Виктор Баранец: Если армии Европы полезут на Украину, Россия ударит по ним "Орешником" и заберет Одессу

Я не принадлежу к экспертам, которые утверждают, что весь украинский фронт вот-вот рухнет. Давайте смотреть правда в глаза. Враг упорно сопротивляется, подбрасывая резервы с относительно тихих направлений. Но я все же надеюсь, что намечается стратегический перелом в битве за весь юго-восток Украины

Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру- Виктор Николаевич, наши войска расширяют полосу прорыва между Покровском и Константиновкой, а враг активно пытается этому помешать. Идут тяжелые встречные бои. Чем они закончатся? Каким тут может быть оптимистичный и пессимистичный для нас сценарий?- Вы правильно отметили, что это сейчас самое кипящее направление на СВО. Там идут яростные бои. Где бы сегодня ни дралась наша армия, красные стрелочки нашего наступления все равно нацелены на Краматорск и Славянск. Эта агломерация – наша стратегическая цель. А теперь говорю вам беспощадную правду. Пока Зеленский продолжает торговаться – это нам выгодно. Чем больше киевский режим будет тянуть резину и не принимать разумные предложения Москвы (а иногда и Вашингтона), тем больше территорий он потеряет.Что касается боев в Донбассе, то у нашей армии есть колоссальный опыт сдерживания ВСУ, которые пытаются заткнуть дыры в обороне. Причем противник затыкает ее, посылая на фронт не только пацанов, но и дедов из территориальной обороны. Уже доходит до того, что в окопы провинившихся сотрудников военкоматов. Там уже страшилка ходит: "не наловишь мобилизованных – сам поедешь умирать".В чем там стратегическая цель для нас? Главное – не дать противнику закрыть участки нашего прорыва, где у нас намечается успех. Это аксиома любого удачного наступления. Если же наступление неудачное, противник эти участки прорыва заткнет.Повторюсь, наша задача сейчас – не дать киевскому режиму это сделать и заставить украинский фронт на этом участке посыпаться.Я не принадлежу к экспертам, которые утверждают, что весь украинский фронт вот-вот рухнет. Давайте смотреть правда в глаза. Враг упорно сопротивляется, подбрасывая резервы с относительно тихих направлений. Но я все же надеюсь, что намечается стратегический перелом в битве за весь юго-восток Украины.Даже люто ненавидящие нас западные СМИ сквозь зубы признают успехи ВС РФ, которые выражаются в количестве освобожденных населенных пунктов. Были недели, когда мы взяли под контроль десять деревень. Такого темпа продвижения у нас не было еще за все время СВО.- Если противнику удастся закрыть именно эту дыру, где мы еще можем ударить?- На самом деле, я не думаю, что наши матерые солдаты и офицеры позволят киевскому режиму это сделать. Русский боец уже понюхал пороха и знает, как воевать. Только в самом худшем варианте мы можем допустить выравнивания фронта украинским командованием. Судя по сообщениям с той стороны, в некоторых высоких штабах противника уже царит паника. И Сырский сейчас выполняет приказ Зеленского – зубами держаться за эти рубежи и не допускать дальнейшего прорыва российской армии. Посмотрим, как он будет с этим справляться.- Поговорим о наших штабах. Генерал-полковника Евгения Никифорова назначили командующим группировкой войск "Север" вместо генерал-полковника Александра Лапина. С чем это может быть связано?- Те, кто спустя год разбирается в причинах прорыва в Курскую область, пытаются возложить основную вину на Лапина. Якобы он не успел отреагировать. Я с этим не согласен.Во-первых, на тот момент Западный военный округ только-только был поделен на Московский и Ленинградский. Тогда еще было непонятно, какие войска на этом направлении кому подчиняются.Во-вторых, у Лапина не было войск для прикрытия границы. У него были только пацаны-срочники, у которых еще попы от парт не остыли. Их немного погоняли в учебке и с автоматами бросили на танки.В-третьих, надо иметь в виду грабительское поведение гражданских пиджачков из руководства Курской области. Уже открыто десятки уголовных дел, кто-то уже чалится на нарах. Сумма украденных денег, которые предназначались для строительства фортификационных сооружений, уже исчисляются десятками миллиардов.Повторюсь, мы в целом не прикрыли это направление военными средствами и прозевали. И когда Путину доложили о прорыве, он, не сгоряча, но все же принял решение освободить Лапина от этой должности и назначить Никифорова.Никифоров – это один из самых матерых боевых генералов российской армии. У меня пальцев не хватит, чтобы назвать его должности от "Ваньки-взводного" до командующего Западным округом. Он побывал на двух чеченский войнах и командовал нашей группировкой в Сирии. И он участвует в СВО с первого дня. У нас немного военачальников, обладающих таким огромным опытом.Вообще Кремль проводит абсолютно правильную политику, направленную на то, чтобы все командующими округами побывали на СВО. Это тебе не в теплом штабе сидеть на стульчике в Москве. Все должны побывать на фронте, потому что нам нужны по-настоящему боевые генералы. И Никифоров больше всех наглотался порохового дыма. Он настоящий матерый волк.- Как думаете, справится ли Никифоров с тем, что мы сейчас мягко и обтекаемо называем "создание буферной зоны"?- Очень сложный вопрос.Это зависит от того, какая ситуация будет складываться на Украине. А если туда придут бригады и дивизии французов, британцев и немцев? Наш Генштаб держит в уме этот фактор, расширяя буферную зону.Что касается обстановки в Сумской области, то нельзя сказать, что дела у нас идут плохо. Там у нас идет медленное, но напористое и нахальное продвижение. Бомбы и ракеты уже рвутся на военных объектах в самих Сумах. Где-то наши подразделения подошли на 12 километров к городу. Но главное сейчас – это точно определить параметры буферной зоны. Никуда не годится, если солдаты, офицеры и генералитет не будут понимать ее ширину и глубину. И тут мы переходим к другой проблеме.Допустим, ширина и глубина этой зоны составит 100 километров. А туда разве не будут прилетать украинские ракеты и дроны? Будут. И если переговоры ни к чему не приведут, буферную зону придется расширять. А это потребует от нас серьезных ресурсов: и людских, и оружейных.- Я согласен с вашей оценкой по поводу угрозы прямой интервенций европейских армий на Украину. Но нам с вами на это могут возразить: "Ничего не будет. У Европы слабый ВПК. Они все свое оружие отдали на Украину, поэтому так за перемирие цепляются".- Ничего подобного. Придут серьезные ребята. Вооруженные до зубов и обладающие отнюдь не ржавой техникой. Это серьезная войсковая структура. Списывать со счетов эту угрозу – это преступление.Европейцы же хитрые. Они говорят: "Пусть Россия не паникует. Мы заведем свои подразделения на Украину, чтобы подучить украинских солдат и офицеров". Но кто поверит, что российская армия будет мутузить только украинцев, а европейцы будут за этим в бинокль наблюдать, попивая кофе и выражая сожаление Зеленскому? Они неизбежно втянуться в войну.Как мы будем реагировать? Станем их бить. А это – идеальные условия для расширения украинского конфликта на региональный, а потом на мировой уровень. Думаю, что в этом случае полетит не один "Орешник" на Днепропетровск, а десятки. Сначала – без ядерных боеголовок. А если не одумаются, то никто не запретит нам вытащить из ножен ядерный меч.- Обсудим также удары по украинским тылам. За последнее время были крупные прилеты по газодобыче под Полтавой, нефтеналивным терминалам под Одессой и по заводу электроники в Мукачево. Какой из них был наиболее значимым?- Завод электроники в Мукачево какого-то стратегического значения не имеет. Их на Украине несколько. Главное для меня – это лишить противника горючего. Потому что горючее – это кровь любой войны. Мы должны перекрыть эти вены, которые подпитывают украинскую армию керосином и бензином.Вы правильно заметили, что за последние месяцы мы регулярно бьем по НПЗ. В том числе в Одессе. Мы там по башке дали и некоторым азербайджанским бизнесменам, которые занимаются нефтью, чем они страшно недовольны. И мы продолжим это делать.Помимо этого, надо лупить по заводам, которые делают беспилотники и системы ПВО. А также надо держать под контролем аэродромы, на которых может размещаться F-16. Четыре из них уже не взлетят. Один из них сами украинцы сбили дружественным огнем.Самое важное сейчас – это то, чтобы армия была уверена, что она все делает правильно и не оглядывалась относительно того, о чем же договорятся Путин и Трамп. Не надо трогать ее за рукав. Наша армия разогрета и поймала кураж. Если мы ее остановим, это опасно. Армия должна четко понимать, о чем договорились и до каких рубежей надо наступать.Знаете, что меня беспокоит больше всего? Что во время этих переговоров с российской стороны ничего не слышно про Одессу. И я считаю, что как только европейские бригады появятся на Украине, мы должны будем объявить всему миру: "Раз вы пришли без согласия с нами, мы без вашего согласия заберем Одессу".- Когда хакеры обнародовали данные о потерях ВСУ в 1,7 миллионов человек, взломав серверы украинского Генштаба, оказалось, что в 2022 году противник потерял гораздо меньше, чем сейчас. Хотя сейчас обе стороны воюют малыми группами. С чем это может быть связано?- Это действительно любопытно, что мы за весь 2025 год наколотили полмиллиона человек.Когда выяснилось, что наши хакеры вскрыли эту информацию, я внимательно наблюдал за информационным полем Украины. Они молчат. Хотя они должны были моментально это опровергнуть. А почему молчат? Потому что хакеры показали документы: с фамилиями, с подписями и с местом гибели.И теперь сами украинцы будут задавать Зеленскому вопросы: "Почему вы говорили, что погибло только 40 тысяч? Кому вы брехали?". Они ведь уже ненавидят эту насильственную мобилизацию. Подсказывают нашей разведке, где находятся военкоматы. Сжигают автомобили ТЦК. Избивают самих военкоматчиков.В украинском обществе что-то происходит. И я думаю, что это будет масштабнее и серьезнее.- Учитывая такие настроения в обществе и такой уровень потерь, надеюсь у нас есть шансы быстро занять Одессу?- Одессу надо брать руками в бархатных рукавицах. Ее надо агитировать. В Одессе должна проводиться мощнейшая пропагандистка работа. Народ Одессы непростой. Его надо готовить. Тогда нам будет проще решить эту задачу. Мы уже приступили к ее решению. Правда, на своем излюбленном уровне – мы бьем по военно-промышленным целям и долбим цистерны с азербайджанской нефтью на берегу Черного моря. Мы готовим Одессу к тому, чтобы она радостно вышла на улицы и объявила: "Россия-матушка, забери меня к себе".

https://ukraina.ru/20221027/1040206253.html

https://ukraina.ru/20250821/1067404712.html

