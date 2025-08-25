https://ukraina.ru/20250825/ilya-yansen-zakazchiki-ataki-na-druzhbu-sidyat-ne-v-kieve-a-v-bryussele-1067636434.html
Илья Янсен: Заказчики атаки на "Дружбу" сидят не в Киеве, а в Брюсселе
Удар по нефтепроводу "Дружба" был нанесен в интересах верхушки Евросоюза. Об этом изданию Украина.ру рассказал ветеран СВО и медиатехнолог Илья Янсен
Удары по нефтепроводу "Дружба" были нанесены с целью изменить позицию Венгрии и Словакии относительно российско-украинского конфликта, считает Янсен. По его мнению, реальную выгоду от этой атаки получает в первую очередь руководство Евросоюза.Эксперт отмечает, что Словакия и Венгрия занимают самостоятельную позицию относительно России среди других европейских стран, поскольку зависят от энергоресурсов, которые получают от России, и составляют довольно серьезную оппозицию общему курсу Евросоюза. По словам Янсена, именно несогласие политического руководства этих стран с курсом на конфронтацию с Россией вынуждает руководство Евросоюза оказывать на них давление - в том числе и через прокси-государство Украину. Он полагает, что ударами по "Дружбе", осуществленными ВСУ, Евросоюз надеется вынудить Братиславу и Будапешт "слезть с российской нефтяной иглы". При этом медиатехнолог считает, что чересчур резкой реакции со стороны Виктора Орбана и Роберта Фицо ожидать не следует. По мнению Янсена, в том случае, если венгерское руководство попробует, например, отключить Украине электричество, со стороны Брюсселя будет применено экономическое давление на Венгрию. Аналогичных действий следует ожидать и в отношении Братиславы, если Словакия предпримет какие-то активные действия относительно Украины. Подводя итоги, эксперт заявил, что руководство Евросоюза будет делать все для того, чтобы задушить независимость правительств Виктора Орбана и Роберта Фицо - в том числе и потому, что позиция Венгрии и Словакии мешает Евросоюзу принимать определенные решения в военной сфере - в том числе принятие оборонных актов, направленных на помощь Украине и формирование единой европейской военной силы, так называемой "Армии Евросоюза". О том, какие шаги может предпринять Венгрия относительно Украины, читайте в материале Татьяны Стоянович "Венгерское словоблудие против украинского терроризма" на сайте Украина.ру
Илья Янсен: Заказчики атаки на "Дружбу" сидят не в Киеве, а в Брюсселе
