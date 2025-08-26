https://ukraina.ru/20250826/timofey-borisov-esli-u-vsu-zakonchatsya-lyudi-germaniya-zavezet-na-ukrainu-naemnikov-iz-latinskoy-1067637216.html

Тимофей Борисов: Если у ВСУ закончатся люди, Германия завезет на Украину наемников из Латинской Америки

Тимофей Борисов: Если у ВСУ закончатся люди, Германия завезет на Украину наемников из Латинской Америки - 26.08.2025 Украина.ру

Тимофей Борисов: Если у ВСУ закончатся люди, Германия завезет на Украину наемников из Латинской Америки

В связи с успешными переговорами на Аляске, настроем Трампа на мирное соглашение биржевые индексы Rheinmetall упали на 5,2%. Упали котировки и концерна Deutsche Telekom в Баварии на юге Германии. Это государственное предприятие также участвует в выпуске военной продукции, в том числе беспилотников.

2025-08-26T06:00

2025-08-26T06:00

2025-08-26T06:00

интервью

украина

аляска

германия

дональд трамп

фридрих мерц

владимир путин

financial times

российская газета

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1b/1050555610_172:50:780:392_1920x0_80_0_0_4705f8dbcc6fbae959bc4ffa392f6c36.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов.Германия возьмет на себя обязательство выделять Украине в ближайшие два года по 9 млрд евро, сообщил министр финансов Ларс Клингбайль во время своего визита в Киев. Ранее канцлер Фридрих Мерц заявил, что экономика страны больше не может финансировать нынешнюю систему социального обеспечения.- Тимофей, где Германия возьмет деньги для Украины и не приведет ли это к социальному взрыву в самой Федеративной Республике?- К взрыву не приведет, хотя то, что говорят по поводу социальной системы в Германии – все верно. Я уже неоднократно говорил, что Германия отдаст Украине все. Она оставит своих пенсионеров без пенсий, безработных без выходных пособий, учителей без высоких зарплат, строителей без контрактов, но Украину Германия при этом правительстве не бросит. Это правительство войны и это канцлер войны.Клингбайль приехал на Украину, чтобы понять, что нужно Киеву, чтобы продержаться, а в правительстве идет спор о том, что делать, чтобы залатать дыры в бюджете. Эти процессы идут параллельно, и они никак не связаны.За счет военной помощи Украине дыры в бюджете Германия латать не будет. Канцлер Мерц как ставленник финансово-глобалистских элит предлагает повысит налоги, говоря о том, что Германия как социальное государство существовать больше не может. СДПГ утверждает, что сверхбогатые люди тоже должны платить налоги, причем очень большие, поскольку социал-демократы считаются партией рабочего класса.Думаю, что победит нынешнее правительство и сверхбогатые уйдут от повышенного налогообложения. Так что повышение налогов ляжет тяжелым бременем на плечи немецкого налогоплательщика.- Вы сказали, что Клингбайль приехал, чтобы помочь Украине продержаться. На что рассчитывают немецкие элиты?- Клингбайль это министр финансов. Его прямая обязанность находить деньги. И деньги для Украины они найдут, потому что, во-первых, отменено правило долгового тормоза, суть которого в том, что надо жить по средствам. Теперь Германия будет залезать в долги, занимать деньги на внешних рынках. Ничем не обеспеченные деньги будут разгонять инфляцию, но Украину Германия не бросит.Эти 9 млрд запланированы в бюджете для стабилизации финансовой системы, потому что у Киева большие проблемы не только на поле боя, но и в экономике.- Оборонный концерн Rheinmetall собирается удвоить мощность завода по производству 155-мм снарядов, который строится на Украине, до 300 тысяч единиц в год. Ожидается, что его строительство будет завершено в 2026 году. В Германии полагают, что боевые действия к тому времени не закончатся?- Британские аналитики просчитали, что если Украина поддастся на условия Трампа и уйдет добровольно из тех районов Донбасса, которые еще контролирует (Славянско-Краматорская агломерация), то это будет крайне неразумно. Если же заставить русских все это отвоевывать, то нашей армии понадобится 4,4 года, если сохранятся нынешние темпы наступления.Им русских и украинцев не жалко, поэтому нужно сделать так, чтобы война продолжалась, чтобы военные концерны зарабатывали. Худо-бедно, но ТЦК пока справляются с набором рекрутов, продолжая отлавливать украинское население.Западные элиты поставили все на стратегическое поражение России, от этого они не отказываются и не откажутся.- Если Россия нанесет военное поражение Украине, тогда все капиталовложения военных концерном будут выброшены на ветер?- В связи с успешными переговорами на Аляске, настроем Трампа на мирное соглашение биржевые индексы Rheinmetall упали на 5,2%. Упали котировки и концерна Deutsche Telekom в Баварии на юге Германии. Это государственное предприятие также участвует в выпуске военной продукции, в том числе беспилотников.Естественно, что промышленники, которые вкладываются в расширение заводов, пребывают в замешательстве. Вкладывать деньги в продукцию, которая окажется никому не нужной, они не будут. Они заинтересованы в том, чтобы эта война продолжалась.- Накануне встречи Путина и Трампа на Аляске газета Financial Times сообщала, что что европейские оружейные заводы расширяются в три раза быстрее, чем в мирное время, что свидетельствует о перевооружении в исторических масштабах. Европейцы делают ставку сейчас на высокотехнологичную продукцию или массовые образцы вооружений?- Они хотят продавать и относительно дешевые беспилотники, такие, как НХ-2, и высокотехнологичное оружие, как Panzerhaubitze 2000, которая уже поставляется на Украину. И даже американцы хотят закупать это оружие, потому что в США не осталось своего производства гаубиц М777.То есть делается ставка на всю линейку военной продукции, производство которой позволит Германии выйти из экономического кризиса, как это произошло в 1930-е годы. То есть Германия собирается идти проторенной дорогой.- Милитаризация в 30-е годы привела Германию к нападению на Советский Союз.- Германия идет по этому пути. Обсуждается размещение немецких контингентов на Украине. Но в 1930-е годы не было ядерного оружия, и это является очень мощным сдерживающим фактором. Поэтому я уверен, что размещения натовских контингентов на Украине не будет. Но, возможно, немцы будут готовы нанимать наемников где-нибудь в Латинской Америке и продолжать воевать на Украине, если иссякнет украинский человеческий ресурс.О военном потенциале Украины Украина живет пока воюет! Это оживленный Франкенштейн

https://ukraina.ru/20250825/pochemu-peregovory-rossii-po-ukraine-zakonchatsya-primeneniem-oreshnika-i-pokhodom-na-odessu--baranets-1067630718.html

https://ukraina.ru/20250825/mekhanizm-pobedy-1067594792.html

украина

аляска

германия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, аляска, германия, дональд трамп, фридрих мерц, владимир путин, financial times, российская газета