Первый приход "самого царя". Как Тохтамышево нашествие отсрочило овладение Москвой Окской Украиной

26.08.2025

Первый приход "самого царя". Как Тохтамышево нашествие отсрочило овладение Москвой Окской Украиной

26 августа 1382 года случилось сильнейшее потрясение в истории Северо-Восточной Руси. Ордынский хан Тохтамыш захватил и сжёг Москву. Это вынудило Дмитрия Донского возобновить выплату дани Золотой Орде, вновь обострило уже, казалось бы, утихшую борьбу князей за лидерство. Менее известной была приостановка продвижения Московского княжества на юг

Великий князь Московский Дмитрий Иванович сам невольно способствовал возвышению Тохтамыша. В 1380 году войско москвичей вместе с отрядами из других русских княжеств нанесло поражение главному противнику хана – темнику Мамаю. Произошедшая на Дону битва вошла в историю под названием Куликовской.Вскоре после неё Тохтамыш разбил ослабленные силы Мамая, а сам ордынский темник при попытке скрыться был убит в Крыму. Длившаяся более двух десятилетий "Великая замятня" (смута) в степной империи завершилась.Ставший единоличным лидером Тохтамыш усилил центральную власть, потребовал не просто возобновить уплату Русью дани, но и возместить средства, недополученные Ордой, когда там шла фактически гражданская война. Это была колоссальная сумма, разорительная для русских княжеств. Кроме того, уже во время карательной экспедиции против Москвы летом 1382 года хан давал понять конкурентам Дмитрия, что готов лишить того ярлыка на великое княжение.Вторжение Тохтамыша стало ошеломляющим для Руси. Как отмечает доктор исторических наук Антон Горский, оно было первым случаем после Батыева нашествия, когда во главе войска явился сам хан улуса Джучи, "а если учесть, что Батый в современных русских известиях... 1237- 241 гг. царём не назывался, то это вообще первый приход на Русь "самого царя".С момента возникновения Древнерусского государства "царями" в русских летописях и официальных документах именовались лишь византийские императоры и верховные правители Золотой Орды. Русские же князья рассматривались в качестве его вассалов (разумеется, не в европейской, а в русской форме – характерной для Европы пирамиды вассалитета у нас никогда не было).Поход степняков на Москву 1382 года происходил стремительно. Нижегородский князь Дмитрий Константинович сопротивления Тохтамышу не оказывал и для сопровождения хана направил двоих своих сыновей. Олег Рязанский показал броды через Оку, где татары переправились в пределы Московского княжества.На пути к Москве был взят и сожжён Серпухов, а 23 августа Тохтамыш начал осаду стольного града Дмитрия Донского. Сам же князь Москву к тому времени покинул. Он уехал в Кострому, а по пути в Переяславле-Залесским встретился со своим служилым князем Дмитрием Ольгердовичем.Последний приходился внуком литовскому князю Гедимину, в 1370-х годах княжил в Брянске и Трубчевске, но из-за конфликта с братом Ягайло перешёл на службу к Дмитрию Ивановичу. В 1380 году Гедеминович получил в кормление Переяславль, внёс большой вклад в победу русских на Куликовом поле.Дмитрий Иванович вряд ли сильно тревожился за судьбу осаждённой Москвы, т.к. город был укреплён каменной крепостью, построенной в его же правление. "Белокаменный" кремль успешно выдержал к тому времени две осады литовцами.Тот же Горский полагает, что оставление правителем столицы в условиях приближения её блокады вполне соответствовало тактическим правилам той эпохи, ведь сидение в осаде – наиболее пассивный способ ведения военных действий.В Москву же для организации обороны был направлен князь Остей – сын или племянник Дмитрия Ольгердовича. До 26 августа глава гарнизона успешно справлялся со своей задачей, пока князь не был хитростью выманен из крепости и убит. Вольно или нет, но участниками этого обмана стали нижегородские княжичи, гарантировавшие стремление Тохтамыша не причинять вреда Москве.Как пишет доктор исторических наук Николай Борисов, "за несколько часов цветущий и многолюдный город превратился в дымящееся пепелище". Летопись говорит о 24 тысячах погибших москвичах, число же угнанных в рабство неизвестно.Хан распустил части своего войска по Московскому княжеству, но они смогли овладеть лишь Переяславлем. Татарский отряд был разбит у Волока, т.е. на пути из Москвы в Тверь. Что было особенно важно в связи с тем, что Тверской князь Михаил Александрович решил включиться в борьбу за ярлык на великое княжение. Для Дмитрия Донского важно было не допустить объединения Тохтамыша и Михаила.Простояв несколько дней у Москвы, хан удалился восвояси. По пути в степь он сжёг Коломну, а затем разорил столицу Рязанского княжества.Первый шаг к примирению сделал властитель Золотой Орды. Осенью Дмитрия Ивановича посетил ханский посол, призывавший князя ехать к Тохтамышу. Но московский правитель это предложение не принял. Лишь весной 1383 года в Орду с дарами отправился старший сын Дмитрия Донского – Василий.Михаил Тверской же прибыл к хану лично, но вожделенной санкции на верховное правление в Северной Руси не получил. Тохтамыш вероятно понимал, что передача ярлыка более послушному правителю потребует от него мобилизации больших сил, чтобы заставить московитов подчиниться. А это было контрпродуктивно в обстановке приближающегося столкновения Золотой Орды с державой Тамерлана.Тем более, что князь Московский формально пошёл на возобновление вассальных отношений. Дань снова стала отправляться в Орду, правда в существенно меньшем размере, чем до "Великой замятни". Василий Дмитриевич некоторое время находился при дворе хана в положении аманата (почётного заложника). Однако вопрос о передаче своей власти правитель Московской державы теперь решал без оглядки на Орду.Действия Олега Рязанского фактически дезавуировали его союзнический договор ("докончальную грамоту") с Дмитрием Донским от 1381 года. По нему Олег признавал себя "молодшим братом", т.е. зависимым от Москвы. Кроме того, союз предполагал обязательство главы Рязанского княжества "битися" против татар в случае их войны с Москвой.На данные обязательства Рязань вынуждена была пойти после того как разгневанный двойственной позицией южных соседей в Куликовской битве Дмитрий Донской перешёл пограничную реку Оку и посадил в стольном Переславле-Рязанском (ныне – город Рязань) своих наместников.Более того, видимо в обмен на возвращение княжества Олегу Ивановичу Рязанскому по договору 1381 года предусматривалось признание за Москвой трёх городов на правом берегу Оки. Последние по всей видимости являлись московскими анклавами в Великом княжестве Рязанском.При этом московские владения к югу от Оки к моменту заключения соглашения с Рязанью были ещё большими, если учитывать, что основную их часть в 1381 году обменяли на более освоенные и обширные земли рязанцев на Левобережье Оки (между реками Протва и Лужа).Осенью 1383 года возмущённый помощью Олега Рязанского Тохтамышу Дмитрий Донской вторично вторгся в княжество, находившееся на пути в Москву из Великой степи. Переяславль-Рязанский был взят и разорён. Но в этот раз северный сосед не стал садить в нём своих наместников. Как полагает Горский это было обусловлено нежеланием обострять отношения с ханом, покровительствовавшего Олегу Рязанскому.Вероятно, по этой же причине Великое княжество Московское не пошло в 1383 году по пути новых территориальных приобретений к югу от Оки несмотря на своё военное превосходство.Двумя годами позже князь Олег Михайлович неожиданно захватил у Москвы Коломну при впадении Москвы-реки в Оку. Кандидат исторических наук Александр Лавреньев полагает, что вскоре Коломна была возвращена рязанцами Москве в обмен на не менее стратегически значимую Тулу.Дмитрий Донской в тот период готовился к походу на Новгород. Данное предприятие, кстати, также было связано с последствиями Тохтамышева вторжения, т.к. откуп, взятый с новгородцев, в итоге пошёл на выплату Орде в обмен на сохранение за Дмитрием Донским ярлыка на великое княжение. Коломенская рать стала одной из самых многочисленных частей войска Московского княжества в походе на Новгород 1386 в году.Затем же внимание Москвы было надолго отвлечено от Окской Украины* (земель южнее среднего течения Оки) новыми столкновениями с Литвой и Ордой, а также междоусобной войной наследников Дмитрия Донского (1425-53 годов).Переход под власть Москвы крупного массива земель к югу от Оки произошло лишь в третьей четверти XV века. Это было связано с ослаблением Рязани и диктовалось необходимостью усиления обороны московских владений от участившихся татарских набегов.В дальнейшем же укреплённые линии всё далее отодвигали на юг границы выросшего из Москвы Российского государства, включая в его пределы степные просторы и достигнув Причерноморья.* В исторической литературе чаще используется термин "Верховские княжества". Их центрами были Карачев, Новосиль, Одоев, Таруса, Брянск, Новгород-Северский, Глухов, Белёв и др. города. Потомками верховских князей стали Мосальские, Одоевские, Воротынские и др. – Ред.

