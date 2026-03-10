Разоблачение “Госпитальеров”: станет ли оно началом большой ревизии военных донатов на Украине - 10.03.2026 Украина.ру
Разоблачение "Госпитальеров": станет ли оно началом большой ревизии военных донатов на Украине
Разоблачение “Госпитальеров”: станет ли оно началом большой ревизии военных донатов на Украине - 10.03.2026 Украина.ру
Разоблачение “Госпитальеров”: станет ли оно началом большой ревизии военных донатов на Украине
На Украине набирает обороты скандал, способyый дискредитировать волонтерское движение, которому в стране поклоняется 81% украинцев. Они очень удивятся, когда узнают, что "бескорыстные" добровольцы покупают авто, дома и земельные участки вместо того, чтобы отправлять собранные деньги на помощь ВСУ.
А может и нет. Чему удивляться в стране, где друзья президента покупают золотые унитазы за средства, выведенные из энергетики, а сотрудники ТЦК становятся миллиардерами и записывают в декларации столько золотых слитков, сколько украинским инкассаторам пойманным в Венгрии, и не снилось?На этот раз речь идет о медицинском батальоне "Госпитальеры", который уличили в непрозрачном использовании донатов. Впрочем, похоже, что отсутствие отчетности и махинации со средствами для ВСУ - только вершина айсберга разоблачений добровольных помощников армии. Напомним, что батальон был создан еще в 2014 году с целью оказания первой помощи раненым солдатам из зоны боевых действий. Это сейчас "медицинские рыцари" (подразделение боевых медикинь названо в честь рыцарей христианского военного средневекового ордена) рассказывают, что собранные ими донаты и медпомощь передаются всу-шникам. Но свои навыки госпитальеры отточили еще в зоне АТО, куда отправились в составе Украинской добровольческой армии, cформированной на основе "Правого сектора"*. Проще говоря, это медподразделение зализывало раны карателям, которые в 2014-м поехали грабить и расстреливать Донбасс. Кстати, уже в 2018-м этих добровольцев разоружали спецназы СБУ и МВД, что называется, увольняли из гестапо за зверства.Сейчас о своих истоках "Госпитальеры" предпочитают не вспоминать, и рассказывают о своих подвигах ради спасения солдат ВСУ. Правда, как выяснилось, многие всушники не в курсе о своих спасителях, хотя на их эвакуацию и лечение наверняка списаны миллионы. Уточнить это не представляется возможным, поскольку "Госпитальеры" во главе с народным депутатом от партии Порошенко** "Евросолидарность" Яной Зинкевич потеряли всю отчетность.Более того, выяснилось, что у организации нет оформленного единого фонда, а вместо него существует подозрительная сеть товариществ с ограниченной ответственностью, ГО-шек и благотворительных организаций, оформленных на родственников боевиков. Кто эти люди, спросите вы? У батальона есть ГО "Медицинский Корпус", бенефициарами являются три человека: это народный депутат Яна Зинкевич, Владимир Шутка и Сергей Слипец.За время полномасштабной войны, а именно 8 апреля 2024 года, Яна Зинкевич стала собственницей земельного участка площадью 500 кв. м, а 21 мая 2024 года в собственности Зинкевич появился жилой дом площадью 90 кв. м в Ровненской области. Также Зинкевич обзавелась двумя автомобилями. Так, 1 августа 2022 года она купила Peugeot Expert 2018 года за 589 тысяч гривен, а 3 июля 2024 года в её собственности появился второй автомобиль - Citroen Space 2024 года выпуска за 1,8 миллиона гривен. Явно они не были необходимы медикине, чтобы вывозить раненных с поля боя…Второй основатель "Медкорпуса" - Владимир Шутка. Кстати, у него имеется сын Максим вполне призывного возраста. Только вместо отправки на фронт, отпрыск госпитальера скупает себе американские авто. Так, 14 сентября 2023 года он купил себе автомобиль Ford F-550. А еще через пару лет нигде не работающий сын Шутки приобрел и дом площадью 133 кв. м в элитном районе Бучи, плюс еще два земельных участка площадью 16 соток. Стоимость земли в этом районе доходит до пяти тысяч долларов за сотку. Но украинцы шлют через "Госпитальеров" много донатов "нашим хлопчикам", вот один из них и шикует на эти средства. А что, он же хлопчик? Пусть бросит камень в папу тот, кто скажет что это девочка.Третий основатель фонда - Слипец Сергей. У Сергея Васильевича есть жена Ирина Владимировна и дочь - Янина Сергеевна.Во время полномасштабной войны в собственности супруги госпитальера появилась квартира в Броварах площадью 49 "квадратов", а затем дом площадью 70 квадратных метров и два земельных участка в Киевской области.Что касается дочки, то за время войны она объездила Европу и Азию выкладывая гламурные фото из Испании, Италии, Таиланда. Ну как тут не вспомнить о том, что кураторша этой благотворительной "лавочки" Зинкевич активно выступает в поддержку женской мобилизации. Совсем недавно нардеп заявила, что поддерживает отправку "берегинь" в окопы и к этому вопросу властям придется вернуться. Но, видимо, дочурки партнера это не касается, речь идет о каких-то других украинках, которым не посчастливилось родиться в семье госпитальеров.И это только самый верхний "пласт", который сняли журналисты- расследователи после прозвучавших в адрес "Госпитальеров" обвинений. Так, организацию Зинкевич уличили в том, что она не подала отчеты о тратах многомиллионных донатов. Дальше - больше. Выяснилось, что сборы на амуницию и тактическую медицину проводились через несколько отдельных "банок" – как фонда, так и на личную карту основательницы подразделения. Средства с этих счетов снимались по нескольку раз в день, а отчёты о расходовании средств не публиковались.Позже в Великобритании нашли два юрлица, через которых собрали 1,3 миллиона фунтов, однако отчётов по этим средствам тоже нет. Кроме того, деньги собирали на неизвестные криптокошельки, которые уже удалили с сайта "Госпитальеров". С них вывели более 9 миллионов гривен.Война - это очень большой бизнес. Это сотни тысяч долларов в недели, это миллионы в месяц. И эти средства медбатальон под руководством народного депутата из "ЕС" использовал в своих интересах, а вовсе не нужды армии. По данным обманутых донатеров, деньги с обоих счетов снимали несколько раз в день - как только на счету накапливалось количество средств в десятки тысяч гривен. При этом никаких сообщений об этих операциях или их назначении "Госпитальеры" не публиковали. Кроме того, в сети нашли еще ряд сборов, которые дублировали официальные кампании батальона. Только вообразите о каких оборотах идет речь, если "рыцари" занимались сборами еще с 2014 года! Тут на несколько бюджетов Украины наберется, а между тем Зеленский постоянно ездит по миру с протянутой рукой. Может, кому-то надоело это попрошайничество и киевским властям указали на внутренние финансовые источники?К слову, это не первый скандал связанный с нечистыми на руку "Госпитальерами". В 2024 году членкиня организации Анна Скольбушевская с ником "Адмирал Няв" в своей сети Х (Твиттере) собирала деньги на нужды украинской армии. С 2022 года она была одной из фандрейзеров на зарплате и как парамедик ездила на ротации в зону боевых действий. Также девушка была причастна к организации работы медицинского эвакуационного автобуса "Госпитальеров", который называют "Австрийка". В итоге выяснилось, что "адмирал Няв" была игроманкой и собранные с доверчивых патриотов деньги проигрывала в европейских казино и вообще развлекалась на полную катушку. Выхлоп от действий госпитальерки был такой мощный, что правоохранители вынуждены были начать расследование по факту мошеннических действий добровольцев-волонтеров. Однако до суда не дошло: мошенница спряталась в психушке для лечения своей зависимости, а дело замяли.Но нынешний скандал замять будет трудно: в сети общественного внимания попала более крупная рыба. И ее наверняка будут потрошить, это видно по метаниям и истерикам основательницы "Госпитальеров". Яна Зинкевич сейчас лихорадочно пытается оправдываться. 8 марта командир батальона заявила о поддержке права донаторов знать об использовании средств и сообщила, что батальон работает над подготовкой сводного финансового отчета. Также нардеп подтвердила готовность показать базу и склады для проверки, предоставить доступ к бухгалтерии и аудиторским документам."Я очень дорожу доверием к батальону и ко мне лично. Надеюсь, этот разговор будет полезным для всех, кто нас поддерживает. Потому что сейчас все наши усилия направлены на главное - развитие батальона, усиление наших экипажей и способность самостоятельно обеспечивать свою работу", - пыталась она делать хорошую мину при плохой игре и пускает фальшивую слезу на голубом глазу. Но уже 9 марта Зинкевич объявляет, что никой отчетности не будет поскольку все документы сожгли "российские агрессоры", запустив намеренно ракету по бухгалтерскому центру "Госпитальеров"."У Н.В. Гоголя свинья ворвалась в суд и съела заявление Ивана Никифоровича. Документы, как и в гоголевские времена, исчезают в Украине неожиданным образом. Яна Зинкевич, основательница медбатальона "Госпитальеры", который сейчас обвиняют в отсутствии отчётности на миллионы гривен, объяснила отсутствие финансовых документов. Оказывается, свиньяроссийские дроны в Павлограде во время налёта целенаправленно уничтожили расписки и бухгалтерию", - издеваются над госпитальеркой украинцы.Но как бы смешно не выглядели ужимки мошенницы-депутатки, дело серьезней, чем может показаться на первый взгляд. Да, нельзя исключать что через Зинкевич идут атаки на Петра Порошенко в чьей фракции состоит вороватая медикиня. С другой стороны, главные бенефициары расследования против Фонда - это соросята, с которыми у Петра Алексеевича полное взаимпонимание и консенсус.Так что скандал вокруг волонтерских структур может свидетельствовать о попытке подорвать общественное доверие к одному из самых авторитетных институтов современной Украины. Именно добровольческие и благотворительные организации с начала конфликта стали важным элементом общественной мобилизации, более того, превратились в параллельную систему поддержки армии.Это подтверждают и социологические данные. Согласно опросам, проведённым в конце 2025 года, наибольшим доверием в обществе пользуются Вооружённые силы Украины (96%). На втором месте находятся волонтёры, на третьем - добровольческие формирования, а далее следуют спецслужбы. Подобная структура доверия показывает, что волонтерские сети обладают не только гуманитарным, но и значительным политическим потенциалом. Иными словами, волонтерское движение вполне может превратиться в самостоятельную политическую силу и пройти в ВР. А может даже выдвинуть собственного кандидата на президентских выборах. Однако, подобный сценарий едва ли соответствует интересам внешних политических кураторов Украины. У западных центров влияния - прежде всего в Лондоне и Вашингтоне- уже существуют собственные предпочтения относительно возможных преемников Зеленского, и среди этих фигур представители волонтерского движения практически не фигурируют.Поэтому нельзя исключать, что публичные скандалы вокруг финансовых потоков "Госпитальеров" - это или часть политической борьбы, или что гораздо вернее, начало широкого процесса ревизии и перераспределения ресурсов, накопленных "добровольцами" за годы конфликта. Если это так, то следующими кандидатами на "раздевание" станут ТЦК-шники, а там и до элиток дело дойдет.*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской и террористической**Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
