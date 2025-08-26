Украина представляет из себя ЧВК, а не государство — депутат Рады - 26.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250826/ukraina-predstavlyaet-iz-sebya-chvk-a-ne-gosudarstvo--deputat-rady-1067646870.html
Украина представляет из себя ЧВК, а не государство — депутат Рады
Украина представляет из себя ЧВК, а не государство — депутат Рады - 26.08.2025 Украина.ру
Украина представляет из себя ЧВК, а не государство — депутат Рады
Украина в настоящее время представляет из себя ЧВК, а не государство, молодежь растят не как граждан, а как наёмников. Об этом выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил в своём телеграм-канале
2025-08-26T02:54
2025-08-26T02:54
украина.ру
новости
украина
рада
верховная рада
артем дмитрук
чвк
владимир зеленский
молодежь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/07/1057305167_0:0:650:367_1920x0_80_0_0_ef785d82489e9d6a2b5825505fa54e4c.jpg
"Страшно смотреть на молодое поколение — тех, кому до 25 лет и кто ещё не был на фронте. Их сознание уже осушено. Их мышление уничтожено... Сегодня это — "анти-Россия". Завтра это может быть "анти-Польша" или "анти-Германия". Важно лишь одно: ненависть к соседям, ибо мы не государство, а ЧВК, террористическая группа и действовать должны соответственно — такую политику они ведут", — написал Дмитрук.По словам депутата, молодое поколение украинцев растят не как граждан, а как наёмников ЧВК."Им говорят: история не нужна, культура не важна. Главное — уметь держать автомат и ненавидеть", — подчеркивает Дмитрук.Ранее Дмитрук заявлял, что для достижения существенного прорыва в мирном урегулировании конфликта на Украине необходимо, чтобы глава киевского режима Владимир Зеленский был отстранён от власти. По его словам, прогресса можно добиться только с приходом нового лидера, который будет готов к "честному диалогу".Сегодняшняя Украина — это страна с перевёрнутой демографической пирамидой, отмечает в своём обзоре автор Украина.ру Михаил Павлив. На двадцать миллионов человек приходится свыше десяти миллионов пенсионеров. Трудоспособного ядра мало, а его остатки вымываются каждый месяц. Пенсионеры остаются, молодые — уезжают, и это делает систему нежизнеспособной даже в краткосрочной перспективе.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250825/ukraina-zhivet-poka-voyuet-eto-ozhivlennyy-frankenshteyn-1067619084.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/07/1057305167_103:0:650:410_1920x0_80_0_0_dd5aaed9158a1b3f17377f583f87396b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, украина, рада, верховная рада, артем дмитрук, чвк, владимир зеленский, молодежь
Украина.ру, Новости, Украина, Рада, Верховная Рада, Артем Дмитрук, ЧВК, Владимир Зеленский, молодежь

Украина представляет из себя ЧВК, а не государство — депутат Рады

02:54 26.08.2025
 
Артём Дмитрук
Артём Дмитрук
Читать в
ДзенTelegram
Украина в настоящее время представляет из себя ЧВК, а не государство, молодежь растят не как граждан, а как наёмников. Об этом выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил в своём телеграм-канале
"Страшно смотреть на молодое поколение — тех, кому до 25 лет и кто ещё не был на фронте. Их сознание уже осушено. Их мышление уничтожено... Сегодня это — "анти-Россия". Завтра это может быть "анти-Польша" или "анти-Германия". Важно лишь одно: ненависть к соседям, ибо мы не государство, а ЧВК, террористическая группа и действовать должны соответственно — такую политику они ведут", — написал Дмитрук.
По словам депутата, молодое поколение украинцев растят не как граждан, а как наёмников ЧВК.
"Им говорят: история не нужна, культура не важна. Главное — уметь держать автомат и ненавидеть", — подчеркивает Дмитрук.
Ранее Дмитрук заявлял, что для достижения существенного прорыва в мирном урегулировании конфликта на Украине необходимо, чтобы глава киевского режима Владимир Зеленский был отстранён от власти. По его словам, прогресса можно добиться только с приходом нового лидера, который будет готов к "честному диалогу".
Сегодняшняя Украина — это страна с перевёрнутой демографической пирамидой, отмечает в своём обзоре автор Украина.ру Михаил Павлив. На двадцать миллионов человек приходится свыше десяти миллионов пенсионеров. Трудоспособного ядра мало, а его остатки вымываются каждый месяц. Пенсионеры остаются, молодые — уезжают, и это делает систему нежизнеспособной даже в краткосрочной перспективе.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Граница Луганской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Вчера, 16:37
Украина живет пока воюет! Это оживленный ФранкенштейнУкраина сегодня - это воюющая АнтиРоссия, это порядка 800 тысяч человек в строю, а еще больше ста тысяч силовиков в тылу.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиУкраинаРадаВерховная РадаАртем ДмитрукЧВКВладимир Зеленскиймолодежь
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:20Упорное сопротивление в Клебан-Быке: полковник Алехин о завершении окружения украинских бригад
04:07ВС РФ наносят удары по объектам ВСУ и ВПК Украины: сводка за ночь на 4:00
04:00"На месте преступления были британские корабли": Михайлов указал на главного подозреваемого в диверсии
03:54Рубио и главы МИД Европы и Украины договорились продолжить усилия по завершению конфликта
03:39Мониторинговые каналы сообщают о пролёте украинских БПЛА в Псковской области
03:25Осень будет опасным периодом для Сербии — посол РФ
02:54Украина представляет из себя ЧВК, а не государство — депутат Рады
02:32Вашингтон, Токио и Сеул будут совместно отвечать на угрозы КНДР — президент Южной Кореи
02:08Опасность атака БПЛА объявлена в Самарской области
01:58Удар по "Дружбе": Киев стреляет себе в ногу?
01:40Силы ПВО отражают атаку на Рязанскую область – сбито уже более двух украинских БПЛА
01:29ВС РФ выбили противника из Серебрянского лесничества
01:15"Красный уровень" опасности по БПЛА объявлен в Нижегородской области
01:07Успехи на фронте, Вуди Аллен в Москве: сводка событий 25 августа
00:55Силы ПВО сбили 37 украинских БПЛА над регионами России
00:36Фронтовая сводка за 25 августа от канала "Дневник Десантника"
00:30Опасность атаки БПЛА по регионам России. Сводка на 0:20
23:54Прорыв на Краснолиманском направлении: войска России штурмуют Кировск и окружают группировки ВСУ
23:45Людоловы забрали священника прямо с крёстного хода
23:20Украина против Вуди Аллена. Главные новости к 23:20
Лента новостейМолния