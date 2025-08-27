"Армия разогрета и поймала кураж, ее опасно останавливать": эксперт о важности четких задач для ВС РФ - 27.08.2025 Украина.ру
"Армия разогрета и поймала кураж, ее опасно останавливать": эксперт о важности четких задач для ВС РФ
"Армия разогрета и поймала кураж, ее опасно останавливать": эксперт о важности четких задач для ВС РФ - 27.08.2025 Украина.ру
"Армия разогрета и поймала кураж, ее опасно останавливать": эксперт о важности четких задач для ВС РФ
Российская армия, находящаяся на подъеме и демонстрирующая успешное наступление, должна иметь абсолютно ясное понимание стратегических задач и конечных целей, несмотря на дипломатические консультации. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
2025-08-27T04:00
2025-08-27T04:00
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/14/1067322171_0:158:3074:1887_1920x0_80_0_0_9b3d92bc15242cda314e6efe7ed1a1d9.jpg
Баранец отметил, что самое важное сейчас — это уверенность армии в правильности своих действий: "Самое важное сейчас — это то, чтобы армия была уверена, что она все делает правильно и не оглядывалась относительно того, о чем же договорятся Путин и Трамп. Не надо трогать ее за рукав".Он предупредил об опасности остановки наступления: "Наша армия разогрета и поймала кураж. Если мы ее остановим, это опасно. Армия должна четко понимать, о чем договорились и до каких рубежей надо наступать".Военный обозреватель выразил обеспокоенность тем, что в ходе переговоров не поднимается вопрос Одессы: "Знаете, что меня беспокоит больше всего? Что во время этих переговоров с российской стороны ничего не слышно про Одессу".Баранец предложил сценарий ответа на появление войск НАТО: "Как только европейские бригады появятся на Украине, мы должны будем объявить всему миру: "Раз вы пришли без согласия с нами, мы без вашего согласия заберем Одессу".Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Баранец: Если армии Европы полезут на Украину, Россия ударит по ним "Орешником" и заберет Одессу" на сайте Украина.ру.О том, почему США засекретили информацию о переговорах с Россией по Украине — в материале Анны Черкасовой "Александр Михайлов: Трамп наверняка все просчитал, и США могут возродить "Северные потоки" на сайте Украина.ру.
Новости, Россия, Украина, США, Виктор Баранец, Украина.ру, НАТО, Одесса, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, прогнозы СВО, переговоры, новости о переговорах России и Украины, новости переговоров, Спецоперация, война на Украине, Главные новости

"Армия разогрета и поймала кураж, ее опасно останавливать": эксперт о важности четких задач для ВС РФ

04:00 27.08.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкМобильная противодронная группа военной комендатуры ЛНР
Мобильная противодронная группа военной комендатуры ЛНР - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Российская армия, находящаяся на подъеме и демонстрирующая успешное наступление, должна иметь абсолютно ясное понимание стратегических задач и конечных целей, несмотря на дипломатические консультации. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
Баранец отметил, что самое важное сейчас — это уверенность армии в правильности своих действий: "Самое важное сейчас — это то, чтобы армия была уверена, что она все делает правильно и не оглядывалась относительно того, о чем же договорятся Путин и Трамп. Не надо трогать ее за рукав".
Он предупредил об опасности остановки наступления: "Наша армия разогрета и поймала кураж. Если мы ее остановим, это опасно. Армия должна четко понимать, о чем договорились и до каких рубежей надо наступать".
Военный обозреватель выразил обеспокоенность тем, что в ходе переговоров не поднимается вопрос Одессы: "Знаете, что меня беспокоит больше всего? Что во время этих переговоров с российской стороны ничего не слышно про Одессу".
Баранец предложил сценарий ответа на появление войск НАТО: "Как только европейские бригады появятся на Украине, мы должны будем объявить всему миру: "Раз вы пришли без согласия с нами, мы без вашего согласия заберем Одессу".
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Баранец: Если армии Европы полезут на Украину, Россия ударит по ним "Орешником" и заберет Одессу" на сайте Украина.ру.
О том, почему США засекретили информацию о переговорах с Россией по Украине — в материале Анны Черкасовой "Александр Михайлов: Трамп наверняка все просчитал, и США могут возродить "Северные потоки" на сайте Украина.ру.
Командир роты, старший лейтенант "Пума": Офицер, командир всегда должен думать о смерти
