с БПЛА Ирана на сайте Украина.ру.
ближний восток
украина
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0d/1075603067_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_83f6e05a0736e4c5528865bf9b587174.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ближний восток, украина, сша, владимир зеленский, украина.ру
Новости, Ближний Восток, Украина, США, Владимир Зеленский, Украина.ру
Зеленский хочет обратиться с посланием к миру - New York Times
09:32 10.03.2026 (обновлено: 09:34 10.03.2026)
Владимир Зеленский на фоне событий на Ближнем Востоке и ухода темы украинского конфликта на второй план пытается донести свою точку зрения через "послание миру", пишет The New York Times
По данным издания, смысл послания заключается в следующем: Украина готова помочь с отражением атак иранских дронов на Ближнем Востоке, но следует помнить, что в помощи по-прежнему нуждается и она сама.
"Зеленский знает, что, если США позвонят и попросят о чем-то, он ответит согласием. Но он надеется, что это поможет ему в переговорах с Россией", — пишет автор, отмечая, что помощь в конфликте с Ираном стала для Украины способом показать готовность к уступкам и некоторым компромиссам.
Киев предложил странам Ближнего Востока обменять свои беспилотники-перехватчики на более мощные системы, необходимые украинским войскам, он также рассчитывает на дипломатическую поддержку в переговорах с Москвой в обмен на помощь.