"Армия разогрета и поймала кураж, ее опасно останавливать": эксперт о важности четких задач для ВС РФ

Российская армия, находящаяся на подъеме и демонстрирующая успешное наступление, должна иметь абсолютно ясное понимание стратегических задач и конечных целей, несмотря на дипломатические консультации. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру

Баранец отметил, что самое важное сейчас — это уверенность армии в правильности своих действий: "Самое важное сейчас — это то, чтобы армия была уверена, что она все делает правильно и не оглядывалась относительно того, о чем же договорятся Путин и Трамп. Не надо трогать ее за рукав".Он предупредил об опасности остановки наступления: "Наша армия разогрета и поймала кураж. Если мы ее остановим, это опасно. Армия должна четко понимать, о чем договорились и до каких рубежей надо наступать".Военный обозреватель выразил обеспокоенность тем, что в ходе переговоров не поднимается вопрос Одессы: "Знаете, что меня беспокоит больше всего? Что во время этих переговоров с российской стороны ничего не слышно про Одессу".Баранец предложил сценарий ответа на появление войск НАТО: "Как только европейские бригады появятся на Украине, мы должны будем объявить всему миру: "Раз вы пришли без согласия с нами, мы без вашего согласия заберем Одессу".Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Баранец: Если армии Европы полезут на Украину, Россия ударит по ним "Орешником" и заберет Одессу" на сайте Украина.ру.О том, почему США засекретили информацию о переговорах с Россией по Украине — в материале Анны Черкасовой "Александр Михайлов: Трамп наверняка все просчитал, и США могут возродить "Северные потоки" на сайте Украина.ру.

