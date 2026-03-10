В Евросоюзе цены на газ подскочили почти на 90 процентов. Главные новости к этому часу - 10.03.2026 Украина.ру
В Евросоюзе цены на газ подскочили почти на 90 процентов. Главные новости к этому часу
Цены на природный газ в ЕС подскочили почти на 90 процентов на фоне ситуации в Иране, цены на нефть выросли примерно на 40 процентов, заявил еврокомиссар по вопросам реализации и упрощения законодательства Пьер Граменья. Об этом и других важных событиях рассказал 10 марта телеграм-канал Украина.ру
🟦 Президент США Дональд Трамп заявил, что его разговор с президентом России Владимиром Путиным касательно Украины прошел в позитивном ключе.Они провели телефонный разговор в понедельник вечером.🟦 Также Трамп сообщил о стремлении главы российского государства содействовать решению ситуации на Ближнем Востоке.🟦 Суд Евросоюза отменяет решения о санкциях против россиян примерно в 10-20 процентах случаев, однако Совет ЕС часто повторно включает тех же лиц в санкционные списки на новых основаниях, заявил бельгийский адвокат Валериус Островскис, специализирующийся на европейских санкциях.🟦 НАТО готовится к войне с Россией и собирается разместить ядерное оружие в Финляндии, такое мнение выразил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема, комментируя планы финских властей изменить закон о ядерном оружии.🟦 Washington post со ссылкой на американских чиновников сообщает, что армия США израсходовала боеприпасы на сумму 5,6 миллиарда долларов в первые два дня атаки на Иран. Как пишет издание, администрация может на этой неделе направить в Конгресс запрос на дополнительный военный бюджет.🟦 Некоторые советники Трампа призывают его найти путь быстрого выхода из конфликта с Ираном, пишет газета Wall Street Journal.Ранее Трамп пообещал, что операция США против Ирана будет завершена "довольно скоро".🟦 Бразилия в феврале увеличила импорт необработанного алюминия из России до максимальной за пять лет суммы для этого месяца.По итогам февраля Россия стала четвертым крупнейшим поставщиком алюминия на бразильский рынок с долей в 6,9% от всего импорта. Также в топ-5 вошли Аргентина (53,8%), Венесуэла (15,7%), Индия (15,1%) и Испания (4,2%).
Цены на природный газ в ЕС подскочили почти на 90 процентов на фоне ситуации в Иране, цены на нефть выросли примерно на 40 процентов, заявил еврокомиссар по вопросам реализации и упрощения законодательства Пьер Граменья. Об этом и других важных событиях рассказал 10 марта телеграм-канал Украина.ру
🟦 Президент США Дональд Трамп заявил, что его разговор с президентом России Владимиром Путиным касательно Украины прошел в позитивном ключе.
Они провели телефонный разговор в понедельник вечером.
🟦 Также Трамп сообщил о стремлении главы российского государства содействовать решению ситуации на Ближнем Востоке.

"Мы, конечно же, говорили о Ближнем Востоке, и он хочет помочь", - рассказал он журналистам во Флориде.

🟦 Суд Евросоюза отменяет решения о санкциях против россиян примерно в 10-20 процентах случаев, однако Совет ЕС часто повторно включает тех же лиц в санкционные списки на новых основаниях, заявил бельгийский адвокат Валериус Островскис, специализирующийся на европейских санкциях.
🟦 НАТО готовится к войне с Россией и собирается разместить ядерное оружие в Финляндии, такое мнение выразил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема, комментируя планы финских властей изменить закон о ядерном оружии.
🟦 Washington post со ссылкой на американских чиновников сообщает, что армия США израсходовала боеприпасы на сумму 5,6 миллиарда долларов в первые два дня атаки на Иран. Как пишет издание, администрация может на этой неделе направить в Конгресс запрос на дополнительный военный бюджет.
🟦 Некоторые советники Трампа призывают его найти путь быстрого выхода из конфликта с Ираном, пишет газета Wall Street Journal.
Ранее Трамп пообещал, что операция США против Ирана будет завершена "довольно скоро".
🟦 Бразилия в феврале увеличила импорт необработанного алюминия из России до максимальной за пять лет суммы для этого месяца.
По итогам февраля Россия стала четвертым крупнейшим поставщиком алюминия на бразильский рынок с долей в 6,9% от всего импорта. Также в топ-5 вошли Аргентина (53,8%), Венесуэла (15,7%), Индия (15,1%) и Испания (4,2%).
О других событиях - в материале "Украину бросили в огненную яму". Эксперты и политики о настоящем и будущем на сайте Украина.ру.
