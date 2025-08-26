https://ukraina.ru/20250826/energeticheskie-voyny-kitayu-nuzhna-venesuelskaya-neft-iranu--rossiyskiy-gaz-1067647682.html

Энергетические войны: Китаю нужна венесуэльская нефть, Ирану – российский газ

Иран и Россия прорабатывают вопрос поставок газа с лета 2024 года. В перспективе их объём может быть увеличен до 55 миллиардов кубометров в год, что эквивалентно поставкам по "Северному потоку — 1".

Китайцы вложат миллиард долларов в добычу венесуэльской нефтиЧастная китайская компания China Concord Resources Corp (CCRC) до конца следующего года намерена увеличить суточную добычу на двух нефтяных месторождениях в Венесуэле на 20%.Для достижения этой цели компания планирует инвестировать в проект более одного миллиарда долларов, несмотря на санкции США против Венесуэлы. Об этом 22 августа сообщило британское агентство Reuters, ссылаясь на заявления одного из руководителей проекта.CCRC разрабатывает месторождения Lago Cinco и Lagunillas Lago (расположены на территории штата Сулия и относятся к бассейну озера Маракайбо) в рамках 20-летнего контракта, подписанного с Венесуэлой в мае 2024 года.Переговоры об участии китайской компании в разработке этих двух объектов велись ещё с начала прошлого года. Сейчас на месторождениях добывается 12 тысяч баррелей нефти в сутки.Ранее CCRC не занималась бурением и эксплуатацией нефтяных скважин. Однако с сентября 2024 года компания отправила в Венесуэлу около 60 сотрудников из Китая, которые специализируются на разработке нефтяных месторождений, а также буровую установку китайского производства для восстановления добычи на 100 скважинах.Всего китайская компания планирует разработать 500 скважин и нарастить добычу до 60 тысяч баррелей в сутки до конца 2026 года.Из смеси получаемых объёмов лёгкая нефть будет поставляться венесуэльской государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), а более тяжёлая нефть будет экспортироваться в Китай.В сообщении Reuters отмечено, что в 2020 году венесуэльские власти приняли закон, согласно которому инвесторы в обмен на согласованную долю добычи смогут быть операторами проектов.Эта мера была внедрена для "борьбы с блокадой" с учётом давления американских санкций.Ранее PDVSA заключала с иностранными компаниями контракты в попытках компенсировать объёмы нефтедобычи, которые сократились в результате санкций США и ухода из страны крупных компаний.В частности, согласно условиям сделок, каждая из зарубежных компаний могла получить контроль минимум над одним участком недр в районе пояса Ориноко или в штате Сулия.Уточняется, что объём инвестиций и производственный план по подобному проекту публикуются впервые. Инициативы китайской компании играют важную роль для Венесуэлы, которая и ранее пыталась справиться с давлением санкций США против администрации президента Николаса Мадуро и привлечь иностранные вложения в свою экономику.Как известно, Венесуэла, член ОПЕК, обладает крупнейшими в мире запасами сырой нефти. Однако добыча нефти в стране значительно снизилась по сравнению с показателями десятилетней давности.Главная причина ухудшения ситуации — санкции США, введённые в 2019 году в отношении PDVSA и запрещающие экспорт венесуэльской нефти. Согласно оценкам экспертов, ущерб от американских санкций, введённых в отношении нефтяного сектора Венесуэлы, превышает 232 млрд долларов.Хотя США и их союзники ввели в отношении Венесуэлы 930 различных односторонних санкций, для американской компании Chevron действуют особые правила.Так, в ноябре 2022 года власти США разрешили Chevron заниматься добычей нефти в Венесуэле и экспортировать её в США. В феврале 2025 года Дональд Трамп объявил об отмене исключений из санкционного режима, которые предоставляли американским нефтяным компаниям возможность работать в Венесуэле.Действие разрешения на добычу и экспорт венесуэльской нефти в США для Chevron истекло 27 мая 2025 года, но на следующий же день Дональд Трамп выдал компании ограниченное разрешение на сохранение активов в Венесуэле.В результате американских санкций Венесуэла начала искать новые источники инвестиций для компенсации снижения объёмов нефтедобычи в стране.Например, в июне 2025 года стало известно, что PDVSA заключила несколько контрактов с зарубежными нефтяными компаниями. Помимо CCRC, среди потенциальных партнёров Венесуэлы агентство Bloomberg тогда упоминало китайскую компанию Anhui Guangda Mining Investing Co. и аргентинскую Aldyl Argentina SA.С учётом долгосрочных контрактов с зарубежными компаниями PDVSA ожидает, что добыча нефти в Венесуэле достигнет 600 тысяч баррелей в сутки, а общие инвестиции в проекты составят 20 млрд долларов.Иран рассчитывает на поставки газа из России через АзербайджанИран рассчитывает, что поставки российского газа через Азербайджан удастся начать в ближайшее время. Об этом заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали в интервью агентству ТАСС, опубликованном 25 августа.Иранский дипломат сообщил, что переговоры с "Газпромом" о поставках газа идут успешно, практически все технические вопросы уже решены. Нерешённым остаётся вопрос ценообразования, привычно самый сложный."Мы надеемся, что это (начало поставок российского газа в Иран транзитом через Азербайджан — прим.) получится в ближайшие сроки. Мы сейчас проводим переговоры с „Газпромом“, практически все вопросы уже решены. Но надо найти общий язык по поводу цены, если этот вопрос тоже решится, то всё будет запущено", — сказал посол Ирана.Иран и Россия прорабатывают вопрос поставок газа с лета 2024 года. Иран нацелен на скорейшее их начало, учитывая приближение осенне-зимнего периода.Являясь крупной газодобывающей страной, Иран в зимние месяцы регулярно испытывает дефицит газа в удалённых от центров газодобычи северных регионах, в том числе в столице — Тегеране.Поставки газа из России могли бы помочь Ирану более спокойно проходить отопительный сезон, а существующая инфраструктура в России, Иране и Азербайджане позволяет запустить поставки в сжатые сроки.В апреле 2025 года на заседании Российско-Иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству глава Минэнерго РФ Сергей Цивилёв заявил, что первые поставки российского газа по существующей инфраструктуре через Азербайджан могут начаться уже в текущем году в объёме до 1,8 млрд кубометров в год.Для организации поставок планируется использовать существующие магистральные газопроводы: Моздок — Кази-Магомед, соединяющий Россию и Азербайджан, и Хаджикабул — Астара — Абадан между Азербайджаном и Ираном (иранская часть — газопровод IGAT1, идущий с севера на юг Ирана).В перспективе планируется расширение поставок газа из России в Иран до 55 млрд кубометров в год (эквивалентно поставкам по "Северному потоку — 1" в Германию).Такой объём заложен в стратегический меморандум о проработке организации трубопроводных поставок природного газа из РФ в Иран, подписанный в июне 2024 года "Газпромом" и National Iranian Gas Company (NIGC).Для этого потребуется строительство новой инфраструктуры и, возможно, включение ещё одного маршрута поставок — через страны Центральной Азии. В этом случае речь идёт, в том числе, о транзите или свопе газа через Иран в направлении Пакистана и даже в Индию.В ходе упомянутого заседания межправительственной комиссии глава Миннефти Ирана Мохсен Пакнежад сообщил, что переговоры по поставкам газа находятся на заключительном этапе.По словам министра, обе стороны заинтересованы в двухэтапном плане: сначала в импорте газа из России, а далее — в упрощении торговли газом посредством свопа или транзитных соглашений.В январе 2025 года по итогам визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию Сергей Цивилёв пояснял, что рабочие группы с обеих сторон вырабатывают подход к ценообразованию, базовым решением является паритет калорийности нефти и газа с некоторым коэффициентом, в котором пока есть расхождения.Вопрос калорийности носит коммерческий характер, это обычный для газовых контрактов пункт, особенно при использовании в контракте ценовых формул с привязкой к нефтепродуктовой корзине.Калорийность как параметр контракта может представлять для Ирана определённую сложность — из-за отсутствия широкой практики её измерения и самого оборудования для измерения.Однако, претендуя на роль регионального газового хаба, Иран в любом случае должен будет адаптироваться к работе по международным стандартам индустрии, и поставки газа из России могут поспособствовать этому.Активно начавшиеся весной 2025 года переговоры между Москвой и Тегераном летом были заторможены. Иран пережил тяжёлый конфликт с Израилем, и последствия 12-дневной войны ощущаются в стране до сих пор, а у России возникло напряжение в отношениях с Азербайджаном, что могло осложнить вопрос транзита газа через эту страну.Однако, несмотря на яркие политические заявления, экономическое сотрудничество Москвы и Баку не свёрнуто.23 августа 2025 года в Астрахани без особого шума состоялось очередное заседание российско-азербайджанской межправительственной комиссии.Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что приоритетами сотрудничества двух стран остаются транспортная связанность, энергетическая сфера и промышленная кооперация, особое внимание уделяется развитию международного транспортного коридора Север — Юг.Тот факт, что интервью иранского посла в России было опубликовано через два дня после встречи в Астрахани, даёт надежду на начало поставок российского газа в Иран в ближайшее время.Читайте также: Игорь Юшков: Удары по нефтепроводу "Дружба" напрягают экономику Словакии, которая поставляет оружие ВСУ

