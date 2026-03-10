https://ukraina.ru/20260310/glavnoe-za-noch-10-marta--1076592991.html
Главное за ночь 10 марта
Российские военные бьют управляемыми авиабомбами по целям в Харьковской области. Об этом и других событиях минувшей ночи рассказал 10 марта телеграм-канал Украина.ру
🟥 Прилёт в Харькове подтверждает мэр города Игорь Терехов.🟥 Дежурные средства российской ПВО за ночь сбили 17 украинских беспилотников: девять над Крымом, пять над Белгородской и три над Курской областью, перечислило Минобороны. 🟥 Мирный житель пострадал в результате атаки украинского дрона на автомобиль в Климовском районе Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.🟥 Один железнодорожник погиб, еще двое ранены за неделю от ударов ВСУ по ж/д составам, информировал посол по особым поручениям Родион Мирошник. Всего 30 мирных жителей погибли в РФ за неделю от ударов ВСУ, более 150 получили ранения, заявил он.🟥 Иран атаковал авиабазу США в Бахрейне. Сообщившее об этом агентство Tasnim утверждает, что на базе возник сильный пожар.🟥 Израиль нанёс удар по школе в иранском Хомейне. Несколько жилых домов вокруг также повреждено, пишет агентство Fars со ссылкой на местные власти. Информация о пострадавших не уточняется.🟥 США могут "по-дружески установить контроль" над Кубой, утверждает президент Дональд Трамп.🟥 Рост цен на нефть привел в панику американскую администрацию, сообщает CNN со ссылкой на источники. Администрация Трампа рассчитывала использовать снижение стоимости бензина как ключевой аргумент в пользу Республиканской партии накануне ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США, отмечает CNN.О других событиях - в материале "Украину бросили в огненную яму". Эксперты и политики о настоящем и будущем на сайте Украина.ру.
07:59 10.03.2026 (обновлено: 08:22 10.03.2026)
Российские военные бьют управляемыми авиабомбами по целям в Харьковской области. Об этом и других событиях минувшей ночи рассказал 10 марта телеграм-канал Украина.ру
🟥 Прилёт в Харькове подтверждает мэр города Игорь Терехов.
🟥 Дежурные средства российской ПВО за ночь сбили 17 украинских беспилотников: девять над Крымом, пять над Белгородской и три над Курской областью, перечислило Минобороны.
🟥 Мирный житель пострадал в результате атаки украинского дрона на автомобиль в Климовском районе Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
🟥 Один железнодорожник погиб, еще двое ранены за неделю от ударов ВСУ по ж/д составам, информировал посол по особым поручениям Родион Мирошник.
Всего 30 мирных жителей погибли в РФ за неделю от ударов ВСУ, более 150 получили ранения, заявил он.
🟥 Иран атаковал авиабазу США в Бахрейне. Сообщившее об этом агентство Tasnim утверждает, что на базе возник сильный пожар.
🟥 Израиль нанёс удар по школе в иранском Хомейне. Несколько жилых домов вокруг также повреждено, пишет агентство Fars со ссылкой на местные власти. Информация о пострадавших не уточняется.
🟥 США могут "по-дружески установить контроль" над Кубой, утверждает президент Дональд Трамп.
"Это может произойти по-дружески, а может и нет. Это не будет иметь значения, потому что они действительно на пределе. У них нет энергии, нет денег. Они находятся в глубочайшем гуманитарном кризисе, и мы не хотим этого видеть", - сказал он.
🟥 Рост цен на нефть привел в панику американскую администрацию, сообщает CNN со ссылкой на источники. Администрация Трампа рассчитывала использовать снижение стоимости бензина как ключевой аргумент в пользу Республиканской партии накануне ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США, отмечает CNN.