Украина представляет из себя ЧВК, а не государство — депутат Рады

Украина в настоящее время представляет из себя ЧВК, а не государство, молодежь растят не как граждан, а как наёмников. Об этом выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил в своём телеграм-канале

"Страшно смотреть на молодое поколение — тех, кому до 25 лет и кто ещё не был на фронте. Их сознание уже осушено. Их мышление уничтожено... Сегодня это — "анти-Россия". Завтра это может быть "анти-Польша" или "анти-Германия". Важно лишь одно: ненависть к соседям, ибо мы не государство, а ЧВК, террористическая группа и действовать должны соответственно — такую политику они ведут", — написал Дмитрук.По словам депутата, молодое поколение украинцев растят не как граждан, а как наёмников ЧВК."Им говорят: история не нужна, культура не важна. Главное — уметь держать автомат и ненавидеть", — подчеркивает Дмитрук.Ранее Дмитрук заявлял, что для достижения существенного прорыва в мирном урегулировании конфликта на Украине необходимо, чтобы глава киевского режима Владимир Зеленский был отстранён от власти. По его словам, прогресса можно добиться только с приходом нового лидера, который будет готов к "честному диалогу".Сегодняшняя Украина — это страна с перевёрнутой демографической пирамидой, отмечает в своём обзоре автор Украина.ру Михаил Павлив. На двадцать миллионов человек приходится свыше десяти миллионов пенсионеров. Трудоспособного ядра мало, а его остатки вымываются каждый месяц. Пенсионеры остаются, молодые — уезжают, и это делает систему нежизнеспособной даже в краткосрочной перспективе.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

