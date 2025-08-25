https://ukraina.ru/20250825/oda-zaluzhnomu-britantsy-nashli-novogo-ukrainskogo-cherchillya-itogi-25-avgusta-1067631972.html

Ода Залужному: британцы нашли нового украинского Черчилля. Итоги 25 августа

Британские СМИ начали создавать имидж перспективного главы государства послу Украины в Великобритании, экс-главкому ВСУ Валерию Залужному

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/09/1064929470_0:53:3071:1780_1920x0_80_0_0_c31fb8ad201777ebdbda4e9f824d6744.jpg

Британское издание The Guardian опубликовало статью, посвящённую послу Украины в Великобритании, экс-главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.Среди прочего в статье утверждалось, что в ноябре 2024 года глава Офиса президента Украины Андрей Ермак предложил Залужному присоединиться к политической команде Владимира Зеленского перед будущими выборами, но получил отказ.При этом, подчеркнуло издание, Залужный "в какой-то степени" проявил преданность: по словам источника, он заверил Ермака, что не будет публично критиковать Зеленского пока идут боевые действия, и что не станет преподносить Офису президента "никаких неприятных сюрпризов"."Если я решу пойти в политику, вы первым услышите об этом лично от меня", — якобы пообещал Залужный Ермаку.Позднее, после провального визита Зеленского в Белый дом в феврале 2025 года, когда тот под камеры поругался с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, команда последнего попыталась связаться с Залужным. Однако, утверждает The Guardian, тот отказался проводить телефонные переговоры с Вэнсом, предупредив об этом Офис президента. При этом, как утверждают британские журналисты, Вэнс хотел воспользоваться "различными дипломатическими и иными каналами" для общения с Залужным. Издание предположило, что окружение Трампа пыталось выйти на связь с возможными кандидатами на пост президента Украины.По мнению The Guardian, эпизод с Вэнсом, показал тонкий баланс, в котором оказался Залужный после увольнения с поста главы армии: Залужный сохраняет лояльность государству, но воспринимается как главный потенциальный соперник Зеленского.Сам Залужный публично не комментировал свои планы относительно политической деятельности. Ряд экспертов предположил, что Залужный "выжидает, прежде чем вступить в борьбу"."Он выбрал самую умную тактику. Окончательное решение он примет лишь в последний момент, непосредственно перед выборами", — заявил в комментарии The Guardian украинский политолог Владимир Фесенко.Неназванный высокопоставленный украинский чиновник заявил, что Залужный не хочет начинать кампанию против Зеленского, поскольку опасается дестабилизации ситуации на Украине."Я не верю в борьбу двух "З", это было бы катастрофой для страны, и я не думаю, что он к этому готов", — отметил источник.Он заявил, что, по его мнению, главком ВСУ решит баллотироваться только в том случае, если Зеленский согласится уйти в отставку.Также издание обратило внимание на фотосессию Залужного для украинской редакции Vogue."На родине, где лицо Залужного узнаваемо второе после президента, снимки из его новой жизни воспринимаются неоднозначно. Недавняя мрачная чёрно-белая фотосессия для Ukrainian Vogue породила поток язвительных мемов. Впрочем, генерал продолжает поддерживать связь с фронтовыми командирами и следит за ходом боевых действий через защищённые видеосистемы, транслирующие живую картинку с поля боя прямо в его кабинет. "Валерий Федорович покинул войну, но война не покинула Валерия Федоровича", — сказал один из его соратников", — отмечалось в публикации The Guardian.Примечательно, что издание сравнило Залужного с премьер-министром Великобритании времён Второй мировой войны Уинстоном Черчиллем."В политике он, по их (близких к нему людей — Ред.) словам, представил бы себя как жёсткого военного лидера, готового пообещать украинцам "кровь, пот и слёзы" ради спасения нации, фактически примеряя на себя образ Уинстона Черчилля. В одном из разговоров генерал заметил: "Не знаю, готовы ли украинцы к этому, к такой жёсткой политике"", — указывалось в публикации.В статье также утверждалось, что Залужный в качестве ориентира рассматривает Израиль — "небольшую окружённую врагами страну, полностью сосредоточенную на обороне".Также The Guardian процитировало медиасоветницу Залужного — бывшую журналистку ВВС Оксану Тороп."Он многократно говорил, что пока идёт война, нужно думать о спасении страны, а не об электоральных перспективах, и в этом его позиция не изменилась. Да, он много общается о вопросах обороны и безопасности, но это не имеет отношения к выборам", — заявила Тороп.Публикацию The Guardian прокомментировали эксперты."С моей точки зрения он сохраняет лояльность Великобритании поэтому и не хочет контактировать с Вэнсом", — оценил версию издания об отказе переговоров Залужного с Вэнсом первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв.Также Царёв уверен: британцы ставят на Залужного."Как говорится — кто девушку кормит, тот её и танцует. Британцы раскручивают Залужного, считают его своим ресурсом и не намерены им делиться ни с кем", — указал он.Авторы телеграм-канала "Беспощадный пиарщик" заявили, что публикация The Guardian – подготовка общественного мнения к замене главы Украины."Залужный в этом тексте — это такой деликатный лев, или, если желаете, лыцарь круглого стола, который по-джентельменски отъехал в сторону посольства Украины в Великобритании, когда страна меньше всего нуждается во внутренних конфликтах", — отмечалось в публикации.Авторы канала обратили внимание на ряд тезисов британцев."Интересные тезисы, наводящие на мысли о том, что Зеленского будут менять: Зеленский-редиска, почувствовал в Залужном конкурента и сослал в Лондон. Залужный о политической карьере не очень-то и думает, но он человек высоких моральных принципов, а долг зовет, тем более каждую свободную минутку в Лондоне он не по пабам шастает, а смотрит на своем компьютере в прямом эфире за ходом войны. У Залужного уже есть политическая программа. Он — это Черчилль, только украинский. А раньше, кстати, им же был Зеленский (совсем у людей, конечно, ни фантазии, ни святого ничего нет)", — указали авторы "Беспощадного пиарщика".Они также привели прямые цитаты из статьи, в т.ч. политолога Фесенко и советницы Залужного Тороп."Наглядное пособие: как из обычного украинца вылепить Супермэна. То есть, простите, Черчiлля", — подытожили авторы "Беспощадного пиарщика".Прокомментировали публикацию The Guardian и на Украине."Наши источники несколько раз сообщали о том, что Ермак предлагал Залужному войти в Блок Зеленского и получить 30% мест из списка и несколько десятков миллионов долларов, но бывший Главком отказал. Переговоры начались еще в 2023 году, когда закрытая социология показала рейтинги Залужного и Зеленского", — отметили авторы популярного на Украине телеграм-канала "Резидент".Они подчеркнули: "именно отказ Залужного послужил причиной для отказа Банковой организовывать выборы и продолжить затяжную войну, для сохранения власти".О происходившем на Украине в минувшую неделю — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Примет ли Зеленский условия Путина и Трампа".

