"Назло маме отморожу уши" и его последствия. Уничтожит ли Венгрия украинскую экономику

Брюссельский обком руками Зеленского намерен урезонить Орбана. Едва ли президент Украины, отдавая приказы о подрыве нефтепровода "Дружба" и отпуская неуместные шутки на эту тему, действует без ведома и одобрения европейских ястребов

Виктор Орбан – один из немногих европейских лидеров, который демонстрирует суверенность своей страны и способен возражать брюссельским бюрократам.За его независимость, а также за хорошие отношения с Трампом и взвешенную позицию в отношении России европейцы через украинских исполнителей решили оказать давление на венгерского лидера.Начали с энергетики. Напомним, что на днях Зеленский, после серии атак беспилотников на станции нефтепровода "Дружба" и приостановки перекачки нефти, отшутился: "Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой “Дружбы” зависит от Венгрии".Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба" можно расценивать как атаку на Венгрию и Словакию.Таким образом, официальный Брюссель фактически оказывает давление на Будапешт, чтобы принудить страну изменить свою позицию по украинскому конфликту и вопросу вступления Украины в ЕС.Затем глава МИД Украины Сибига в ещё более дерзкой манере ответил своему венгерскому коллеге: "Я отвечу по-венгерски. Не нужно говорить президенту Украины, что и когда делать и говорить. Он президент Украины, а не Венгрии. Энергетическая безопасность Венгрии в ваших руках. Диверсифицируйте, как и вся остальная Европа", – написал Сибига на своей странице в соцсети X.На этом вербальный конфликт не закончился, и в него вступил сам Орбан. Он пообещал, что действия Зеленского будут иметь последствия."Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признал, что они (ВСУ) наносят удары по трубопроводу “Дружба”, потому что мы не поддерживаем их вступление в Евросоюз. Это ещё раз доказывает, что венгры приняли правильное решение", – написал Орбан.Власти пообещали прекратить поставки на Украину дизеля и электроэнергии.Однако, несмотря на воинственную риторику венгерского лидера, некоторые российские эксперты уверены, что это часть политических процессов внутри ЕС, а Венгрия умело разыгрывает свои акции в украинском вопросе."А Орбану из действий можно отдать должное только за защиту венгров в Закарпатье. Всё остальное он не делает. Потому что боится того, что ЕС снимет Венгрию с довольствия", – считает политолог Вадим Трухачёв.Мнения по поводу конфликта Украины и Венгрии высказали эксперты в своих блогах.Общественный деятель Татьяна МонтянСледует понимать, что Венгрия играет очень важную роль в обеспечении энергетической безопасности Украины, поставляя ей нефтепродукты (сделанные, кстати, из российской нефти), газ (купленный у России, разумеется), электроэнергию и так далее.То есть, если венгры решат пойти на принцип, то могут буквально обрушить украинскую экономику и инфраструктуру – особенно если к ним присоединятся словаки, также страдающие от ударов по "Дружбе" и также поставляющие в Украину огромные объёмы нефтепродуктов, прежде всего дизельного топлива.Но в том-то и дело, что Венгрия – не Салорейх, и не станет лезть в бутылку и доказывать, кто тут самый дерзкий.Те же поставки энергоносителей на Украину – это не благотворительность, а выгодный бизнес и важная составляющая венгерской (и словацкой) экономики.Политика "назло маме отморожу уши", которую часто проводит Киев, для нормальных властей независимых стран обычно несвойственна: Венгрия до последнего не станет жечь мосты и обрубать поставки, а точнее, не станет делать это до тех пор, пока убытки от разрыва экономических связей не станут меньшими, чем ущерб от деятельности Салорейха, а до этого пока далеко.Но вот в чём не приходится сомневаться, так это в том, что в Будапеште поведение Салорейха запомнят, а может быть, и запишут для верности.И когда придёт срок, выставят Киеву счёт, который придётся оплачивать.Но что с того Зелебобусу? Вполне вероятно, к тому моменту, как это произойдёт, он к Украине уже не будет иметь никакого отношения, а если и будет, то ущерб-то понесут не он, а украинские граждане и экономика.Вот и хамит Зелебобус в том числе и тем, кому хамить не следует – потому что может!Политолог Александр НосовичНу, теперь посмотрим, как Венгрия и Словакия смогут защитить свой суверенитет без армии.Дело в том, что вхождение в блок НАТО создаёт ситуацию, при которой только в Вашингтоне и Лондоне решают, предоставить ли военных для защиты той или иной территории, или нет.Максимум, что могут Венгрия и Словакия, – заблокировать через ЕС всё по недо-Рейху, заблокировать антироссийские санкции (но смысла в этом мало, уже 18 пакетов введены), а также заблокировать границу.Политический аналитик Евгений ФилиндашС тремя из четырёх наших западных соседей – членов ЕС и НАТО, куда так рвётся Украина, нынешняя украинская власть "добилась" таких отношений, что их с полным основанием можно называть недружественными, на грани с враждебными.Ещё раньше (и задолго до войны) отношения были напрочь испорчены с северными соседями – белорусами, когда официальный Киев с какого-то перепугу решил влезть во внутренние дела Белоруссии, пытаясь поучать Минск "демократии" и поддерживая там провалившуюся попытку государственного переворота.При этом до 2014 года и прихода к власти евромайданного режима отношения со всеми вышеперечисленными странами (не говоря уже о России) были как минимум вполне нормальными, а в ряде случаев – и дружественными.Позиция: "все вокруг во всём виноваты и все нам должны по жизни" – позиция безнадёжного озлобленного неудачника, которая никогда ни к чему хорошему не приводила.Читайте также: Илья Янсен: Заказчики атаки на "Дружбу" сидят не в Киеве, а в Брюсселе

