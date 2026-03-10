https://ukraina.ru/20260310/1061668515.html

Царь-миротворец и первая индустриализация Новороссии

Царь-миротворец и первая индустриализация Новороссии - 10.03.2026 Украина.ру

Царь-миротворец и первая индустриализация Новороссии

"Александр III сознавал, что Россия может сделаться великой лишь тогда, когда она будет страною не только земледельческой, но и страной промышленною, что страна без сильной обрабатывающей промышленности не может быть великой". Так сказал об императоре, родившемся 10 марта 1845 года, выдающийся экономист и государственный деятель Сергей Витте

2026-03-10T08:00

2026-03-10T08:00

2026-03-10T08:00

история

история

история новороссии

российская империя

новороссия

донбасс

кривой рог

промышленность

металлургия

железная дорога

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101953/83/1019538321_268:0:2854:1454_1920x0_80_0_0_72026e214259c1b81277922b28430c8d.jpg

Начало индустриализации России и, в частности, Северного Причерноморья являлось без, всякого сомнения, главным деянием царя-миротворца. Данного эпитета монарх удостоился за то, что в его правление держава Романовых не вела ни одной войны.Правда в советских учебниках об индустриализаторской политике Александра III предпочитали не распространяться. Ведь ни что не должно было заслонять большевистскую индустриализацию 1930-х годов. Тем не менее Южный промышленный район на территории новороссийских губерний сформировался ещё в конце XIX века.Начало данному процессу положило повышение пошлин на ввоз в Россию стали, чугуна и угля в 1877 году ещё в правление Александра II. При сменившем его в 1881 году Александре III сформировалась группа людей, выступавших за усиление протекционизма.Глава Юго-Западных железных дорог и крупный предприниматель Иван Вышеградский, гениальный учёный и организатор нефтяной промышленности Дмитрий Менделеев видели в такой торговой политике залог для развития внутреннего рынка Российской империи.В 1884 году правительство взяло курс на создание горно-металлургических предприятий с полным производственным циклом. Новые импортные пошлины делали невыгодным ввоз в Россию топлива, руды и металлов. А таможенный тариф 1891 года фактически запретил импорт промышленной продукции, имевшей производимые в России аналоги.Однако само по себе повышение тарифов задачу создания новороссийской металлургии не решало. Необходимо было создать соответствующую инфраструктуру и привлечь инвестиции.Первая задача была обусловлена тем, что очень перспективные железорудные месторождения Криворожского бассейна нуждались в прямом транспортно-логистическом соединении с богатым углём Донбассом.Решение о строительстве железнодорожной магистрали между Кривбассом и Донбассом было принято ещё в середине 1870-х годов. Однако реализация данного проекта была отодвинута Русско-турецкой войной 1877-78 годов.Строительство Криворогско-Донбасской магистрали началось в 1881 году и велось три года. В честь великой императрицы – основательницы Новороссии эта стратегически значимая 523-километровая железная дорога получила название Екатерининской.Грандиозное значение данного проекта демонстрирует хотя бы тот факт, что затраты на её строительство окупились уже после второго года эксплуатации.Для прокладки путей через реки Ингулец и Днепр по проектам инженера Николая Белелюбского были возведены мосты, способные выдерживать тяжелогружённые составы. Названный Амурским днепровский мост в Екатеринославе удостоился в 1899 году на Всемирной выставке в Париже золотой медали.Необходимость решения инвестиционной задачи в процессе индустриализации обуславливалось тем, что российский капитал предпочитал тогда вкладываться не в металлургию, а в гораздо более быстро окупаемые предприятия лёгкой и пищевой промышленности.Выход был найден в привлечении иностранных капиталов и, прежде всего, французских и бельгийских. Тем более, что европейские инвесторы в условиях экономического кризиса 1870-80 годов и сами были заинтересованы во вложениях в высокодоходные активы на территории России.К концу XIX века предприятия, принадлежавшие французским Международному банку, Екатерининскому горнопромышленному обществу, бельгийской фирме "Кокериль" и ряд других добывали половину южнороссийского каменного угля. Приток новых капиталов обеспечивал быстрый рост добычи угля, а также железной руды. В 1897 году Кривбасс опередил по добыче железной руды Урал.В этих условиях резко возросло экономическое значение Екатеринослава, лежавшего на полпути между угольными и рудными месторождениями. В 1887 году в городе на Днепре начала работать первая доменная печь. На Александрийском металлургическом заводе её построили специалисты Брянского железоделательного завода. Тем самым брянское предприятие решало задачу обеспечения себя дешёвым и качественным сырьём. Ведь по содержанию чистого железа криворожская руда вдвое превосходила свой аналог из Лотарингии.Вторую доменную печь в районе Екатеринослава в 1893 году запустило Южно-Русское Днепровское металлургическое общество, созданное с участием бельгийского капитала. К началу XX века данное предприятие лидировало на юге России по производству стали.В Кривбассе доменное производство в 1892 году наладило французское общество Криворожских железных руд.Появление доменных заводов в Поднепровье стимулировало создание больших металлообрабатывающих предприятий. Так, в 1889 году в Екатеринослеве стартовало строительство трубопрокатного завода франко-бельгийского общества "Шодуар". Выплавку стали, листового и котельного металла на Левобережье Днепра наладил основанный середине 1890-х годов на бельгийские средства металлургический завод общества "Павел Ланге и К".Мощный толчок развитию донбасской металлургии придал ввод в эксплуатацию в 1891 году Дружковского завода Общества железоделательного и сталелитейного производства опять же с французским капиталом. Вскоре он стал одним из крупнейших производителей чугуна, стали, и железнодорожных рельс.Во второй половине 1890-х годов крупные металлургические производства возникли в Енакиево, Юрьевке (Алчевске), Макеевке, под Луганском, на станции Краматорской. Ряд предприятий были построены в Приазовье.Столь стремительное развитие металлургии делало возможным появление новых отраслей промышленности. Ярким примером тому стало открытие Одесского весового завода (1882), Одесского завода земледельческих машин (1886), Горловского машиностроительного завода (1895), Луганского паровозостроительного завода (1896) и других.В этом ряду особо выделяется создание гигантского кораблестроительного кластера в Николаеве. Его основу составили учреждённый бельгийскими инвесторами судостроительный завод "Наваль" и Черноморский механический и котельный завод. Первым большим заказом для этих предприятий являлось производство в 1898 году башен, котлов и машин для броненосца "Князь Потёмкин-Таврический". В годы Первой мировой войны данное судостроительное объединение сыграло важную в создании дредноутов "Екатерина Великая", "Императрица Мария" и "Император Александр III", обеспечивших доминирование российского флота над германско-османскими силами в Чёрном море. Примечательно, что к тому времени судостроительный концерн уже находился под контролем российских собственников.А ещё была активная политика государственных заимствований Российской империи во Франции. В 1880-90-х годах французские банки интенсивно скупали российские ценные бумаги. Средства от размещения таковых направлялись для финансирования крупных строительных проектов, в том числе, стартовавшее в 1891 году возведение Великого Сибирского пути - Транссибирской магистрали.Безусловно, столь активное участие франко-бельгийского капитала в индустриализаторской политике Александра III основывалось не только на коммерческой выгоде. Его инвестиции в Россию были также обусловлены сближением двух стран на фоне усиливающейся мощи Германской империи, которая представляла всё большую угрозу для своих соседей.В отличие от своего отца Александр III не был германофилом. Кроме того, его амбициозный план модернизации отечественной промышленности не мог вызвать восторга в Берлине. Ведь нарождающаяся российская индустрия создавала конкуренцию для германских предприятий.Поэтому царь Александр III и пошёл по пути создания франко-российского альянса, официально оформленного в 1891 году и весьма позитивно сказавшегося на экономическом развитии Новороссии.От редактора:Особый интерес эта статья вызывает в контексте встречающихся в российской публицистике утверждение, что первоочередное развитие промышленной базы Юго-Востока УССР в годы первых пятилеток было связано с деятельностью "украинского лобби" в ЦК ВКП(б).Вот бы удивился Александр III узнав, что его промышленная политика управляется из ЦК…

https://ukraina.ru/20200529/1027833564.html

https://ukraina.ru/20230530/1046674143.html

https://ukraina.ru/20230807/1048510338.html

https://ukraina.ru/20240704/1024122161.html

https://ukraina.ru/20240625/1047503056.html

российская империя

новороссия

донбасс

кривой рог

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Иваненко

история, история новороссии, российская империя, новороссия, донбасс, кривой рог, промышленность, металлургия, железная дорога, xix век