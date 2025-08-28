"Это не рост экономики, а военный костыль": политолог рассказал о состоянии украинской оборонки - 28.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250828/eto-ne-rost-ekonomiki-a-voennyy-kostyl-politolog-rasskazal-o-sostoyanii-ukrainskoy-oboronki-1067753329.html
"Это не рост экономики, а военный костыль": политолог рассказал о состоянии украинской оборонки
"Это не рост экономики, а военный костыль": политолог рассказал о состоянии украинской оборонки - 28.08.2025 Украина.ру
"Это не рост экономики, а военный костыль": политолог рассказал о состоянии украинской оборонки
Единственной отраслью на Украине, которая демонстрирует активность, является военно-промышленный комплекс, однако его развитие носит искусственный и неустойчивый характер. Об этом пишет в своей статье политический эксперт, политтехнолог, автор издания Украина.ру Михаил Павлив
2025-08-28T05:20
2025-08-28T05:20
новости
украина
германия
михаил павлив
украина.ру
промышленность
впк
сельское хозяйство
оборона
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101900/12/1019001262_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_47773ecd0b539f1de70127afc4dba981.jpg
Он проводит четкую грань между настоящей промышленностью и нынешним положением дел: "Это не машиностроение, которое производит локомотивы или сельхозтехнику, не металлургия, которая экспортирует миллионы тонн стали, не химия, которая снабжает аграриев удобрениями".Павлив делает вывод о будущем этого сектора: "Это производство боеприпасов и дронов, которое завтра остановится, если внешнее финансирование оборонных закупок закончится".Полный текст материала Михаила Павлива "Украина живет пока воюет! Это оживленный Франкенштейн" на сайте Украина.ру.О том, где Германия возьмет деньги для Украины и приведет ли это к социальному взрыву — в материале Дениса Рудометова "Тимофей Борисов: Если у ВСУ закончатся люди, Германия завезет на Украину наемников из Латинской Америки" на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20250827/syuzhet-shpionskogo-blokbastera-zapad-sdelal-iz-ukrainy-kozla-otpuscheniya-v-istorii-s-severnym-potokom-1067745330.html
украина
германия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101900/12/1019001262_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_406e12e514d7771e7e8c27716633ba43.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, германия, михаил павлив, украина.ру, промышленность, впк, сельское хозяйство, оборона, экономика, дроны, боеприпасы
Новости, Украина, Германия, Михаил Павлив, Украина.ру, промышленность, ВПК, Сельское хозяйство, оборона, экономика, дроны, боеприпасы

"Это не рост экономики, а военный костыль": политолог рассказал о состоянии украинской оборонки

05:20 28.08.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрезентация военной техники на Львовском бронетанковом заводе
Презентация военной техники на Львовском бронетанковом заводе - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Единственной отраслью на Украине, которая демонстрирует активность, является военно-промышленный комплекс, однако его развитие носит искусственный и неустойчивый характер. Об этом пишет в своей статье политический эксперт, политтехнолог, автор издания Украина.ру Михаил Павлив
"И только оборонка показывает рост, потому что туда заливаются миллиарды. Но это не рост экономики, а военный костыль", — утверждает эксперт.
Он проводит четкую грань между настоящей промышленностью и нынешним положением дел: "Это не машиностроение, которое производит локомотивы или сельхозтехнику, не металлургия, которая экспортирует миллионы тонн стали, не химия, которая снабжает аграриев удобрениями".
Павлив делает вывод о будущем этого сектора: "Это производство боеприпасов и дронов, которое завтра остановится, если внешнее финансирование оборонных закупок закончится".
Полный текст материала Михаила Павлива "Украина живет пока воюет! Это оживленный Франкенштейн" на сайте Украина.ру.
О том, где Германия возьмет деньги для Украины и приведет ли это к социальному взрыву — в материале Дениса Рудометова "Тимофей Борисов: Если у ВСУ закончатся люди, Германия завезет на Украину наемников из Латинской Америки" на сайте Украина.ру
Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Вчера, 19:27
"Сюжет шпионского блокбастера": Запад сделал из Украины козла отпущения в истории с "Северным потоком"Западные страны изо всех сил скрывают информацию об инциденте на газопроводе и готовы на многое, лишь бы правда не всплыла, даже повесить вину на Киев
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаГерманияМихаил ПавливУкраина.рупромышленностьВПКСельское хозяйствооборонаэкономикадроныбоеприпасы
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:30Олег Неменский: Европа ждет, что Россия будет легкой добычей в большой войне, которую спровоцирует Польша
06:20"Мертв и гальванизирован как Франкенштейн": Павлив о том, почему киевский режим исчерпала свои силы
06:10Жизнь в подполье за три месяца до катастрофы. Украинские эксперты о настоящем и будущем
06:08Где Киев проигрывает и в чем ошиблась Европа. Украина в международном контексте
06:00"Обязан подготовить их к выживанию": старший лейтенант "Пума" раскрыл принципы обучения бойцов
05:40"Энергосети работают в аварийном режиме": Михаил Павлив о крахе промышленности на Украине
05:20"Это не рост экономики, а военный костыль": политолог рассказал о состоянии украинской оборонки
05:00"Управляю ротой лично, не прячусь": командир "Пума" о своем месте в бою и пути от рядового до офицера
04:40"Украина использует Трампа как дипломатического посредника": Ищенко рассказал о роли США
04:27Киевский апокалипсис и другие удары по объектам ВСУ и ВПК Украины: сводка за ночь на 4:00
04:20Никакой "Украины как цеха Европы" не случится: политтехнолог Павлив о стратегическом тупике Киева
04:00"Дроном висел сверху и управлял": ноу-хау командира "Пумы", спасшее жизни бойцов на островах
03:32Германия почти достроила секретную военную железнодорожную сеть
02:57Росавиация временно ограничила работу аэропортов Сочи, Самары и Саратова
02:49Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Самарской области
02:25Главы МИД и МО ЕС обсудят в Копенгагене войну с Россией и отъём её денег
01:50Венгрия никогда не согласится на ускоренный прием Украины в ЕС — Сийярто
01:31Обзор главных событий 27 августа
01:14В небе уже три Ту-95МС и стратегический ракетоносец Ту-160
01:05Фронтовая сводка за 27 августа от телеграм-канала "Дневник десантника"
Лента новостейМолния