Ростислав Ищенко: Украина использует Трампа как посредника, чтобы торговаться с Россией
Для Украины США важны в качестве серьёзной силы, на которую можно опираться, потому что через Трампа они транслируют Путину свои условия заключения мира. Они используют Трампа как дипломатического посредника, забрасывая свои инициативы в Россию. Это один из механизмов для давления на Россию, поэтому выступать против США на Украине не получается.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.- Ростислав Владимирович, на днях хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ и выяснилось, что Украина потеряла миллион семьсот тысяч убитыми и пропавшими без вести. На Украине, правда, эти цифры опровергают, но все же как эта информация отразится на настроениях в украинском обществе?- Не думаю, что украинское общество массово получает информацию из тех же источников, что и мы с вами. Так что вряд ли там будет широко распространяться информация о том, что какие-то хакеры якобы где-то что-то взломали.- Но СНБО уже отрефлексировал и заявил, что все это фейк.- СНБО имеет доступ к самым разным источникам информации в отличие от нормальных граждан. То есть СНБО заявляет позицию государства, на основании которой СМИ будут эту информацию или исключать из своих новостных программ, или комментировать.Кроме того, нет реальных доказательство, что это реальное событие. Во время войны военная пропаганда идет с двух сторон. Мы же не рефлексируем, когда американцы говорят, что Россия потеряла миллион или два. Но если бы были такие потери, мы бы это видели.На Украине тоже реагируют не на то, что им сказали, а на кладбища в разных городах, на погибших среди их родственников и знакомых. Не знаю, действительно ли они потеряли миллион семьсот тысяч. По моим подсчетам, они должны были потерять миллион или миллион двести тысяч. Но могли и больше потерять.Но Украина заявляла, что у неё общий мобилизационный ресурс пять миллионов. И к невосполнимым потерям надо добавить двести или больше тысяч дезертиров. Плюс раненные, которые в строй не вернутся. И мы получим примерно половину мобилизованного ресурса Украины, около 2,5 миллионов. Огромное количество выехало за рубеж, молодежь от 18 до 4 лет не подлежит призыву. То есть армия на линии боевого соприкосновения серьезно сократилась, но она не исчезла.То есть эта цифра близка к истине. Но вряд ли обнародование этих данных повлияет на чье-то мнение. И до этого депутаты и военные говорили о гигантских потерях. Еще полгода назад, по оценкам западных экспертов, потери приближались к миллиону. Но на общество это серьезно не повлияло. Оно продолжает поддерживать идею войны.Когда Зеленский в прошлый раз ругался с Трампом, весь мир смеялся над ним, а украинцы писали, какой наш президент молодец, он Трампа отшил, он ему не покорился, защищал интересы Украины. А Зеленский защищал продолжение войны и говорил, что не может пойти на территориальные уступки.Вы видели какие-то выступления на Украине после того, как Зеленский и его европейские партнеры приехали в Вашингтон и убеждали Трампа воевать дальше? Никаких выступлений не было. Даже украинская оппозиция Зеленского, оппозиция в рамках режима, не выступает за заключение мира на условиях Трампа или Путина. Они говорят, что Зеленский плохо воюет, он не может выиграть войну, мы придём и будем воевать лучше.И они при этом ориентируются на запрос общества и действуют поэтапно. Вначале возбуждаем на Украине общественность, которая начинает выходить на улицы и говорить, что Зеленский плохой. Потом эту картинку показываем Западу: Зеленский потерял контроль над ситуацией, его надо менять. Получаем от Запада карт-бланш, говорим, против Зеленского все. Зеленский, ты наносишь ущерб Украине, уходя. Я буду вместо тебя.Других вариантов его замены, чтобы она была признана на международном уровне, нет.Но украинский народ не возбуждается по этому поводу. У нас говорят, что украинцы боятся. Но бежать из страны они не боятся тем не менее, хотя их могут подстрелить на границе или где они могут утонуть в Тисе. Драться с ТЦК они не боятся, хотя ТЦКшники уже на поражение стали постреливать. Постоять за деньги несколько дней с картонкой "Верните НАБУ" они тоже не боялись. А за мир выступить бояться. Хотя это лишь выйти и постоять с плакатом "Я поддерживаю мирные инициативы президента Трампа". Посмотрим, как их за это будут бить дубинками и обвинять в работе на ФСБ.- Трамп на Украине не самый популярный политик.- Но выступать против США они тоже не могут, потому что это их самый главный партнер. Кроме продажи оружия, Украина получает от США политико-дипломатическую поддержку. С кем Путин ещё вёл переговоры по Украине, кроме Трампа? Ни с кем больше, потому что у России с Соединёнными Штатами есть перспективы взаимодействия, как негативного, так и позитивного. И США никуда с этой планеты не денутся, они будут в ближайшие годы сохранять статус серьёзного мирового игрока и серьёзно влиять и на события вокруг нашей страны.Понимая, что в будущем нас ждут конфликты с США, мы стараемся уровень этой конфронтации без необходимости не поднимать. Если можно договориться хотя бы по Украине с Трампом, понимая, что с Зеленским все равно не договорится, то почему бы не пойти навстречу Трампу? Трампу навстречу мы идем, но не разговариваем на эту тему ни с Макроном, ни с Мерцем.Поэтому для Украины Соединённые Штаты ещё важны в качестве серьёзной политической силы, на которую можно опираться, потому что через Трампа, они транслируют Путину свои условия заключения мира. Они используют Трампа как дипломатического посредника, забрасывая свои инициативы в Россию, чтобы выторговать какие-то уступки. Это один из механизмов для давления на Россию, поэтому выступать против США на Украине не получается.А теперь скажите, можем ли мы работать с таким украинским обществом? Не можем, потому что нам этот путь закрыт. Да, они могут где-то через VPN ещё как-то смотреть, но это люди, а не всё общество. И даже то, что они посмотрели, они не могут обсуждать между собой. То есть даже если бы они посмотрели бы нашу программу, они её не могут обсуждать, кроме как шёпотом где-то на кухне, потому что иначе они попадут под репрессии. Работать с ними сейчас как с нормальным адекватным обществом невозможно. Если им начнут рассказывать на Украине ежедневно, 24 часа в день, что Солнце восходит на Западе и заходит на Востоке, через два месяца вся Украина будет верить, что именно так оно и есть. Тем более, кто из них знает, где Запад и Восток?О внутренней политике президента США Дональда Трампа Американская парадигма: Трамп готов на революционную реформу в США по совету Путина
19:30 22.08.2025
 
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
- Ростислав Владимирович, на днях хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ и выяснилось, что Украина потеряла миллион семьсот тысяч убитыми и пропавшими без вести. На Украине, правда, эти цифры опровергают, но все же как эта информация отразится на настроениях в украинском обществе?
- Не думаю, что украинское общество массово получает информацию из тех же источников, что и мы с вами. Так что вряд ли там будет широко распространяться информация о том, что какие-то хакеры якобы где-то что-то взломали.
- Но СНБО уже отрефлексировал и заявил, что все это фейк.
- СНБО имеет доступ к самым разным источникам информации в отличие от нормальных граждан. То есть СНБО заявляет позицию государства, на основании которой СМИ будут эту информацию или исключать из своих новостных программ, или комментировать.
Кроме того, нет реальных доказательство, что это реальное событие. Во время войны военная пропаганда идет с двух сторон. Мы же не рефлексируем, когда американцы говорят, что Россия потеряла миллион или два. Но если бы были такие потери, мы бы это видели.
На Украине тоже реагируют не на то, что им сказали, а на кладбища в разных городах, на погибших среди их родственников и знакомых. Не знаю, действительно ли они потеряли миллион семьсот тысяч. По моим подсчетам, они должны были потерять миллион или миллион двести тысяч. Но могли и больше потерять.
Но Украина заявляла, что у неё общий мобилизационный ресурс пять миллионов. И к невосполнимым потерям надо добавить двести или больше тысяч дезертиров. Плюс раненные, которые в строй не вернутся. И мы получим примерно половину мобилизованного ресурса Украины, около 2,5 миллионов. Огромное количество выехало за рубеж, молодежь от 18 до 4 лет не подлежит призыву. То есть армия на линии боевого соприкосновения серьезно сократилась, но она не исчезла.
То есть эта цифра близка к истине. Но вряд ли обнародование этих данных повлияет на чье-то мнение. И до этого депутаты и военные говорили о гигантских потерях. Еще полгода назад, по оценкам западных экспертов, потери приближались к миллиону. Но на общество это серьезно не повлияло. Оно продолжает поддерживать идею войны.
Когда Зеленский в прошлый раз ругался с Трампом, весь мир смеялся над ним, а украинцы писали, какой наш президент молодец, он Трампа отшил, он ему не покорился, защищал интересы Украины. А Зеленский защищал продолжение войны и говорил, что не может пойти на территориальные уступки.
Вы видели какие-то выступления на Украине после того, как Зеленский и его европейские партнеры приехали в Вашингтон и убеждали Трампа воевать дальше? Никаких выступлений не было. Даже украинская оппозиция Зеленского, оппозиция в рамках режима, не выступает за заключение мира на условиях Трампа или Путина. Они говорят, что Зеленский плохо воюет, он не может выиграть войну, мы придём и будем воевать лучше.
И они при этом ориентируются на запрос общества и действуют поэтапно. Вначале возбуждаем на Украине общественность, которая начинает выходить на улицы и говорить, что Зеленский плохой. Потом эту картинку показываем Западу: Зеленский потерял контроль над ситуацией, его надо менять. Получаем от Запада карт-бланш, говорим, против Зеленского все. Зеленский, ты наносишь ущерб Украине, уходя. Я буду вместо тебя.
Других вариантов его замены, чтобы она была признана на международном уровне, нет.
Но украинский народ не возбуждается по этому поводу. У нас говорят, что украинцы боятся. Но бежать из страны они не боятся тем не менее, хотя их могут подстрелить на границе или где они могут утонуть в Тисе. Драться с ТЦК они не боятся, хотя ТЦКшники уже на поражение стали постреливать. Постоять за деньги несколько дней с картонкой "Верните НАБУ" они тоже не боялись. А за мир выступить бояться. Хотя это лишь выйти и постоять с плакатом "Я поддерживаю мирные инициативы президента Трампа". Посмотрим, как их за это будут бить дубинками и обвинять в работе на ФСБ.
- Трамп на Украине не самый популярный политик.
- Но выступать против США они тоже не могут, потому что это их самый главный партнер. Кроме продажи оружия, Украина получает от США политико-дипломатическую поддержку. С кем Путин ещё вёл переговоры по Украине, кроме Трампа? Ни с кем больше, потому что у России с Соединёнными Штатами есть перспективы взаимодействия, как негативного, так и позитивного. И США никуда с этой планеты не денутся, они будут в ближайшие годы сохранять статус серьёзного мирового игрока и серьёзно влиять и на события вокруг нашей страны.
Понимая, что в будущем нас ждут конфликты с США, мы стараемся уровень этой конфронтации без необходимости не поднимать. Если можно договориться хотя бы по Украине с Трампом, понимая, что с Зеленским все равно не договорится, то почему бы не пойти навстречу Трампу? Трампу навстречу мы идем, но не разговариваем на эту тему ни с Макроном, ни с Мерцем.
Поэтому для Украины Соединённые Штаты ещё важны в качестве серьёзной политической силы, на которую можно опираться, потому что через Трампа, они транслируют Путину свои условия заключения мира. Они используют Трампа как дипломатического посредника, забрасывая свои инициативы в Россию, чтобы выторговать какие-то уступки. Это один из механизмов для давления на Россию, поэтому выступать против США на Украине не получается.
А теперь скажите, можем ли мы работать с таким украинским обществом? Не можем, потому что нам этот путь закрыт. Да, они могут где-то через VPN ещё как-то смотреть, но это люди, а не всё общество. И даже то, что они посмотрели, они не могут обсуждать между собой. То есть даже если бы они посмотрели бы нашу программу, они её не могут обсуждать, кроме как шёпотом где-то на кухне, потому что иначе они попадут под репрессии.
Работать с ними сейчас как с нормальным адекватным обществом невозможно. Если им начнут рассказывать на Украине ежедневно, 24 часа в день, что Солнце восходит на Западе и заходит на Востоке, через два месяца вся Украина будет верить, что именно так оно и есть. Тем более, кто из них знает, где Запад и Восток?
О внутренней политике президента США Дональда Трампа Американская парадигма: Трамп готов на революционную реформу в США по совету Путина
