Илья Янсен: Заказчики атаки на "Дружбу" сидят не в Киеве, а в Брюсселе - 25.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250825/ilya-yansen-zakazchiki-ataki-na-druzhbu-sidyat-ne-v-kieve-a-v-bryussele-1067636434.html
Илья Янсен: Заказчики атаки на "Дружбу" сидят не в Киеве, а в Брюсселе
Илья Янсен: Заказчики атаки на "Дружбу" сидят не в Киеве, а в Брюсселе - 25.08.2025 Украина.ру
Илья Янсен: Заказчики атаки на "Дружбу" сидят не в Киеве, а в Брюсселе
Удар по нефтепроводу "Дружба" был нанесен в интересах верхушки Евросоюза. Об этом изданию Украина.ру рассказал ветеран СВО и медиатехнолог Илья Янсен
2025-08-25T22:00
2025-08-25T22:00
эксклюзив
венгрия
украина
словакия
виктор орбан
роберт фицо
ес
украина.ру
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/03/1047755170_57:21:848:466_1920x0_80_0_0_972949a7e8439dbd04918df5db3bddff.jpg
Удары по нефтепроводу "Дружба" были нанесены с целью изменить позицию Венгрии и Словакии относительно российско-украинского конфликта, считает Янсен. По его мнению, реальную выгоду от этой атаки получает в первую очередь руководство Евросоюза.Эксперт отмечает, что Словакия и Венгрия занимают самостоятельную позицию относительно России среди других европейских стран, поскольку зависят от энергоресурсов, которые получают от России, и составляют довольно серьезную оппозицию общему курсу Евросоюза. По словам Янсена, именно несогласие политического руководства этих стран с курсом на конфронтацию с Россией вынуждает руководство Евросоюза оказывать на них давление - в том числе и через прокси-государство Украину. Он полагает, что ударами по "Дружбе", осуществленными ВСУ, Евросоюз надеется вынудить Братиславу и Будапешт "слезть с российской нефтяной иглы". При этом медиатехнолог считает, что чересчур резкой реакции со стороны Виктора Орбана и Роберта Фицо ожидать не следует. По мнению Янсена, в том случае, если венгерское руководство попробует, например, отключить Украине электричество, со стороны Брюсселя будет применено экономическое давление на Венгрию. Аналогичных действий следует ожидать и в отношении Братиславы, если Словакия предпримет какие-то активные действия относительно Украины. Подводя итоги, эксперт заявил, что руководство Евросоюза будет делать все для того, чтобы задушить независимость правительств Виктора Орбана и Роберта Фицо - в том числе и потому, что позиция Венгрии и Словакии мешает Евросоюзу принимать определенные решения в военной сфере - в том числе принятие оборонных актов, направленных на помощь Украине и формирование единой европейской военной силы, так называемой "Армии Евросоюза". О том, какие шаги может предпринять Венгрия относительно Украины, читайте в материале Татьяны Стоянович "Венгерское словоблудие против украинского терроризма" на сайте Украина.ру
венгрия
украина
словакия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Фёдор Громов
Фёдор Громов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/03/1047755170_135:0:770:476_1920x0_80_0_0_a643a7ac358468c55b0a9019f47b6c1c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, венгрия, украина, словакия, виктор орбан, роберт фицо, ес, украина.ру, вооруженные силы украины
Эксклюзив, Венгрия, Украина, Словакия, Виктор Орбан, Роберт Фицо, ЕС, Украина.ру, Вооруженные силы Украины

Илья Янсен: Заказчики атаки на "Дружбу" сидят не в Киеве, а в Брюсселе

22:00 25.08.2025
 
© Фото : из личного архиваИлья Янсен интервью
Илья Янсен интервью - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© Фото : из личного архива
Читать в
ДзенTelegram
Фёдор Громов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Удар по нефтепроводу "Дружба" был нанесен в интересах верхушки Евросоюза. Об этом изданию Украина.ру рассказал ветеран СВО и медиатехнолог Илья Янсен
Удары по нефтепроводу "Дружба" были нанесены с целью изменить позицию Венгрии и Словакии относительно российско-украинского конфликта, считает Янсен. По его мнению, реальную выгоду от этой атаки получает в первую очередь руководство Евросоюза.
Эксперт отмечает, что Словакия и Венгрия занимают самостоятельную позицию относительно России среди других европейских стран, поскольку зависят от энергоресурсов, которые получают от России, и составляют довольно серьезную оппозицию общему курсу Евросоюза.
По словам Янсена, именно несогласие политического руководства этих стран с курсом на конфронтацию с Россией вынуждает руководство Евросоюза оказывать на них давление - в том числе и через прокси-государство Украину. Он полагает, что ударами по "Дружбе", осуществленными ВСУ, Евросоюз надеется вынудить Братиславу и Будапешт "слезть с российской нефтяной иглы".
При этом медиатехнолог считает, что чересчур резкой реакции со стороны Виктора Орбана и Роберта Фицо ожидать не следует. По мнению Янсена, в том случае, если венгерское руководство попробует, например, отключить Украине электричество, со стороны Брюсселя будет применено экономическое давление на Венгрию. Аналогичных действий следует ожидать и в отношении Братиславы, если Словакия предпримет какие-то активные действия относительно Украины.
Подводя итоги, эксперт заявил, что руководство Евросоюза будет делать все для того, чтобы задушить независимость правительств Виктора Орбана и Роберта Фицо - в том числе и потому, что позиция Венгрии и Словакии мешает Евросоюзу принимать определенные решения в военной сфере - в том числе принятие оборонных актов, направленных на помощь Украине и формирование единой европейской военной силы, так называемой "Армии Евросоюза".
О том, какие шаги может предпринять Венгрия относительно Украины, читайте в материале Татьяны Стоянович "Венгерское словоблудие против украинского терроризма" на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивВенгрияУкраинаСловакияВиктор ОрбанРоберт ФицоЕСУкраина.руВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:54Прорыв на Краснолиманском направлении: войска России штурмуют Кировск и окружают группировки ВСУ
23:45Людоловы забрали священника прямо с крёстного хода
23:20Украина против Вуди Аллена. Главные новости к 23:20
22:47Каждый третий нелегал в Литве — украинец
22:43Киев угрожает Варшаве: Украина готовит диверсии
22:38Украинский след в Колумбии: наркокартели применяют FPV-дроны, обученные ВСУ, для борьбы с полицией
22:25На Харьковском направлении: ВС РФ продолжают методичное продвижение
22:00Илья Янсен: Заказчики атаки на "Дружбу" сидят не в Киеве, а в Брюсселе
21:43Радиоактивный бизнес: на Украине выращивали зерно в чернобыльской зоне отчуждения
21:39Наступление на Запорожском направлении: войска России развивают успех
21:31Брат премьера Свириденко комфортно пережидает войну в Лондоне, пока украинцев сажают за побег за границу
21:24Вуди Аллен в "Миротворце": Киев объявил войну голливудскому гению за поддержку России
20:31Купянск на грани: войска России входят в город, ВСУ теряют последний путь снабжения
20:30На Украине желают заблокировать российскую музыку на Apple Music и других чужих платформах
20:26Безнаказанность в погонах: высокопоставленный военный ВСУ насмерть сбил человека
20:20Атомная подводная лодка К-572 "Пермь" впервые вышла на заводские ходовые испытания в Северодвинске
20:15Дипломатам Зеленского очень не понравился возможный запрет бандеровской символики
20:07Россия попытается занять Одессу, считает бывший советник Трампа по нацбезопасности генерал Флинн
19:55Эстония готова стать гарантом безопасности Украины
19:44Обиженные во Львове отменили мюзикл по фильму Вуди Аллена
Лента новостейМолния