"Это не рост экономики, а военный костыль": политолог рассказал о состоянии украинской оборонки

"Это не рост экономики, а военный костыль": политолог рассказал о состоянии украинской оборонки

Единственной отраслью на Украине, которая демонстрирует активность, является военно-промышленный комплекс, однако его развитие носит искусственный и неустойчивый характер. Об этом пишет в своей статье политический эксперт, политтехнолог, автор издания Украина.ру Михаил Павлив

2025-08-28T05:20

Он проводит четкую грань между настоящей промышленностью и нынешним положением дел: "Это не машиностроение, которое производит локомотивы или сельхозтехнику, не металлургия, которая экспортирует миллионы тонн стали, не химия, которая снабжает аграриев удобрениями".Павлив делает вывод о будущем этого сектора: "Это производство боеприпасов и дронов, которое завтра остановится, если внешнее финансирование оборонных закупок закончится".Полный текст материала Михаила Павлива "Украина живет пока воюет! Это оживленный Франкенштейн" на сайте Украина.ру.О том, где Германия возьмет деньги для Украины и приведет ли это к социальному взрыву — в материале Дениса Рудометова "Тимофей Борисов: Если у ВСУ закончатся люди, Германия завезет на Украину наемников из Латинской Америки" на сайте Украина.ру

