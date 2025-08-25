https://ukraina.ru/20250825/igor-yushkov-udary-po-nefteprovodu-druzhba-napryagayut-ekonomiku-slovakii-kotoraya-postavlyaet-oruzhie-vsu-1067620310.html

Игорь Юшков: Удары по нефтепроводу "Дружба" напрягают экономику Словакии, которая поставляет оружие ВСУ

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Украина рискует остаться без словацкого дизеля из-за ударов по нефтепроводу "Дружба", заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар. На долю НПЗ "Словнафт" призодится 10% дизельного топлива , которое поступает на Украину.- Игорь Валерьевич, почему украинские власти не боятся подорвать поставки дизельного топлива из Словакии во время войны?- У них есть другие поставщики. Как правило, Польша на первом месте по объемам поставок нефтепродуктов для Украины. Нефтепродуктов российского происхождения на рынке много. Турция тоже является крупным поставщиком дизеля и бензина. Она, по сути, напрямую закупает российский дизель и перепродает его Украине, а также перерабатывает российскую нефть. Румыния и Болгария также продают нефтепродукты Украине. И даже Индия в июле стала чуть ли не самым крупным поставщиком дизельного топлива для Украины.Украина наносит удары по нефтепроводу "Дружба" не для того, чтобы остановить наши поставки в центральноевропейские страны. Если бы она хотела это сделать, то просто бы перекрыла бы вентиль. "Дружба", по которой Венгрия и Словакия получают нашу нефть, проходит из России в Белоруссию, затем южная ветка идет через Украину (это самый протяженный участок).Но Украина вместо того, чтобы перекрывать вентиль, бьет по территории России, потому что считает, что таким образом раздражает российское руководство, и в ответ Россия нанесет жесткий удар. Это позволит Украине показывать Трампу неготовность России к мирному диалогу, убеждая его в том, что это Россия виновата в срыве переговорного процесса.Именно поэтому ВСУ бьют и по Смоленской и Курской АЭС, по нефтеперерабатывающим заводам, понимая, как внимательно руководство России относится к топливно-энергетическому сектору.- Тем не менее Трамп, как он сам написал, был крайне зол из-за ударов по нефтепроводу "Дружба".- России тоже выгодно подсвечивать, что Украина не готова к переговорам. И как раз Киеву выгодно их срывать. Если закончатся военные действия, то не будет ни финансирования, ни поставок оружия, потребуют провести выборы. То есть под угрозой окажутся финансовое положение и жизнь нынешнего руководства Украины.А Орбан и Трамп знакомы давно, премьер Венгрии поддерживал нынешнего американскому президента во время его избирательной кампании. Поэтому Орбан имеет возможность достучаться до Трампа и рассказать ему, что Украина бьет по нефтепроводу, который снабжает Венгрию сырьем.- Какое влияние удары по нефтяной инфраструктуре оказывают на российский экспорт и цены на топливо?- Если мы говорим о нефтепроводе "Дружба", то для нас это не является радикальной проблемой. Эти объемы, а на Венгрию, Словакию и Сербию идет примерно 10 млн тонн, перебросить в порты и отправить более отдаленным потребителям.Да, нам бы хотелось оставить и эти поставки, чтобы наши рынки были более диверсифицированы. Плюсы здесь в том, что венгры и словаки держатся за эти отгрузки и подыгрывают России, пусть и в своих интересах, когда не пускают Украину в Евросоюз, когда затормаживают принятие антироссийских санкций. А минус в том, что мы поставляем нефть в те страны, которые продают дизель на Украину, идущий на нужды ВСУ. И те же самые Венгрия и Словакия поставляют российский газ на Украину и электроэнергию для Украины. Словаки еще и продают оружие Украине (По данным Politico, словацкие частные оборонные компании нарастили поставки оружия на Украину, несмотря на официальные заявления премьера Роберта Фицо – ред.)Так что происходящее это и удар по словацкой экономике. Пусть они найдут другую нефть, но это будет дороже. Так что нам выгодно словацкую экономику поднапрячь.- Почему именно сейчас активизировалось расследование подрыва "Северных потоков"? В Италии задержан экс-капитан СБУ Кузнецов, который проходит подозреваемым по этому делу.- Украина явно перестает быть священным граалем для Запада. Раньше европейские лидеры боялись сказать хоть что-то негативное в сторону Украины. Очевидно, что и Трамп давит на Европу в этом плане. Не зря арест предполагаемого украинского диверсанта состоялся после встречи Трампа с европейскими лидерами.Версия о том, что "Северный поток" взорвали мирные дайверы, у которых взыграли эмоции и они захотели добраться до чего-то российского, конечно, бред. И то, что идет расследование и об этом стали говорить, свидетельствует о том, что Украину не считают безгрешной.Ожидая окончания большого конфликта России и Запада в какой-то форме, пытаются зачистить хвосты. Россия все равно поставит вопрос о взрывах на "Северных потоках". Швеция и Дания вообще закрыли расследование, им занимается только Германия. Поэтому выгодно именно сейчас арестовать украинских диверсантов, чтобы спрятать следы, которые ведут на Запад. Очевидно, что диверсия не могла произойти без ведома администрации Байдена, поэтому сейчас нужно свалить все на Украину. Пусть задержанные "признаются", что получили приказ от своего украинского руководства. В дальнейшем это можно будет использовать и как предлог для сокращения финансовой помощи Украине.- Две недели назад газета Financial Times сообщила, что европейские оружейные заводы расширяются в три раза быстрее, чем в мирное время, что свидетельствует о перевооружении в исторических масштабах. При этом у нас часто говорят, что европейская экономика в кризисе из-за отказа от дешевых российских энергоресурсов. Но благодаря чему европейцам удается развивать военную промышленность?- За счет государственных заказов. Трамп же требовал увеличить европейские расходы на оборону. Все старое вооружение отправили на Украину, теперь склады будут наполнять новыми вооружениями.Основная проблема Европы — это изначально неправильная энергетическая политика ее руководства. В Европе принято рисовать графики роста цены на газ, начиная с февраля 2022 года, когда началась СВО. Но цена на газ в Европе с середины 2021 года. Тогда европейские политики говорили, что на надо вкладываться в газовый сектор, потому что скоро произойдет энергетический переход и ваш газ никому не будет нужен, он будет стоить три копейки.В итоге, когда прошла эпидемия ковида, потребление стало восстанавливаться, а предложение уже не смогло удовлетворить возрастающий спрос. И цены стали расти до банального дефицита с середины 2021 года. Сокращение поставок из России лишь усугубило эту проблему, если бы этого не было, то пик по ценам был бы не таким высоким и таким продолжительным.Деиндустриализация произошла на фоне высоких цен на энергоносители. Производство упало там, где газ используется напрямую в качестве сырья — это химическая промышленность и производство азотных удобрений. Пострадал больше всего Германия, потому что там было много таких предприятий. В России удобрения делают из газа стоимостью сто долларов за тысячу кубов, в США – стоимость доходит до 150 долларов на бирже. В Европе стоимость на бирже – 400 долларов. Россия как раз нарастила поставки азотных удобрений в Европу.Себестоимость товаров в энергоемких отраслях, металлургии, стекольной промышленности, высокая, и там часто не могут конкурировать с другими производителями, в том числе с США. Но европейская оборонка вытягивает экономические показатели. Вопрос, как долго это продлится, потому что США заинтересованы, чтобы вооружение покупали у них.Как украинские политологи оценивают перспективы мирных переговоров "Мы уже живём в бездне". Украинские эксперты о состоянии общества и государства

