Главное за ночь 10 марта

10.03.2026

Главное за ночь 10 марта

Российские военные бьют управляемыми авиабомбами по целям в Харьковской области. Об этом и других событиях минувшей ночи рассказал 10 марта телеграм-канал Украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065642022_0:6:1228:697_1920x0_80_0_0_7af9fbf8ffa7088d498806509beffd6d.jpg

🟥 Прилёт в Харькове подтверждает мэр города Игорь Терехов.🟥 Дежурные средства российской ПВО за ночь сбили 17 украинских беспилотников: девять над Крымом, пять над Белгородской и три над Курской областью, перечислило Минобороны. 🟥 Мирный житель пострадал в результате атаки украинского дрона на автомобиль в Климовском районе Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.🟥 Один железнодорожник погиб, еще двое ранены за неделю от ударов ВСУ по ж/д составам, информировал посол по особым поручениям Родион Мирошник. Всего 30 мирных жителей погибли в РФ за неделю от ударов ВСУ, более 150 получили ранения, заявил он.🟥 Иран атаковал авиабазу США в Бахрейне. Сообщившее об этом агентство Tasnim утверждает, что на базе возник сильный пожар.🟥 Израиль нанёс удар по школе в иранском Хомейне. Несколько жилых домов вокруг также повреждено, пишет агентство Fars со ссылкой на местные власти. Информация о пострадавших не уточняется.🟥 США могут "по-дружески установить контроль" над Кубой, утверждает президент Дональд Трамп.🟥 Рост цен на нефть привел в панику американскую администрацию, сообщает CNN со ссылкой на источники. Администрация Трампа рассчитывала использовать снижение стоимости бензина как ключевой аргумент в пользу Республиканской партии накануне ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США, отмечает CNN.О других событиях - в материале "Украину бросили в огненную яму". Эксперты и политики о настоящем и будущем на сайте Украина.ру.

