"Украину бросили в огненную яму". Эксперты и политики о настоящем и будущем

"Украину бросили в огненную яму". Эксперты и политики о настоящем и будущем

В украинском экспертном сообществе обсуждают, что будет с Киевом, когда американских ракет нельзя будет купить ни за какие деньги. Да и не только ракет, денег киевскому режиму может не хватить и на посевную. Винят во всём, конечно, не себя, но иранский кризис.

Блицкриг против Ирана не удался, что дальше? Украинский политолог Руслан Бортник ранее рассказал в эфире одного из каналов о своей беседе с американским коллегой. Тот сказал, что в иранском конфликте стороны, возможно, и хотели бы воевать долго (таков взгляд американца, Иран вообще хотел ли воевать? - ред.), но ресурсов для этого нет. Кроме того, "последствия этой войны для глобальных энергетических рынков, особенно для Европы — для США в меньшей мере — могут быть потенциально близкими к катастрофическим".Поэтому долго воевать никто не сможет. Запасы ракет тоже скоро будут исчерпаны, у войны просто "есть технические пределы", полагает Бортник.Напомним, у Трампа другое мнение, он заявлял, что Америка воевать может "вечно".Но вот член комитета Верховной Рады по вопросам обороны и разведки Сергей Рахманин в эфире "Радио НВ" предположил, что США потребуется достаточно много времени для того, чтобы восполнить запас ракет, а если иранский режим не будет полностью уничтожен и сохранит свои баллистические ракеты, то американское оружие очень сильно подорожает."Это означает, что Украина (киевский режим — ред.) не сможет получить эти ракеты ни за какие деньги, потому что они будут скупаться всем миром", - беспокоится депутат.Плохо будет не только с ракетами. Находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский* полагает, что на Украине может быть сорвана посевная. Он напомнил о заявлении министра энергетики Катара в FT - "продолжение войны приведёт к тому, что все страны Ближнего Востока остановят добычу нефти, так как объявят форс-мажор для юридической защиты от санкций за невыполнение контрактных обязательств по поставкам".По оценкам министра, цена нефти уже через несколько дней превысит отметку 150$ за баррель."Теперь считаем простую пропорцию. При цена 80$ за баррель, оптовая стоимость дизеля и бензина в Украине около 70 грн (гривен — ред.) за литр. При цене нефти в 150$ за баррель и курсе 45 грн/$ - 1 литр топлива в Украине будет стоить 135 грн на опте. В рознице - около 150 грн/литр" - написал опальный нардеп в своём телеграм-канале.Он продолжил: "Для сравнения - во время посевной минувшего года 1 литр дизеля стоил 50 грн. Это 1,25$. При курсе в 45 грн/$ и цене литра в 150 грн - это 3,3$. И это мы не затронули стоимость удобрений. Сеять при такой цене никто не будет".Денег нет не только на посевную. Кредит Киеву размером в 90 млрд евро завис из-за позиции Венгрии, в связи с этим Зеленский даже позволил себе угрожать Виктору Орбану.Экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономит Олег Сокин напомнил в эфире одного из каналов, что у Киева нет денег даже уже на апрель - "бюджет пустой". При этом Киев выполнил все свои обязательства, чтобы получить эти 90 миллиардов. Но европейцы теперь проводят линию Трампа — "ничего Киеву просто так не хотят давать"."Всё разрушено, все уничтожено, 10 миллионов из страны выехали...", - обрисовал экс-советник ситуацию на Украине. Он добавил, что уже в апреле нечем будет платить зарплату украинским военным, потому-то Зеленский и грозил дать ВСУшникам телефон премьера Венгрии Виктора Орбана.А тут ещё и скандал с задержанием в Венгрии автомобилей украинских инкассаторов с деньгами и золотыми слитками...Соскин подчеркнул, что Украину специально заставили воевать против России, а теперь не дают на это денег. Сказали бы об этом заранее, и тогда Киев пошёл бы на переговоры с Москвой ещё в сентябре, но Зеленского просто разыграли, предположил украинский эксперт.Он добавил, что теперь Венгрия и, возможно, Словакия, будут блокировать все поставки для Киева — по сути, "Украину бросили в огненную яму".Соскин уверен, что в данном случае можно говорить о сговоре основных игроков, потому - "денег для Киева не будет".По мнению экс-советника, Зеленского будут добивать. И давно понятно, что Украину не примут ни в НАТО, ни в ЕС. Да ещё и защиту для украинских беженцев в Европе могут отменить — и "это продуманная провокация".Ситуация усложняется тем, что на Украине, "при власти стоят инфантилы в памперсах тупые, которые не умеют думать", не то что играть в эти политические игры, заявил Соскин.Он также подчеркнул, что на Украине явно наблюдаются предвестники гражданской войны. Это и похищения людей ТЦКашниками, это и коррупция на границе - "пограничников вообще надо бы всех бросить на фронт, а западную границу открыть".Ещё один признак - преследование русского языка и канонической УПЦ. Эти проблемы нужно срочно решить, считает экс-советник Кучмы.Впрочем, уже может быть и поздно что-то решать. Соскин констатировал, что "Украину уже не нужно рассматривать как государство, это боевая единица, это Запорожская Сечь...".И такая Украина нужна только для одного — для уничтожения населения РФ, и это уничтожение идёт со скоростью 40 тысяч человек в месяц, утверждает украинский эксперт. По его словам, страна за эти годы "превратилась в высокотехнологичную система массового уничтожения живой силы противника на поле боя — любого противника".В том числе, если понадобится, эта машина сможет с таким же успехом уничтожать и венгров, и словаков, утверждает экс-советник Кучмы.По его мнению, чтобы выбраться из "огненной ямы", Киеву сейчас надо вести переговоры с Москвой напрямую, посредники не нужны, поскольку "уже понятно, что Запад — враг Украины".А кто друг?Украина без России (в погоне за западной "морковкой") - действительно перестаёт быть памятной нам всем старой доброй Украиной и превращается в бездушный механизм для массового убийства тех, на кого её западные хозяева укажут.Согласится ли Москва и дальше терпеть у себя под боком такого боевитого и до зубов вооружённого соседа — наёмного бандита глобалистов?Пока ответа на этот вопрос нет.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему - Александр Казаков: Европа готовится воевать с Россией в Балтийском море, поэтому надо ее перехитритьПодробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Зарвавшийся Трамп и "полоса смерти" для экономики Украины. Эксперты о ситуации на Украине и в мире"

