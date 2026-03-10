"Ирану надо просто выстоять": Ищенко про условия победы для Тегерана и циничных законах войны - 10.03.2026 Украина.ру
"Ирану надо просто выстоять": Ищенко про условия победы для Тегерана и циничных законах войны
"Ирану надо просто выстоять": Ищенко про условия победы для Тегерана и циничных законах войны - 10.03.2026 Украина.ру
"Ирану надо просто выстоять": Ищенко про условия победы для Тегерана и циничных законах войны
Уничтожить Иран можно, но вопрос в том, какой ценой для США и Израиля. Война подчиняется циничным математическим расчетам, а не моральным оценкам, и порядочным в итоге объявят победителя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-03-10T06:00
2026-03-10T06:00
Журналист спросил, изменится ли статус Ирана в случае его победы. По словам Ищенко, для глобального противостояния важнее, выстоят ли Россия и Китай. "Уничтожить-то Иран можно. Вопрос в том, какой ценой. Сколько за это придется заплатить американских жизней? Что в результате этого будет с Израилем?" — пояснил аналитик.По мнению Ищенко, война – дело циничное, она складывается из точных математических расчетов. "Сколько потеряли вы? Сколько потерял противник? Какие территории заняли вы? Какие территории занял противник? Вот и все" , — заявил Ищенко."А все разговоры про военные преступления – это лишь способ воздействовать на противника, когда вы выставляете себя порядочным, а противника – аморальным" , — подчеркнул эксперт.Он пояснил, что порядочным будут считать того, кто победил, потому что историю всегда пишет победитель. "Победа для Ирана – это отказ от дальнейшей агрессии против него. Ему надо просто выстоять" , — подытожил Ростислав Ищенко.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Война США и Израиля против Ирана может привести к применению ядерного оружия на Украине" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты хитрой игры Трампа на Ближнем Востоке и как война в Иране связана с выборами в США — в материале "Андрей Серенко: Украина использует войну США и Ирана, чтобы стать лидером западного мира" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
Новости
"Ирану надо просто выстоять": Ищенко про условия победы для Тегерана и циничных законах войны

06:00 10.03.2026
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкМитинг памяти погибшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи
Уничтожить Иран можно, но вопрос в том, какой ценой для США и Израиля. Война подчиняется циничным математическим расчетам, а не моральным оценкам, и порядочным в итоге объявят победителя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Журналист спросил, изменится ли статус Ирана в случае его победы. По словам Ищенко, для глобального противостояния важнее, выстоят ли Россия и Китай.
"Уничтожить-то Иран можно. Вопрос в том, какой ценой. Сколько за это придется заплатить американских жизней? Что в результате этого будет с Израилем?" — пояснил аналитик.
По мнению Ищенко, война – дело циничное, она складывается из точных математических расчетов. "Сколько потеряли вы? Сколько потерял противник? Какие территории заняли вы? Какие территории занял противник? Вот и все" , — заявил Ищенко.
"А все разговоры про военные преступления – это лишь способ воздействовать на противника, когда вы выставляете себя порядочным, а противника – аморальным" , — подчеркнул эксперт.
Он пояснил, что порядочным будут считать того, кто победил, потому что историю всегда пишет победитель. "Победа для Ирана – это отказ от дальнейшей агрессии против него. Ему надо просто выстоять" , — подытожил Ростислав Ищенко.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Война США и Израиля против Ирана может привести к применению ядерного оружия на Украине" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты хитрой игры Трампа на Ближнем Востоке и как война в Иране связана с выборами в США — в материале "Андрей Серенко: Украина использует войну США и Ирана, чтобы стать лидером западного мира" на сайте Украина.ру.
